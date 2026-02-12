Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Không nhận biết được màu vàng có được phép lái xe không?

12-02-2026 - 16:49 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Hiểu thế nào về rối loạn nhận biết màu trong tiêu chuẩn sức khỏe lái xe?

Không nhận biết được màu vàng có được phép lái xe không? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo phản ánh của bà Nguyễn Võ Thị Kim Loan (TPHCM), tại Phụ lục I Thông tư số 36/2024/TT-BYT về tiêu chuẩn sức khỏe đối với người lái xe và người điều khiển xe máy chuyên dùng, một trong các điều kiện không đủ tiêu chuẩn là rối loạn nhận biết 3 màu cơ bản: đỏ, vàng, xanh lá cây.

Với câu hỏi, quy định trên được hiểu là người đó phải bị rối loạn hoàn toàn cả 3 màu cơ bản (tức không nhận biết được cả đỏ, vàng và xanh lá cây), hay chỉ cần rối loạn nhận biết 1 trong 3 màu thì đã thuộc trường hợp "rối loạn nhận biết 3 màu cơ bản"?

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Theo Phụ lục I Thông tư số 36/2024/TT-BYT ngày 16/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn sức khỏe, việc khám sức khỏe đối với người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng; việc khám sức khỏe định kỳ đối với người hành nghề lái xe ô tô; cơ sở dữ liệu về sức khỏe của người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng thì người có một trong các tình trạng bệnh, tật sau đây thì không đủ điều kiện để lái xe theo các hạng xe tương ứng: "Rối loạn nhận biết 3 màu cơ bản: đỏ, vàng, xanh lá cây", được hiểu là rối loạn 1 trong 3 màu là không đủ điều kiện lái xe.

Đại Phú

Nhịp sống thị trường

