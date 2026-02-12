Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Từ ngày kia, hàng triệu người dân Hà Nội đón tin vui

12-02-2026 - 16:27 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) cho biết, để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, doanh nghiệp này thực hiện vận chuyển miễn phí hành khách trên hai tuyến metro Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội trong 9 ngày.

Cụ thể, từ ngày 14/2 đến hết 22/2/2026 (từ 27 tháng Chạp đến hết mùng 6 tháng Giêng), Hà Nội Metro thực hiện vận chuyển miễn phí 100% giá vé lượt khi hành khách mua vé trên ứng dụng Hà Nội Metro hoặc mua vé trực tiếp tại quầy vé.

Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, lịch vận hành trên tuyến metro Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội cụ thể như sau:

Thứ 6 ngày 13/2 (26 Tết): Thời gian chạy tàu từ 5h30 đến 24h. Giãn cách chạy tàu: 6 phút trong khung giờ 6h30-9h và 16h30-19h30; 10 phút các khung giờ còn lại; 15 phút từ 22h-24h.

Thứ 7 ngày 14/2 (27 Tết) và Chủ nhật ngày 15/2 (28 Tết): Thời gian chạy tàu từ 5h30 đến 22h. Giãn cách chạy tàu: 10 phút từ 5h30- 20h30; 15 phút từ 20h30-22h.

Thứ 2 ngày 16/2 (29 Tết): Thời gian chạy tàu từ 5h30 đến 2h sáng 17/2. Giãn cách chạy tàu: 10 phút từ 5h30-17h; 15 phút từ 17h-2h sáng 17/2.

Thứ 3 ngày 17/2 (Mùng 1 Tết): Thời gian chạy tàu từ 10h đến 18h. Giãn cách chạy tàu: 10 phút.

Thứ 4 ngày 18/2 (Mùng 2 Tết): Thời gian chạy tàu từ 8h đến 19h. Giãn cách chạy tàu: 10 phút.

Thứ 5 ngày 19/2 (Mùng 3 Tết): Thời gian chạy tàu từ 6h đến 20h. Giãn cách chạy tàu: 10 phút.

Thứ 6 ngày 20/2 (Mùng 4 Tết): Thời gian chạy tàu từ 5h30 đến 22h. Giãn cách chạy tàu: 10 phút từ 5h30-20h30; 15 phút từ 20h30-22h.

Thứ 7 ngày 21/2 (Mùng 5 Tết) và Chủ nhật ngày 22/2 (Mùng 6 Tết): Thời gian chạy tàu từ 5h30 đến 22h. Giãn cách chạy tàu: 10 phút.

Các ngày thường trước ngày 13/2 (26 Tết) và sau ngày 22/2 (Mùng 6 Tết) hai tuyến metro của Hà Nội hoạt động theo lịch trình thường lệ.

Ngoài ra, Hà Nội Metro đang đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi số toàn diện thông qua việc hợp tác với các định chế tài chính và trung gian thanh toán.

Cụ thể, hành khách sử dụng thẻ Visa chạm tại cổng soát vé sẽ được hoàn tiền 100% giá trị vé lượt đến hết ngày 28/2.

Đối với tuyến Nhổn - Ga Hà Nội, hành khách mua vé qua ứng dụng Hà Nội Metro được miễn phí 100% đến hết ngày 21/3/2026.

Ngoài ra, các ví điện tử liên kết cũng tung ra các gói kích cầu riêng biệt, như ShopeePay giảm 99% cho 10 vé đầu tiên trong tháng, hay VNPT Money miễn phí 5 lượt vé cho khách hàng trải nghiệm dịch vụ đến giữa tháng 2.

Bên cạnh các chương trình thương mại, các chính sách an sinh xã hội vẫn được duy trì ổn định. Người cao tuổi trên 60 tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật và các đối tượng chính sách khác tiếp tục được miễn phí vé theo quy định hiện hành của thành phố Hà Nội.

Trọng Trần

