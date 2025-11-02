Không ít đại lý tạm ngưng thu mua tiêu và nại lý do này

Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA) cho biết từ ngày 1-7 đến nay, khi Luật Thuế GTGT mới được áp dụng, ngành hồ tiêu gặp nhiều khó khăn.





Nhiều hộ kinh doanh, hợp tác xã và đại lý đã phải rút khỏi thị trường vì không thể ứng trước số tiền thuế GTGT 5% cho Nhà nước trong khi lợi nhuận thực tế chỉ trên dưới 1%.

Do thiếu vốn, nhiều đơn vị tạm ngưng thu mua, dẫn đến dòng tiền trong thị trường hồ tiêu bị rút ra đáng kể – chuyển sang gửi ngân hàng hoặc đầu tư lĩnh vực khác.

Một số doanh nghiệp cũng rơi vào tình trạng căng thẳng tài chính vì lượng tiền lớn bị "chôn" trong khoản thuế GTGT chưa được hoàn

Trong khi đó, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chiếm ưu thế vì có tiềm lực tài chính mạnh, lãi suất vay thấp, dễ dàng tiếp nhận các đơn hàng xuất khẩu. Nguy cơ các doanh nghiệp Việt nhỏ và vừa mất thị phần ngay trên sân nhà đang hiện hữu.

Ngành hồ tiêu đặc biệt lo ngại việc mất thị trường xuất khẩu lớn là Trung Quốc, với sản lượng giao dịch 50.000 – 60.000 tấn/năm qua đường biển và biên mậu.

Đại lý cho biết kể từ 1-7, mỗi container tiêu xuất sang Trung Quốc phải tạm đóng thuế 225 triệu đồng (tiêu đen) và 360 triệu đồng (tiêu trắng) nhưng đến nay vẫn chưa được hoàn thuế. Trong khi đó, lợi nhuận trên mỗi container chỉ 30 – 40 triệu đồng, khiến nhiều đại lý bị hụt vốn.

Phương án "cộng giá để đối tác chịu thuế" cũng không khả thi, vì khi đó giá bán cao hơn tiêu từ Brazil và Indonesia – hai nước có mức thuế xuất khẩu 0%, dẫn đến mất lợi thế cạnh tranh.

Nông dân thu hoạch tiêu

Theo Bộ Tài chính, hiện nay nông sản, thủy sản nhập khẩu lại không phải chịu thuế GTGT khi nhập vào Việt Nam, tạo nên sự bất bình đẳng giữa sản phẩm sản xuất trong nước và hàng nhập khẩu

.