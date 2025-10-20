Không còn 'chân lấm tay bùn', đây là 4 nữ tướng đang dùng công nghệ tỷ đô để viết lại luật chơi cho nông nghiệp Việt Nam
Hình ảnh "chân lấm tay bùn" trong nông nghiệp đang được thay thế bởi những nữ doanh nhân bản lĩnh. Họ sử dụng công nghệ và tư duy toàn cầu để kiến tạo các đế chế tỷ đô, nâng tầm vị thế nông sản Việt trên trường quốc tế.
Bốn nữ tướng hoạt động trong những mảng khác nhau của ngành nông nghiệp, nhưng cùng chung một tầm nhìn: sử dụng công nghệ và tư duy đột phá, tạo ra cuộc cách mạng trong ngành nông nghiệp truyền thống, và từ đó góp phần xây dựng nền nông nghiệp công nghệ cao của Việt Nam bền vững, hiệu quả và có vị thế trên bản đồ thế giới.
Doanh nhân Thái Hương là người đã tạo nên đế chế sữa tươi sạch TH bằng việc áp dụng công nghệ Israel và quy trình khép kín. Vị thế của TH tiếp tục được củng cố trong năm 2025 khi chiếm tới 51,9% thị phần sữa tươi thành thị, dựa trên nền tảng đầu tư 1,2 tỷ USD và đàn bò 70.000 con.
"Nữ hoàng cá tra" Trương Thị Lệ Khanh không ngừng đầu tư vào công nghệ cao để đi đến điểm cuối chuỗi giá trị, biến da cá tra thành Collagen & Gelatin.
6 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận của Vĩnh Hoàn (Mã CK: VHC) vẫn tăng trưởng 38,6% dù doanh thu đi ngang, một phần nhờ lợi thế cạnh tranh với mức thuế 0% tại thị trường Mỹ.
Tiếp nối thế hệ đi trước, "công chúa mía đường" Đặng Huỳnh Ức My đang lèo lái TTC AgriS (Mã CK: SBT) chuyển mình thành nhà cung cấp giải pháp nông nghiệp tuần hoàn, tiên phong mô hình "cánh đồng không dấu chân" bằng drone và biến bã mía thành điện. Chiến lược này giúp TTC AgriS giữ vững vị thế đầu ngành với 70.000 ha vùng nguyên liệu và 46% thị phần đường nội địa.
Đại diện cho thế hệ trẻ, CEO Diệp Thị Mỹ Hảo cùng startup Techcoop đang tạo ra một cuộc cách mạng số hóa chuỗi giá trị, kết nối nông dân với công nghệ và thị trường xuất khẩu. Sự đột phá của Techcoop đã thu hút 70 triệu USD vốn Series A vào đầu năm 2025, đặt mục tiêu doanh thu 250 triệu USD trong năm nay.
