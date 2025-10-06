Không chịu nổi giá thuê nhà tăng cao, cô gái cải tạo xe buýt để sống

Khi còn nhỏ, Danielle (26 tuổi) sinh sống ở Mỹ , luôn mơ ước được sống một cuộc đời du mục để trải nghiệm nhiều hơn những điều cuộc sống mang lại. Thế nhưng, đến tháng 5/2021, cô tốt nghiệp đại học mà vẫn phải sống cùng mẹ.

"Tôi chưa dọn ra ngoài vì không muốn bị mắc kẹt trong vòng xoáy trả tiền thuê nhà luôn tăng cao", Danielle chia sẻ.

Để tránh chi phí thuê nhà đắt đỏ, Danielle bắt đầu tìm kiếm một chiếc xe buýt, với ý định cải tạo nó thành ngôi nhà di động ấm cúng.

Tháng 9/2021, cô tìm được chiếc xe buýt trường học cũ và bắt tay vào hành trình cải tạo kéo dài 3,5 năm.

Cô gái trẻ tự mình cải tạo xe buýt để không phải trả tiền thuê nhà đắt đỏ.

"Tôi tin rằng nếu sống trong một chiếc xe thì nó phải thoải mái, tiện nghi nhất có thể. Vì lý do đó, tôi chọn xe buýt để có nhiều không gian sống và có thể dễ dàng cải tạo tiện ích", cô gái trẻ nói.

Danielle tiết lộ chi khoảng 25.000 đến 35.000 USD (khoảng 910 triệu đồng) bao gồm cả chi phí mua xe buýt trường học và cải tạo. Ngoài chiếc xe, phần tốn kém nhất của việc nâng cấp là mua và lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời để cung cấp điện, mà cô ước tính tốn gần 3.000 USD (khoảng 78 triệu đồng).

Danielle hoàn thành hầu hết các hạng mục một mình, tự làm khoảng 85% công việc. Cô chỉ phải thuê người cho những công việc không quen thuộc như tháo ghế.

Có những lúc cảm thấy kiệt sức, cô nhờ bạn bè hỗ trợ. Sau đó, cô tự mình hoàn thành phần còn lại của ngôi nhà xe buýt độc đáo. Cuối cùng, Danielle hoàn thành chiếc xe buýt vào tháng 3/2025 và dọn vào sống thoải mái trong đó.

"Bạn bè tôi nghĩ đó là lối sống rất tuyệt. Tôi cũng có vài chuyến xa đi cùng bạn bè trên nhà xe buýt này. Gia đình cũng rất tự hào về tôi dù vẫn còn nỗi lo an toàn", Danielle chia sẻ.

Trước đây, Danielle làm việc trong lĩnh vực bán thiết bị năng lượng mặt trời và hiện đang sống nhờ tiền tiết kiệm trong khi làm các công việc bán thời gian. Cô hy vọng tìm được công việc từ xa để được tự do hơn.

Mặc dù việc sống trong xe buýt diễn ra tốt đẹp đối với Danielle cho đến nay, cô nhấn mạnh rằng lối sống này không dành cho tất cả mọi người.

Sau 3,5 năm cải tạo, chiếc xe trở thành một tổ ấm đáng sống cho người thích phiêu lưu.

"Người muốn sống du mục hoặc thậm chí muốn ở yên một chỗ trong xe buýt, họ phải chấp nhận việc không có tất cả sự tiện nghi của một ngôi nhà truyền thống. Ví dụ như phải tự tìm nguồn nước, tự xử lý rác thải...", Danielle nói thêm.

Khi đi du lịch, Danielle thường đỗ xe tại các điểm dừng nghỉ của xe tải, bãi đậu xe siêu thị, công viên quốc gia hoặc khu cắm trại. Cô thừa nhận chiếc xe buýt của mình phù hợp hơn với thời tiết lạnh, vì vậy trong những mùa nóng, cô có xu hướng di chuyển đến các khu vực mát mẻ hơn để cảm thấy thoải mái.

Danielle nói thêm: "Lối sống này dành cho một người thoải mái với sự thay đổi và chấp nhận mọi thứ không phải lúc nào cũng diễn ra theo kế hoạch. Không nên lãng mạn hóa cuộc sống du mục mà cần đánh giá xem nó có phù hợp với hoàn cảnh bản thân không. Tuy nhiên, mọi người cũng nên dũng cảm, đừng ngại chọn lối sống mình muốn".



