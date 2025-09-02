Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Không khí rộn ràng tối 2/9 tại Hà Nội: Người dân đổ ra đường ngóng chờ pháo hoa mừng Quốc khánh

02-09-2025 - 21:12 PM | Xã hội

Vào dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, người dân Hà Nội sẽ được thưởng thức màn bắn pháo hoa rực rỡ tại 6 địa điểm lớn trên địa bàn thành phố.

20h40, người dân đã ngồi kín bờ Hồ

Không khí rộn ràng tối 2/9 tại Hà Nội: Người dân đổ ra đường ngóng chờ pháo hoa mừng Quốc khánh- Ảnh 1.

Ảnh: Nghĩa Lê

Không khí rộn ràng tối 2/9 tại Hà Nội: Người dân đổ ra đường ngóng chờ pháo hoa mừng Quốc khánh- Ảnh 2.

Ảnh: Nghĩa Lê

 

20h20, không khí tại Hồ Tây đang rất nhộn nhịp

Không khí rộn ràng tối 2/9 tại Hà Nội: Người dân đổ ra đường ngóng chờ pháo hoa mừng Quốc khánh- Ảnh 3.

Các quán cafe chật kín khách - Ảnh: Viết Thanh

Không khí rộn ràng tối 2/9 tại Hà Nội: Người dân đổ ra đường ngóng chờ pháo hoa mừng Quốc khánh- Ảnh 4.

Người dân chọn vị trí đẹp, thoáng đãng để xem pháo hoa - Ảnh: Viết Thanh

Không khí rộn ràng tối 2/9 tại Hà Nội: Người dân đổ ra đường ngóng chờ pháo hoa mừng Quốc khánh- Ảnh 5.

Các tuyến đường ùn tắc

Không khí rộn ràng tối 2/9 tại Hà Nội: Người dân đổ ra đường ngóng chờ pháo hoa mừng Quốc khánh- Ảnh 6.

Không khí rộn ràng tối 2/9 tại Hà Nội: Người dân đổ ra đường ngóng chờ pháo hoa mừng Quốc khánh- Ảnh 7.

"Khối yêu nước" chạy show nhiệt tình ngày Quốc khánh: Sáng xem diễu binh tối ngắm pháo hoa - Ảnh: Viết Thanh

 

Những điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội tối 2/9

Theo kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội, 6 khu vực sẽ tổ chức bắn pháo hoa với quy mô lớn, bao gồm cả pháo hoa tầm cao và tầm thấp. Cụ thể:

Hai địa điểm trung tâm Hồ Gươm, kết hợp cả pháo tầm cao, tầm thấp và hiệu ứng ánh sáng đặc biệt:

- Trước trụ sở Báo Hà Nội Mới

- Trước Bưu điện Hà Nội

Không khí rộn ràng tối 2/9 tại Hà Nội: Người dân đổ ra đường ngóng chờ pháo hoa mừng Quốc khánh- Ảnh 8.

Ảnh minh họa

Bốn điểm còn lại, triển khai pháo hoa tầm cao và thấp:

- Hồ Văn Quán (quận Hà Đông)

- Công viên Thống Nhất - khu vực đảo Dừa (quận Hai Bà Trưng)

- Vườn hoa Lạc Long Quân (quận Tây Hồ)

- Trước Cung Thể thao dưới nước - Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm)

Theo UBND TP Hà Nội, pháo hoa sẽ đồng loạt khai hỏa lúc 21h và kéo dài 15 phút. Tổng số lượng gồm 3.600 quả pháo tầm cao, 540 giàn tầm thấp, với kinh phí thực hiện khoảng 13,45 tỉ đồng.

 

Theo PV

Đời sống và pháp luật

