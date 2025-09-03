Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không được thăng chức, người phụ nữ vay 2,3 tỷ USD mua lại công ty, sa thải sếp cũ

03-09-2025 - 14:40 PM | Tài chính quốc tế

Người phụ nữ này đã biến thất bại cay đắng thành 'cú đáp trả ngọt ngào' trong lịch sử ngành ẩm thực Mỹ.

Trong một cuộc trò chuyện gần đây, nữ doanh nhân Julia Stewart đã kể lại hành trình đầy kịch tính của mình tại Applebee’s – chuỗi nhà hàng bình dân nổi tiếng ở Mỹ, nơi bà từng giữ chức Chủ tịch. Stewart nhớ lại những năm tháng gắn bó với công ty này bằng tất cả sự tâm huyết, với niềm tin rằng một ngày nào đó bà sẽ trở thành CEO.

“Chúng tôi đã làm được điều khá phi thường. Tôi xây dựng một đội ngũ mới, hầu hết đến nay vẫn là bạn bè tốt. Sau ba năm, doanh thu tăng trưởng, cổ phiếu tăng gấp đôi. Tôi rất tự hào”, bà nói.

Nhưng kỳ vọng ấy nhanh chóng vỡ tan. Khi trình bày kết quả trước ban lãnh đạo và nhắc đến cam kết được bổ nhiệm làm CEO, Stewart chỉ nhận lại một câu trả lời lạnh lùng: “Không, và sẽ không bao giờ”. Bà hỏi vì sao, vị chủ tịch khi đó chỉ đáp: “Tôi không cần phải đưa ra câu trả lời”.

Cú sốc này khiến Stewart hiểu rằng dù những nỗ lực mang lại lợi ích rõ ràng cho công ty, cánh cửa thăng tiến cao nhất vẫn không dành cho bà. Và trong khoảnh khắc bị từ chối ấy, bà quyết định rời Applebee’s, bất chấp cảnh báo rằng động thái này có thể khiến cổ phiếu lao dốc.

Sau giai đoạn chuyển giao, Stewart bước sang một thử thách mới: dẫn dắt IHOP – chuỗi nhà hàng pancake khi đó cũng đang khủng hoảng. Bằng chiến lược bền bỉ, bà dành 5 năm vực dậy hoạt động kinh doanh, khôi phục hình ảnh thương hiệu và đưa công ty trở lại đường ray tăng trưởng. Khi IHOP đã ổn định, Stewart đề xuất kế hoạch táo bạo: mua lại một thương hiệu lớn khác để mở rộng quy mô. Và cái tên bà nghĩ đến chính là Applebee’s – nơi từng khước từ bà.

Không được thăng chức, người phụ nữ vay 2,3 tỷ USD mua lại công ty, sa thải sếp cũ- Ảnh 1.

“Không ai đi vay 2,3 tỷ USD chỉ để trả thù. Nhưng cuối cùng, chúng tôi đã thực sự làm điều đó và mua lại Applebee’s”, Stewart chia sẻ. Khoảnh khắc thương vụ thành công, bà gọi điện cho vị CEO kiêm chủ tịch cũ của Applebee’s, bình tĩnh thông báo: “Chúng tôi đã mua lại công ty. Và vì giờ đây không thể có hai người cùng lãnh đạo, nên tôi buộc phải để ông rời đi.”

Câu chuyện của Julia Stewart trở thành một minh chứng mạnh mẽ cho sự kiên định và khả năng lật ngược thế cờ trong môi trường kinh doanh khắc nghiệt. Bị “phụ bạc” ở nơi từng gắn bó, bà không chỉ tìm thấy thành công mới ở IHOP mà còn quay trở lại với vị thế người chiến thắng, biến một thất bại cay đắng thành 'cú đáp trả ngọt ngào' trong lịch sử ngành ẩm thực Mỹ.

Sếp cũ nghỉ hưu, chỉ mình tôi lặng lẽ tới thăm nhà: Không ngờ 6 tháng sau được thăng chức, tăng lương

Theo Vũ Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vài năm trước còn đem về hàng tỷ USD, một ngành công nghiệp của Campuchia đang bên bờ vực sụp đổ, nhà máy đóng cửa hàng loạt, công nhân bị sa thải, triển vọng ngày càng mờ mịt

Vài năm trước còn đem về hàng tỷ USD, một ngành công nghiệp của Campuchia đang bên bờ vực sụp đổ, nhà máy đóng cửa hàng loạt, công nhân bị sa thải, triển vọng ngày càng mờ mịt Nổi bật

Cả một quốc gia gánh tai họa vì quá nhiều vàng: Màn vung tiền của người đàn ông giàu nhất thế giới trong vài ngày đẩy một nền kinh tế rơi vào suy thoái suốt nhiều năm

Cả một quốc gia gánh tai họa vì quá nhiều vàng: Màn vung tiền của người đàn ông giàu nhất thế giới trong vài ngày đẩy một nền kinh tế rơi vào suy thoái suốt nhiều năm Nổi bật

Pickleball bùng nổ ở Trung Quốc, tham vọng 10.000 sân và 100 triệu người chơi, doanh số bán phụ kiện tăng 6 lần

Pickleball bùng nổ ở Trung Quốc, tham vọng 10.000 sân và 100 triệu người chơi, doanh số bán phụ kiện tăng 6 lần

14:15 , 03/09/2025
Con gái Elon Musk thừa nhận đang sống chật vật chỉ đủ ăn, phải ở trọ cùng 3 người để tiết kiệm

Con gái Elon Musk thừa nhận đang sống chật vật chỉ đủ ăn, phải ở trọ cùng 3 người để tiết kiệm

13:56 , 03/09/2025
Chán làm xe ô tô điện, Elon Musk tuyên bố 80% giá trị tương lai của Tesla sẽ đến từ sản phẩm khác

Chán làm xe ô tô điện, Elon Musk tuyên bố 80% giá trị tương lai của Tesla sẽ đến từ sản phẩm khác

13:07 , 03/09/2025
Đi ngược chủ trương của EU, một quốc gia châu Âu tuyên bố muốn bình thường hoá quan hệ với Moscow, rục rịch tăng nhập khẩu khí đốt Nga lên hơn 4 tỷ m³

Đi ngược chủ trương của EU, một quốc gia châu Âu tuyên bố muốn bình thường hoá quan hệ với Moscow, rục rịch tăng nhập khẩu khí đốt Nga lên hơn 4 tỷ m³

12:00 , 03/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên