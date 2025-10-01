Không chịu nổi với Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn

Tập 10 Chiến sĩ Quả cảm lên sóng tối 28/9 trên VTV3 đã khép lại chặng huấn luyện cùng lực lượng Phòng, chống khủng bố trong loạt cảm xúc dồn dập. Không chỉ khiến khán giả nghẹt thở bởi các bài tập kịch tính, tập mới còn ghi dấu bằng những phát ngôn “cảm lạnh” ở lễ tổng kết từ Phan Mạnh Quỳnh, Kiều Minh Tuấn và Lê Dương Bảo Lâm trong lễ tổng kết.

Theo đó, Thượng tá Tạ Thị Hồng Hải công bố quyết định công nhận hoàn thành chương trình huấn luyện Chiến Sĩ Quả Cảm 2025 dành cho các nghệ sĩ tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia về Phòng, chống khủng bố - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Bộ ba nghệ sĩ có thành tích xuất sắc nhất trong từng nội dung huấn luyện được xướng tên: Kiều Minh Tuấn với danh hiệu “Bắn súng xuất sắc nhất”, Phan Mạnh Quỳnh với “Kỹ chiến thuật tác chiến xuất sắc nhất” và Hưng Nguyễn với “Kỹ năng võ thuật xuất sắc nhất”. Không chỉ bằng những lời biểu dương, Đại tá còn trao tặng cúp vàng, kỷ niệm chương, những miếng dán ký hiệu độc nhất cùng nhiều món quà lưu niệm ý nghĩa. Đây không chỉ là kỷ vật, mà còn là dấu mốc nhắc nhở về những ngày tháng khổ luyện trong vai trò người chiến sĩ Cảnh sát cơ động.

Trong phần phát biểu đầy xúc động, Đại tá Triệu Văn Minh nhấn mạnh: “Mặc dù trong thời gian ngắn nhưng các nghệ sĩ tham gia chương trình Chiến Sĩ Quả Cảm đã để lại nhiều tình cảm cho cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện Quốc gia về Phòng, chống khủng bố. Tôi xin biểu dương thành tích huấn luyện của các nghệ sĩ đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Đối với các nghệ sĩ Chiến Sĩ Quả Cảm, đề nghị các đồng chí sau khi đến với đơn vị mới tiếp tục phát huy kết quả đã được huấn luyện, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, tinh thần đồng đội và ý chí quyết tâm để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao”.

Hưng Nguyễn, Kiều Minh Tuấn và Phan Mạnh Quỳnh được tuyên dương

Các nghệ sĩ khác cũng được nhận huy hiệu để đánh dấu hành trình ở Chiến Sĩ Quả Cảm

Nếu phần tuyên dương nghiêm túc bấy nhiêu thì phần phát biểu của các nghệ sĩ lại khiến cả khán phòng rần rần vì thả ra câu nào là hài câu đấy. Vốn nổi tiếng là "vựa muối", Phan Mạnh Quỳnh mang cả chiếc cúp lên đế phát biểu: "Hôm nay ngày cuối cùng tôi ở trong đơn vị này. Chúng tôi có tổng cộng 14 nghệ sĩ tham gia mà bây giờ còn có 9 thôi. 5 nghệ sĩ đã lên đường trước. Tôi rất tiếc cho các anh em bị chấn thương sau hành trình này. Tôi là người từ hồi nhỏ có rất nhiều nỗi sợ như sợ độ cao, sợ bóng tối, sợ rắn, sợ sâu, lớn lên một chút thì sợ ma, lên cấp 3 thì sợ bị đánh. Tôi tham gia chương trình mong muốn mình đối diện với nỗi sợ đó. Tôi may mắn khi các đồng đội của mình tiếp thêm sức mạnh để tôi thể hiện bản thân. Tham gia chương trình tôi mới biết tôi có danh hiệu xuất sắc đây. Một điều mà không có nhiều tranh cãi".

Phần phát biểu "nhạt" nhưng duyên của Phan Mạnh Quỳnh

Tiếp đến, Kiều Minh Tuấn cũng hài hước: "Thật ra từ ban đầu tôi đến với chương trình cũng chỉ vì tiền. Khi trải qua một đợt huấn luyện trước, tôi là người chân cứng đá mềm. Nhưng bước vào chương trình và bị đánh úp, tôi bị mệt lả và định nằm lại nơi đây. Tôi sợ quá. Tôi thấy vừa sợ, vừa bất ngờ với bản thân".

Kiều Minh Tuấn cũng tranh thủ "quăng miếng" khi phát biểu

"Thánh hài" Lê Dương Bảo Lâm tiếp tục có màn phát biểu vừa cảm động vừa pha trò: "Em sợ chết, sợ bệnh mà chỉ vì huy hiệu nhỏ như cái nắp chai này mà em muốn bất cứ giá nào có được nó. Ở nhà mệnh danh là công chúa. Ở đây em một thân một mình, không có ai hỗ trợ em. Em chơi bị trật chân, đầu chảy máu. Chưa bao giờ thấy khổ như vậy. Em hở van tim 2 lá, 1 viên sỏi thận nhỏ và mới mổ polyp mấy ngày thôi mà không hiểu lý do gì mà em muốn vượt qua được thử thách. Em không phải là người sợ chết. Nếu đơn vị cần em về giải trí thì có mặt em. Nếu đất nước cần em, em sẽ có mặt".

Lê Dương Bảo Lâm khiến cả khán phòng bật cười

Không chỉ dừng lại ở lễ tổng kết, tập 10 còn đưa khán giả vào “lò luyện thép” với loạt thử thách khắc nghiệt. Mở đầu là bài huấn luyện kỹ thuật chiến đấu cá nhân, tổ đội và đột nhập mục tiêu. Khán giả cùng dàn nghệ sĩ choáng ngợp khi chứng kiến lực lượng chống khủng bố trong trang phục đặc thù, áo giáp nặng trĩu, súng và lá chắn chống đạn. Neko Lê thốt lên: “Như một bộ phim đang diễn ra ngoài đời thực”. Các nghệ sĩ sau đó phải tập kỹ thuật sử dụng dây chiến thuật. Binz bủn rủn tay chân vì sợ độ cao, MONO dù ám ảnh vẫn xung phong vượt giới hạn, còn Song Luân táo bạo thử ngay động tác khó nhất – đu dây ngược – và xuất sắc hoàn thành, nhận huy hiệu hoa điểm mười từ chỉ huy.

Kết thúc buổi diễn tập thực binh, Đại úy Nguyễn Đức Duân khẳng định các cán bộ, chiến sĩ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ngay dưới cơn mưa nặng hạt, Long Hạt Nhài được vinh danh “Xạ thủ bắn tỉa xuất sắc”, còn Quốc Thiên nhận danh hiệu “Chiến đấu viên xuất sắc nhất”. Cả hai được Đại tá Triệu Văn Minh trao tặng huy hiệu danh dự, phần thưởng cho bản lĩnh, sự chính xác và tinh thần đồng đội vững vàng.

Ngay sau khi kết thúc nhiệm vụ, Quốc Thiên và MONO xin phép rời đơn vị trước buổi lễ tổng kết khoá huấn luyện. Trong giờ phút chia tay, họ được tri ân bằng cúp vàng, kỷ niệm chương và những món quà lưu niệm mang dấu ấn của lực lượng. MONO không kìm nổi nước mắt, ôm chặt từng đồng đội, xúc động tâm sự: “Tôi đã không kiềm được nước mắt. Họ cực kỳ mạnh mẽ khi bước vào huấn luyện, vào trận chiến nhưng khi ở ký túc xá họ như những người anh em tạo cho tôi cảm xúc vô tư như thời còn đi học. Các bạn mang trong mình sự mạnh mẽ và các bạn truyền cảm hứng cho tôi về sự kiên quyết”.

MONO xúc động trong giây phút chia tay, kết thúc hành trình tập luyện

Khép lại chặng hành trình tại lực lượng Phòng, chống khủng bố, Chiến Sĩ Quả Cảm đã khắc họa rõ nét hình ảnh những người chiến sĩ CAND trong thời khắc đối diện với hiểm nguy cận kề. Giữa bom đạn, bẫy rập và những tình huống sinh tử, họ vẫn tiến lên với đôi mắt cảnh giác, đôi tay vững vàng và một trái tim quả cảm. Đó không chỉ là kỹ năng chiến đấu, mà là bản lĩnh được rèn giũa bằng kỷ luật thép, là tinh thần đồng đội luôn kề vai sát cánh, và trên hết là lý tưởng sống cao cả.

Thông qua hành trình nhập vai, các nghệ sĩ đã phần nào cảm nhận được sự khốc liệt của thao trường và hơn hết là sự hy sinh thầm lặng của những người lính. Còn với khán giả, đây là lời nhắc nhở sâu xa: bình yên hôm nay không phải ngẫu nhiên mà có, mà được đánh đổi bằng mồ hôi, máu và cả tuổi trẻ của những con người luôn đặt Tổ quốc và nhân dân lên trên chính mình.