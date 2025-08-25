Không hề mê tín: Nghiên cứu chứng minh, NGOẠI HÌNH cha mẹ ảnh hưởng cực lớn đến 1 hành vi trong tương lai của con cái

Có lẽ bạn từng bất chợt nhận ra người bạn đời của mình mang vài nét giống cha hoặc mẹ của bạn. Thực tế, không chỉ riêng bạn mới có suy nghĩ này. Rất nhiều người trong việc lựa chọn bạn đời đều ít nhiều bị ảnh hưởng bởi diện mạo của cha mẹ.

Giáo sư David Perrett – nhà tâm lý học thuộc Đại học St Andrews (Anh) – từng chỉ ra trong cuốn sách In Your Face: The New Science of Human Attraction (tạm dịch: Trên gương mặt bạn: Khoa học mới về sự hấp dẫn của con người) rằng, con người thường vô thức lấy ngoại hình cha hoặc mẹ làm chuẩn mực cho việc lựa chọn bạn đời.

Nghiên cứu của Perrett cho thấy: ngoài yếu tố văn hóa và di truyền, ngoại hình của cha mẹ đóng vai trò then chốt khi một người đánh giá liệu đối phương có hấp dẫn hay không.

Ông viết trong sách: “Chúng ta thừa hưởng từ cha mẹ màu mắt và màu tóc, và chính những đặc điểm này có thể tác động một cách tinh tế đến việc lựa chọn bạn đời. Chúng ta thường cảm thấy những người có màu mắt, màu tóc giống với mình hấp dẫn hơn".

Tại sao con cái ảnh hưởng bởi ngoại hình cha mẹ trong việc chọn bạn đời?

Nguyên nhân được giải thích rằng: ngay từ khi còn nhỏ, đặc điểm gương mặt cha mẹ đã được “khắc sâu” vào bộ nhớ. Để tồn tại, trẻ sơ sinh cần phải nhận diện chính xác những đặc điểm nổi bật của người chăm sóc. Do đó, ngoại hình – đặc biệt là khuôn mặt – của cha mẹ để lại dấu ấn bền vững trong ký ức của mỗi người.

Trong một thí nghiệm, Perrett đã khảo sát 300 nam giới và 400 nữ giới tình nguyện. Ông yêu cầu họ cung cấp thông tin về màu mắt, màu tóc của bản thân, cha mẹ và bạn đời. Kết quả cho thấy phần lớn bạn đời của họ có màu tóc, màu mắt tương đồng với chính họ.

Ở bước kiểm chứng tiếp theo, kết quả càng củng cố quan điểm của Perrett: đa số bạn đời của các tình nguyện viên có màu mắt, tóc tương tự với cha hoặc mẹ khác giới. Ví dụ, một phụ nữ có mẹ mắt xanh nhưng cha mắt nâu thường thấy đàn ông mắt nâu hấp dẫn hơn. Nguyên tắc này cũng được áp dụng tương tự với nam giới.

Không chỉ ngoại hình, độ tuổi của cha mẹ cũng ảnh hưởng đến tiêu chuẩn chọn bạn đời của con. Những sinh viên có cha mẹ sinh con ở độ tuổi lớn (trên 30 tuổi) thường bị hấp dẫn bởi hình ảnh bạn đời lớn tuổi hơn. Ngược lại, nếu cha mẹ sinh con trước 29 tuổi, con cái có xu hướng thích người trẻ trung hơn. Đặc biệt, nhóm có cha mẹ lớn tuổi ít để ý đến nếp nhăn trên gương mặt đối tượng, trong khi nhóm có cha mẹ trẻ lại nhạy cảm hơn với dấu hiệu lão hóa.

Điều này phần nào lý giải tại sao trong nhiều gia đình, tiêu chuẩn về “người lý tưởng” của con cái luôn gợi nhắc đến bóng dáng của cha hoặc mẹ. Ngay cả khi không hề có ý thức lựa chọn, những ký ức về khuôn mặt thân thuộc gắn bó suốt tuổi thơ đã trở thành điểm tựa cho cảm giác an toàn và niềm tin. Nói cách khác, trong hành trình tìm kiếm tình yêu, chúng ta thường quay về với “vùng ký ức” của chính mình.

Nghiên cứu của Perrett không nhằm khẳng định tất cả mọi người đều chọn bạn đời giống hệt cha mẹ. Thay vào đó, ông chỉ ra rằng có một mối liên hệ tiềm thức mạnh mẽ giữa trải nghiệm đầu đời với sở thích và cảm xúc trưởng thành. Đây là minh chứng rõ ràng cho sức ảnh hưởng của gia đình đối với sự phát triển cá nhân, ngay cả trong những quyết định mang tính riêng tư nhất.

Có thể nói, cha mẹ không chỉ trao cho con cái gen di truyền mà còn vô tình khắc sâu vào tâm trí con hình ảnh thế nào là sự gần gũi, thế nào là cảm giác an toàn. Và những khuôn mẫu này, dù âm thầm, vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến con đường tình cảm của mỗi người sau này.