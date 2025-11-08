Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không gian mới mang dáng dấp nhà xưa

08-11-2025 - 10:21 AM | Bất động sản

Căn nhà không lớn, mặt tiền gọn gàng với mái ngói đỏ au gợi nhớ dáng dấp nhà cấp bốn xưa nhưng cách phối màu pastel hiện đại và khéo léo đã khiến nó trở nên đặc biệt: cửa xanh ngọc, lan can sắt uốn họa tiết cổ điển, hàng hiên ngập cây xanh...

Bên trong, công trình mở ra một thế giới đầy màu sắc: những mảng tường xanh lá, vàng kem, đỏ gạch đan xen trong một nhịp điệu tươi vui và mềm mại. Các không gian được tổ chức xoay quanh sân trong rộng thoáng, nơi ánh sáng và gió trời tự nhiên chảy tràn, nơi trẻ nhỏ chơi đùa, nơi cây xanh vươn mình và những món đồ chơi nhỏ xinh trở thành một phần của kiến trúc sống.

Không gian mới mang dáng dấp nhà xưa- Ảnh 1.

Không gian mới mang dáng dấp nhà xưa- Ảnh 2.

Không gian mới mang dáng dấp nhà xưa- Ảnh 3.

Không gian mới mang dáng dấp nhà xưa- Ảnh 4.

Thiết kế không tham chi tiết mà tinh gọn, cân bằng giữa đóng và mở. Cửa kính lớn cho phép nhìn xuyên suốt các lớp không gian, tạo sự kết nối mạnh mẽ giữa các thành viên trong gia đình dù mỗi người ở một tầng, một góc nhỏ riêng.

Không gian mới mang dáng dấp nhà xưa- Ảnh 5.

Không gian mới mang dáng dấp nhà xưa- Ảnh 6.

Không gian mới mang dáng dấp nhà xưa- Ảnh 7.

Không gian mới mang dáng dấp nhà xưa- Ảnh 8.

Không gian mới mang dáng dấp nhà xưa- Ảnh 9.

Không gian mới mang dáng dấp nhà xưa- Ảnh 10.

Mỗi phòng đều có cửa sổ đón sáng – nhưng không phải ánh sáng gắt, mà là thứ ánh sáng đi qua lớp tường dày, khúc xạ qua lớp sơn mịn, dịu dàng và đầy chất thơ.

Theo Thúy Hiền

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Siêu dự án từng tăng vốn gấp 11 lần lên 2,7 tỷ USD của ông Đặng Thành Tâm đã có sổ đỏ, tự tin bán buôn một phần trong năm nay

Siêu dự án từng tăng vốn gấp 11 lần lên 2,7 tỷ USD của ông Đặng Thành Tâm đã có sổ đỏ, tự tin bán buôn một phần trong năm nay Nổi bật

TP HCM: 54 tổ chức được thí điểm nhận đất nông nghiệp làm nhà ở thương mại

TP HCM: 54 tổ chức được thí điểm nhận đất nông nghiệp làm nhà ở thương mại Nổi bật

Đưa TP HCM trở thành siêu đô thị

Đưa TP HCM trở thành siêu đô thị

10:21 , 08/11/2025
Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng nhắm tới dự án điện gió hơn 9.000 tỷ đồng tại Quảng Trị

Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng nhắm tới dự án điện gió hơn 9.000 tỷ đồng tại Quảng Trị

10:20 , 08/11/2025
Lý do Bộ Xây dựng giãn tiến độ loạt dự án

Lý do Bộ Xây dựng giãn tiến độ loạt dự án

09:03 , 08/11/2025
Những con số đáng chú ý tại siêu dự án lấn biển Cần Giờ quy mô gần 10 tỷ USD của Vingroup

Những con số đáng chú ý tại siêu dự án lấn biển Cần Giờ quy mô gần 10 tỷ USD của Vingroup

08:26 , 08/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên