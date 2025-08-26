Không chỉ phở, Hà Nội còn có 6 món được công nhận di sản quốc gia mà bạn nhất định phải thử khi đến xem diễu binh dịp 2/9

Gần đến ngày diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách Mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, không khí ở thủ đô Hà Nội đang hân hoan bao giờ hết. Trong những ngày này, đường phố Hà Nội rợp trời cờ hoa và không khí hào hùng, những hàng quán cũng thi nhau bày biện trang trí đón lễ. Người dân ở khắp nơi cũng đổ về thủ đô để xem diễu binh, diễu hành.

Có dịp ghé đến Hà Nội, nhiều du khách không chỉ lựa chọn tham quan những nơi mang đậm dấu ấn lịch sử mà họ còn lên kế hoạch đi trải nghiệm những món đặc sản nơi đây.

Hà Nội luôn biết cách chiều lòng du khách bằng một thế giới ẩm thực đa dạng, từ những gánh hàng rong mộc mạc đến các nhà hàng sang trọng. Thế nhưng, giữa muôn vàn món ngon ấy, có những hương vị đặc biệt đã trở thành niềm tự hào, được công nhận là di sản văn hóa của dân tộc. Từ bát phở nóng hổi, chiếc bánh cuốn thanh tao, cho đến vị cốm Mễ Trì ngọt lành, mỗi món ăn đều có hương vị đặc trưng mà không nơi nào có.

1. Phở Hà Nội

Ra đời từ đầu thế kỷ XX như một món quà rong, Phở đã trải qua hơn 100 năm để trở thành đại diện cho ẩm thực Việt Nam trên bản đồ thế giới. Nét đặc trưng của phở Hà Nội nằm ở nước dùng trong, thanh ngọt tự nhiên được ninh kỹ từ xương bò cùng các loại gia vị như quế, hồi, thảo quả. Thật tự hào khi năm 2024, Phở Hà Nội đã chính thức được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, khẳng định vị thế biểu tượng bất biến trong lòng người dân và du khách.

2. Bánh Cuốn Thanh Trì

Xuất hiện từ thế kỷ XVIII, nghề làm bánh cuốn ở làng Thanh Trì (Hoàng Mai) đã trở thành một biểu tượng của sự tinh tế. Khác với nhiều nơi, bánh cuốn Thanh Trì thường không nhân, ăn nguội, với lớp bánh mỏng tang làm từ bột gạo xay mịn, rắc thêm chút hành phi giòn rụm. Với những giá trị độc đáo đó, nghề làm bánh cuốn Thanh Trì đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào ngày 18/8/2024 vừa qua, tôn vinh một nghề thủ công truyền thống đầy tinh hoa.

Cũng trong ngày 18/8/2024, tri thức chế biến và thưởng thức Chả cá Lã Vọng đã được đưa vào danh mục di sản quốc gia. Món ăn này có nguồn gốc từ bí quyết gia truyền của gia đình họ Đoàn từ năm 1871, làm từ cá lăng tươi ướp riềng, nghệ, mẻ rồi nướng trên than hoa. Khi ăn, chảo cá nóng hổi được đặt tại bàn, thực khách tự tay đảo đều cá cùng rất nhiều thì là và hành lá, thưởng thức cùng bún và mắm tôm, tạo nên một trải nghiệm văn hóa ẩm thực độc nhất vô nhị.

4. Cỗ Bát Tràng

Cỗ Bát Tràng không chỉ là ẩm thực mà còn là sự kết hợp hài hòa giữa tín ngưỡng và mỹ cảm, phản ánh bản sắc của cộng đồng làng nghề. Một mâm cỗ truyền thống thường có xôi gấc, nem Bát Tràng, gà luộc lá chanh... Thưởng thức mâm cỗ Bát Tràng, vốn đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào ngày 13/8/2024, là cách để bạn ngược dòng thời gian, tìm về những giá trị gia đình của người Bắc Bộ.

5. Xôi Phú Thượng

Làng Phú Thượng (Tây Hồ) với hơn 600 hộ gia đình vẫn ngày ngày đỏ lửa, cung cấp hàng tấn xôi cho khắp Hà Nội. Xôi Phú Thượng nổi bật nhờ hạt nếp dẻo mềm nhưng vẫn tơi, thơm nhẹ mùi gạo mới. Vào tháng 2/2024, nghề làm xôi tại đây đã được vinh danh là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia, một sự ghi nhận xứng đáng cho món ăn dân dã nhưng ấm lòng, quen thuộc trong bữa sáng của người Hà Nội.

6. Trà Sen Quảng An

Nghề ướp trà sen Quảng An, gắn liền với giống sen bách diệp quý của Hồ Tây, đòi hỏi sự tỉ mỉ đỉnh cao. Những búp trà được ướp và sấy nhiều lần với gạo sen để hương thơm thấm sâu, thanh khiết. Ngày 13/8/2024 đã chứng kiến một tin vui lớn khi nghệ thuật ướp trà sen Tây Hồ được chính thức ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, tôn vinh một nét văn hóa tao nhã chỉ còn gần chục nghệ nhân tại Hà Nội gìn giữ.

7. Cốm Mễ Trì

Với lịch sử hơn một thế kỷ, cốm Mễ Trì nổi tiếng là loại cốm "mộc", không pha màu, giữ trọn vị ngọt bùi tự nhiên của hạt nếp non. Cốm được gói trong lá sen, buộc bằng lạt rơm xanh, mang hương vị thanh mát, tinh tế. Năm 2019, nghề làm cốm Mễ Trì đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia, bảo tồn một hương vị đồng nội tinh khôi giữa lòng đô thị.