Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không còn 'chân lấm tay bùn', đây là 4 nữ tướng đang dùng công nghệ tỷ đô để viết lại luật chơi cho nông nghiệp Việt Nam

20-10-2025 - 00:05 AM | Doanh nghiệp

Không còn 'chân lấm tay bùn', đây là 4 nữ tướng đang dùng công nghệ tỷ đô để viết lại luật chơi cho nông nghiệp Việt Nam

Hình ảnh "chân lấm tay bùn" trong nông nghiệp đang được thay thế bởi những nữ doanh nhân bản lĩnh. Họ sử dụng công nghệ và tư duy toàn cầu để kiến tạo các đế chế tỷ đô, nâng tầm vị thế nông sản Việt trên trường quốc tế.

Bốn nữ tướng hoạt động trong những mảng khác nhau của ngành nông nghiệp, nhưng cùng chung một tầm nhìn: sử dụng công nghệ và tư duy đột phá, tạo ra cuộc cách mạng trong ngành nông nghiệp truyền thống, và từ đó góp phần xây dựng nền nông nghiệp công nghệ cao của Việt Nam bền vững, hiệu quả và có vị thế trên bản đồ thế giới.

Doanh nhân Thái Hương là người đã tạo nên đế chế sữa tươi sạch TH bằng việc áp dụng công nghệ Israel và quy trình khép kín. Vị thế của TH tiếp tục được củng cố trong năm 2025 khi chiếm tới 51,9% thị phần sữa tươi thành thị, dựa trên nền tảng đầu tư 1,2 tỷ USD và đàn bò 70.000 con.

Không còn 'chân lấm tay bùn', đây là 4 nữ tướng đang dùng công nghệ tỷ đô để viết lại luật chơi cho nông nghiệp Việt Nam- Ảnh 1.

Đồ họa: Anh Khôi. Nguồn: Báo cáo thường niên 2023 của VHC, Báo cáo thường niên 2022-2023 của SBT, thông cáo báo chí chính thức của Tập đoàn TH và Trang Web của Techcoop.

"Nữ hoàng cá tra" Trương Thị Lệ Khanh không ngừng đầu tư vào công nghệ cao để đi đến điểm cuối chuỗi giá trị, biến da cá tra thành Collagen & Gelatin.

6 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận của Vĩnh Hoàn (Mã CK: VHC) vẫn tăng trưởng 38,6% dù doanh thu đi ngang, một phần nhờ lợi thế cạnh tranh với mức thuế 0% tại thị trường Mỹ.

Tiếp nối thế hệ đi trước, "công chúa mía đường" Đặng Huỳnh Ức My đang lèo lái TTC AgriS (Mã CK: SBT) chuyển mình thành nhà cung cấp giải pháp nông nghiệp tuần hoàn, tiên phong mô hình "cánh đồng không dấu chân" bằng drone và biến bã mía thành điện. Chiến lược này giúp TTC AgriS giữ vững vị thế đầu ngành với 70.000 ha vùng nguyên liệu và 46% thị phần đường nội địa.

Đại diện cho thế hệ trẻ, CEO Diệp Thị Mỹ Hảo cùng startup Techcoop đang tạo ra một cuộc cách mạng số hóa chuỗi giá trị, kết nối nông dân với công nghệ và thị trường xuất khẩu. Sự đột phá của Techcoop đã thu hút 70 triệu USD vốn Series A vào đầu năm 2025, đặt mục tiêu doanh thu 250 triệu USD trong năm nay.

Lần đầu tiên TTCK có 2 nữ doanh nhân sở hữu trên 1 tỷ USD, một ngân hàng có 4 đại diện trong Top 10 phụ nữ giàu nhất, người trẻ nhất chỉ 24 tuổi

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công xây sân vận động lớn nhất Việt Nam, có mái vòm khổng lồ đóng mở tự động do Vinhomes làm tổng thầu xây dựng

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công xây sân vận động lớn nhất Việt Nam, có mái vòm khổng lồ đóng mở tự động do Vinhomes làm tổng thầu xây dựng Nổi bật

Bộ Công Thương muốn nâng tỷ lệ bao tiêu đầu ra điện gió ngoài khơi từ 80% lên 90%, VinEnergo muốn 100%

Bộ Công Thương muốn nâng tỷ lệ bao tiêu đầu ra điện gió ngoài khơi từ 80% lên 90%, VinEnergo muốn 100% Nổi bật

Chi 5 tỷ USD thâu tóm Sabeco, tỷ phú Thái đã nhận về hơn 14.000 tỷ cổ tức: Tiết lộ gánh nặng nợ khiến 'viên ngọc quý' cần tiếp tục trả cổ tức tiền mặt từ 35% đến 50%

Chi 5 tỷ USD thâu tóm Sabeco, tỷ phú Thái đã nhận về hơn 14.000 tỷ cổ tức: Tiết lộ gánh nặng nợ khiến 'viên ngọc quý' cần tiếp tục trả cổ tức tiền mặt từ 35% đến 50%

00:04 , 20/10/2025
Cập nhật BCTC quý 3/2025 ngày 20/10: DN họ PVN báo lãi giảm 22%, công ty cơ khí lãi tăng 120%

Cập nhật BCTC quý 3/2025 ngày 20/10: DN họ PVN báo lãi giảm 22%, công ty cơ khí lãi tăng 120%

00:02 , 20/10/2025
Doanh nghiệp liên quan sản phẩm Ngân Collagen quảng cáo đã đồng loạt giải thể trong vài tháng

Doanh nghiệp liên quan sản phẩm Ngân Collagen quảng cáo đã đồng loạt giải thể trong vài tháng

17:02 , 19/10/2025
Khát nhân sự ngành nông nghiệp, bầu Đức khẳng định: "Tìm Giám đốc nông trường còn khó hơn Giám đốc ngân hàng"

Khát nhân sự ngành nông nghiệp, bầu Đức khẳng định: "Tìm Giám đốc nông trường còn khó hơn Giám đốc ngân hàng"

11:35 , 19/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên