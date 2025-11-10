Không muốn tin đây là Quỳnh Kool

Trên TikTok, đoạn video ngắn của diễn viên Quỳnh Kool đang gây bão mạng khi nhiều người nhận xét cô “giống hệt Phạm Băng Băng”. Trong video, Quỳnh Kool xuất hiện với lối trang điểm tông hồng, mái tóc đen uốn nhẹ và biểu cảm nhẹ nhàng.

Hình ảnh ấy khiến nhiều người liên tưởng đến mỹ nhân Trung Quốc Phạm Băng Băng. Một số bình luận nổi bật dưới video viết: "Sao thấy giống Phạm Băng Băng ta", "Ủa tui lướt qua tưởng Phạm Băng Băng luôn", "Phạm Băng Băng Việt Nam".

Ngoại hình khác lạ của Quỳnh Kool

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đoạn video bị chỉnh sửa quá mức, khiến gương mặt cô trông “không thật”, đặc biệt ở phần mắt và cằm. Một tài khoản nhận xét: “Dùng app chỉnh lố quá mà”, trong khi người khác bình luận: “Dùng app quá đà, mặt méo hết rồi”.

Netizen bình luận về nhan sắc của Quỳnh Kool

Thời gian qua, sự trở lại của Quỳnh Kool với vai Lam ở Gió Ngang Khoảng Trời Xanh đã nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Khác với những lời khen có cánh cho vai Nguyệt của Chúng Ta Của 8 Năm Sau hay vai Hạnh trong Đừng Làm Mẹ Cáu, vai diễn này lại khiến Quỳnh Kool vấp phải nhiều chỉ trích về diễn xuất và cách xây dựng nhân vật. Đặc biệt, điều khiến khán giả bàn tán nhiều nhất chính là gương mặt của Quỳnh Kool.

Nhiều người cho rằng, cô đã lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ, dẫn đến khuôn mặt bị đơ cứng, thiếu cảm xúc khi lên hình. Những bình luận trái chiều này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, tạo ra một cuộc tranh luận sôi nổi về việc các diễn viên sử dụng dao kéo để cải thiện ngoại hình. Trước những thắc mắc và chỉ trích từ cộng đồng mạng, Quỳnh Kool đã chính thức lên tiếng. Nữ diễn viên 9X phủ nhận hoàn toàn chuyện phẫu thuật thẩm mỹ và cho biết thay đổi ngoại hình là do cô tăng cân khi tham gia phim.

Quỳnh Kool tên thật là Nguyễn Thị Quỳnh, sinh năm 1995 tại Thái Bình. Cô từng là sinh viên của Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và được khán giả biết đến qua hàng loạt phim truyền hình ăn khách như Quỳnh Búp Bê, Đừng Làm Mẹ Cáu, Gió Ngang Khoảng Trời Xanh.

Với ngoại hình trong sáng và lối diễn xuất tự nhiên, Quỳnh Kool được xem là gương mặt trẻ nổi bật của màn ảnh nhỏ Việt Nam. Cô nhiều lần được khen ngợi khi hóa thân vào các vai diễn nội tâm, thể hiện tốt tuyến nhân vật vừa mong manh vừa mạnh mẽ. Ngoài đời, nữ diễn viên giữ hình ảnh kín đáo, nói không với scandal, tập trung cho công việc và thường xuyên xuất hiện với phong cách thanh lịch, nữ tính.