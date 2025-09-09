Chọn thuê nhà thay vì mua nhà, người phụ nữ U40 khẳng định: "Nhiều triệu phú khác đều làm giống hệt tôi"

Joy là người sáng lập nền tảng tư vấn Crush Your Money Goals, đồng thời cũng là một triệu phú tự thân. Trước đây, cô sở hữu cả bất động sản để ở lẫn để đầu tư. Thế nhưng, ở tuổi 39, Bernadette Joy đã thực hiện một quyết định táo bạo: bán đi toàn bộ bốn ngôi nhà mà mình từng sở hữu để chuyển sang cuộc sống thuê nhà.

Sau khi bán xong xuôi, cô đã dọn vào một căn hộ thuê hai phòng ngủ rộng 111 m² tại thành phố Charlotte, bang North Carolina, với mức giá 2.500 USD mỗi tháng. Với cô, đây chính là bước đi sáng suốt nhất trong hành trình tài chính cá nhân.

Khi còn làm chủ nhà, chi phí sinh hoạt hàng tháng của cô khoảng 3.400 USD, trong đó riêng tiền thuế tài sản, bảo hiểm, sửa chữa và bảo trì đã chiếm 750 USD. Joy cho rằng việc sở hữu nhà không chỉ tốn kém hơn so với đi thuê mà còn tiêu tốn nhiều thời gian vào các vấn đề quản lý: từ điện nước, sửa chữa cho đến những sự cố bất ngờ.

Ngược lại, thuê nhà giúp cô cắt giảm được một nửa thời gian phải lo toan, nhờ đó tập trung hơn vào sự nghiệp kinh doanh cũng như mục tiêu cá nhân.

Số tiền thu về từ việc bán nhà được Joy chuyển vào các tài khoản tiết kiệm có lãi suất cao. Khoản đầu tư này mang lại thu nhập thụ động đủ để chi trả toàn bộ chi phí sinh hoạt, bao gồm cả 2.500 USD tiền thuê nhà hàng tháng.

“Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Quyết định này cho phép tôi theo đuổi lối sống tối giản và tự do,” Joy chia sẻ.

Thực tế, Bernadette Joy không phải là trường hợp hiếm. Ngày càng nhiều triệu phú Mỹ cũng đang chọn con đường tương tự. Trong bối cảnh thị trường bất động sản biến động, việc sở hữu nhà không còn được xem là mục tiêu tài chính tối thượng.

Theo số liệu, từ năm 2010 đến 2015, số triệu phú chọn thuê nhà đã tăng gấp ba lần. Dữ liệu của Wall Street Journal cũng cho thấy, giai đoạn 2018–2022, có tới 10,5% hộ gia đình Mỹ với thu nhập từ 750.000 USD trở lên sống trong nhà thuê – mức cao kỷ lục.

Các chuyên gia chỉ ra bốn lý do chính khiến nhiều người giàu chuyển hướng: giá nhà ở tăng cao, cơ hội đầu tư hấp dẫn hơn so với bất động sản, mong muốn có lối sống linh hoạt, và những bất ổn của thị trường.

Khảo sát của Freddie Mac vào cuối năm ngoái cũng chỉ ra rằng Mỹ đang thiếu khoảng 3,7 triệu đơn vị nhà ở. Điều này đồng nghĩa, ngay cả với giới giàu có, việc tìm được bất động sản phù hợp để mua cũng không hề dễ dàng, chưa kể chi phí xây mới quá tốn kém và kéo dài.

Ngoài ra, xu hướng quay lại làm việc tại văn phòng sau đại dịch khiến nhiều lao động có thu nhập cao không muốn bị gắn chặt với một địa điểm, kể cả các triệu phú. Thuê nhà cho phép họ dễ dàng di chuyển theo cơ hội nghề nghiệp, trong khi việc bán một căn nhà có thể mất hàng tháng trời. Theo HomeLight, một bất động sản tại Mỹ thường mất trung bình 66 ngày mới giao dịch thành công, chưa tính đến quá trình chuyển nhượng và dọn dẹp.

Một minh chứng khác cho xu hướng này là George Goognin, doanh nhân với khối tài sản ròng khoảng ba triệu USD. Ông hiện sống trong một căn hộ thuê sang trọng tại Manhattan, New York, với giá lên đến 19.000 USD mỗi tháng. George cho rằng mua nhà trong giai đoạn hiện tại không phải lựa chọn khôn ngoan.

Thay vào đó, ông tận hưởng cuộc sống tiện nghi trong tòa nhà cao cấp với đầy đủ phòng gym, hồ bơi trong nhà và không gian làm việc chung, tất cả mà không phải bận tâm tới việc quản lý hay bảo trì tài sản.

Với tính chất công việc thường xuyên di chuyển, George đánh giá cao sự linh hoạt từ việc thuê nhà. “Thuê nhà giúp tôi toàn tâm toàn ý cho công việc, mà không phải chịu áp lực bị ràng buộc ở một chỗ,” ông nói.

Câu chuyện của Bernadette Joy và George Goognin phản ánh sự thay đổi quan niệm trong một bộ phận người có tài sản. Nếu trước đây sở hữu bất động sản được xem là biểu tượng của sự thành đạt, thì nay, với nhiều triệu phú, thuê nhà mới chính là lựa chọn thông minh để tối ưu tài chính, tận hưởng sự tự do và thích ứng với thời cuộc.