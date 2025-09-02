Không nhận ra cô bé từng dính lùm xùm hát nhép ở Olympic Bắc Kinh 17 năm trước

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cuộc sống hiện tại của cô bé này khiến không ít người bất ngờ.

Sinh năm 1999, Lâm Diệu Khả từng là cái tên được kỳ vọng trở thành minh tinh hàng đầu Trung Quốc. Năm 2008, cô bé 9 tuổi bất ngờ nổi tiếng toàn cầu khi xuất hiện trong lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh, cất giọng hát mở màn trước hàng tỷ khán giả. Hình ảnh ngây thơ, giọng ca trong trẻo nhanh chóng chiếm trọn cảm tình, giúp Lâm Diệu Khả chỉ sau một đêm vụt sáng thành sao, liên tiếp nhận lời mời đóng phim, quảng cáo và trình diễn.

Lâm Diệu Khả từng là cái tên được kỳ vọng trở thành minh tinh hàng đầu Trung Quốc.

Tuy nhiên, ánh hào quang ấy không kéo dài lâu. Ít lâu sau, công chúng phát hiện người thật sự cất giọng trong lễ khai mạc là một cô bé khác tên Dương Bái Nghi - người bị cho là "kém xinh" hơn. Điều này đồng nghĩa với việc Lâm Diệu Khả chỉ hát nhép và cả hai bé gái bỗng chốc bị cuốn vào thị phi do người lớn sắp đặt. Gia đình Diệu Khả bị chỉ trích dữ dội, trong khi Bái Nghi lại phải hứng chịu những lời bàn tán liên quan đến ngoại hình.

Lâm Diệu Khả và Dương Bái Nghi vô tình trở thành nạn nhân bị netizen chí trích vô cớ

Ở tuổi trưởng thành, Lâm Diệu Khả không đi theo con đường lừng lẫy như nhiều người từng mường tượng. Cô tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Nam Kinh, chuyên ngành diễn xuất nhưng sự nghiệp bao năm vẫn giậm chân tại chỗ, không có vai diễn nào nổi bật. Sau những ồn ào thuở nhỏ, Diệu Khả chọn sống kín tiếng, hạn chế xuất hiện trước công chúng.

Một số hình ảnh gần đây của cô bé vẫn lan truyền trên mạng và gây tranh luận. Có người cho rằng Diệu Khả “kém xinh” so với quá khứ, thậm chí bị gắn mác "dậy thì thất bại". Song cũng không ít ý kiến bênh vực, khẳng định cô vẫn sở hữu nét đẹp trong sáng, tràn đầy sức sống.

Lâm Diệu Khả từng bị chê bai ngoại hình

Lâm Diệu Khả chật vật tìm kiếm tương lai trong ngành nghệ thuật

Lâm Diệu Khả không giữ được hào quang "thiên thần Olympic" năm nào

Dù không còn giữ được hào quang "thiên thần Olympic", Lâm Diệu Khả hiện tại có một cuộc sống bình thường như bao người bạn đồng trang lứa. Một bộ phận khán giả bày tỏ tiếc nuối khi ngôi sao nhí từng được kỳ vọng không thể vươn xa trong giới giải trí. Nhưng ở góc nhìn khác, việc được sống yên ổn, không còn là tâm điểm chỉ trích vì một quyết định ngoài ý muốn năm nào, có lẽ mới chính là sự bình yên đáng quý nhất đối với cô.

Bê bối "tráo giọng hát" chấn động tại Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 12 năm trước và sự lột xác của 2 nhân vật chính khiến ai cũng ngỡ ngàng

Theo Đông

Thanh niên Việt

