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Không có chuyện cứ chuyển khoản thành công, muốn đòi lại tiền thì báo công an là chuyển nhầm

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Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không cố ý cung cấp thông tin sai sự thật cho cơ quan chức năng; mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an TP. Hải Phòng, Công an xã Tứ Kỳ vừa qua xử phạt vi phạm hành chính 3,5 triệu đồng đối với anh P.V.T. (trú tại thôn Quàn, xã Tứ Kỳ) về hành vi cố ý báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan có thẩm quyền.

Trước đó, anh T. trình báo bị chuyển khoản nhầm 90 triệu đồng do uống bia say và đề nghị Công an hỗ trợ thu hồi. Qua xác minh, phối hợp với ngân hàng và làm việc với các bên liên quan, Công an xã xác định anh T. thực tế tự nguyện cho người quen mượn tiền, sau đó bịa chuyện chuyển khoản nhầm để tránh mâu thuẫn gia đình. Anh T. đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 8 Nghị định số 282/2025/NĐ-CP, Công an xã đã ra quyết định xử phạt anh T. số tiền 3,5 triệu đồng theo quy định.

Qua vụ việc, Công an xã Tứ Kỳ khuyến cáo người dân tuyệt đối không cố ý cung cấp thông tin sai sự thật cho cơ quan chức năng; mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an thành phố Hải Phòng.


Đức Huy

Việt Nam hàng ngày

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