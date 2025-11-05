Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Không khai báo tạm trú, tạm vắng có thể bị phạt đến 1 triệu đồng

05-11-2025 - 14:00 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Từ 15/12/2025, hành vi không khai báo tạm trú, tạm vắng hoặc phát tán thông tin xuyên tạc đều có thể bị xử phạt theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP.

Ảnh minh họa (Nguồn: VGP)

Chính phủ ban hành Nghị định 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội và phòng, chống bạo lực gia đình.

Theo đó, các hành vi vi phạm quy định về đăng ký và quản lý cư trú sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng, gồm:

- Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú, tách hộ, điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú hoặc khai báo thông tin về cư trú;

- Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng;

- Không xuất trình giấy tờ liên quan đến cư trú hoặc thông tin về cư trú trên ứng dụng định danh quốc gia theo yêu cầu kiểm tra của cơ quan, người có thẩm quyền.

Nghị định cũng quy định phạt tiền từ 4 triệu đến 6 triệu đồng đối với hành vi viết, phát tán, lưu hành tài liệu, hình ảnh có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, vu cáo, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Hành vi mang theo băng rôn, biểu ngữ, vật phẩm có nội dung chống đối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng bị xử lý theo mức phạt này, trừ trường hợp đã được quy định tại Nghị định 15/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP).

Quy định trên có hiệu lực từ ngày 15/12/2025.

Công an phát thông báo mới về hộ chiếu, người dân cần biết kẻo mất quyền lợi

Theo PV

VTV

