Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không phải ai 30 tuổi cũng mệt mỏi

11-01-2026 - 14:56 PM | Lifestyle

Tuổi 30 không cần phải là một giai đoạn rực rỡ. Chỉ cần nó là giai đoạn bạn không còn đánh mất mình trong quá nhiều cuộc đua không cần thiết.

Nói đến tuổi 30, người ta thường nhắc đến mệt mỏi trước. Mệt vì công việc, vì tiền bạc, vì trách nhiệm, vì cảm giác bị cuốn vào một guồng quay không dễ thoát ra. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, sẽ thấy một điều ít được nói tới: không phải ai 30 tuổi cũng mệt mỏi. Có những người không quá hào hứng, không rực rỡ, nhưng họ đang sống ổn – theo cách rất riêng.

Tuổi 30 không phải là lúc cuộc sống bỗng dưng dễ dàng hơn. Nhưng với nhiều người, đây là giai đoạn họ bắt đầu bớt hoang mang. Không còn phải liên tục đặt câu hỏi “mình có đang đi đúng không?” hay “mình có thua kém ai không?”. Họ hiểu mình cần gì, không cần gì, và quan trọng nhất là không ép mình phải giống người khác.

Không phải ai 30 tuổi cũng mệt mỏi- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Có người 30 tuổi không mệt vì họ đã thôi cố làm hài lòng tất cả. Họ không còn chạy theo những tiêu chuẩn bên ngoài để chứng minh bản thân. Không cần phải đổi việc liên tục cho “bằng bạn bằng bè”, không cần lúc nào cũng phải bận rộn để trông có vẻ thành công. Khi không còn sống để chứng minh, năng lượng được giữ lại rất nhiều.

Cũng có người 30 tuổi không mệt vì họ đã chấp nhận một nhịp sống phù hợp với mình. Không phải ai cũng cần thăng tiến nhanh, kiếm thật nhiều tiền hay làm điều gì đó thật lớn. Có người chọn một công việc ổn định, thu nhập vừa phải, đủ trang trải cuộc sống và còn dư sức cho gia đình, sức khỏe, những mối quan hệ quan trọng. Sống như vậy không hào nhoáng, nhưng ít căng thẳng hơn rất nhiều.

Không phải ai 30 tuổi cũng mệt mỏi- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Không mệt mỏi cũng không có nghĩa là không áp lực. Khác biệt nằm ở chỗ: người ta không còn chống cự lại thực tế. Họ biết có những thứ không thể kiểm soát, và không tự trách mình vì điều đó. Khi bớt dằn vặt, bớt so sánh, cuộc sống tự nhiên nhẹ đi.

Có một kiểu trưởng thành rất yên lặng ở tuổi 30: biết chọn trận nào nên đánh, biết việc gì không đáng để hao tổn sức lực. Không phải vì hết tham vọng, mà vì tham vọng đã có hình dạng rõ ràng hơn. Với họ, giữ được sự ổn định về tinh thần, tài chính và các mối quan hệ đã là một thành công.

Thực tế là, tuổi 30 không chia con người thành hai nhóm “thành công” và “thất bại”. Nó chỉ phân hóa rất rõ giữa những người đang sống theo kỳ vọng của người khác và những người đang sống đúng nhịp của mình. Nhóm đầu tiên dễ mệt mỏi hơn. Nhóm thứ hai thì không hẳn là vui, nhưng đủ bình thản để không thấy kiệt sức mỗi ngày.

Không phải ai 30 tuổi cũng mệt mỏi. Có người đang ổn. Có người đang chậm lại. Có người đang hài lòng với những gì mình có. Và tất cả những trạng thái đó đều hợp lý.

Tuổi 30 không cần phải là một giai đoạn rực rỡ. Chỉ cần nó là giai đoạn bạn không còn đánh mất mình trong quá nhiều cuộc đua không cần thiết. Thế là đủ.

Theo Hà Nguyên

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
30 tuổi

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lộ thiệp cưới Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng: Tổ chức 2 ngày, có hoạt động cực kì đặc biệt

Lộ thiệp cưới Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng: Tổ chức 2 ngày, có hoạt động cực kì đặc biệt Nổi bật

Profile Lê Phát: 19 tuổi khuynh đảo U23 châu Á, vừa thi đấu vừa học đại học và không thích tiêu tiền

Profile Lê Phát: 19 tuổi khuynh đảo U23 châu Á, vừa thi đấu vừa học đại học và không thích tiêu tiền Nổi bật

Mỹ nhân showbiz ngồi ăn lẩu vỉa hè được thiếu gia "nhìn trúng", cầu hôn bằng kim cương 5 carat sau 17 ngày

Mỹ nhân showbiz ngồi ăn lẩu vỉa hè được thiếu gia "nhìn trúng", cầu hôn bằng kim cương 5 carat sau 17 ngày

14:29 , 11/01/2026
Đám cưới hot Tiền Giang đây rồi: Thiếu gia vựa gạo miền Tây chơi lớn biến sân tennis thành lễ đường

Đám cưới hot Tiền Giang đây rồi: Thiếu gia vựa gạo miền Tây chơi lớn biến sân tennis thành lễ đường

13:32 , 11/01/2026
Trấn Thành rồi cũng có ngày này!

Trấn Thành rồi cũng có ngày này!

13:15 , 11/01/2026
Quang Hà, Ngọc Anh 3A khiến khán phòng lặng đi khi hát nhạc Trịnh Công Sơn - Phú Quang

Quang Hà, Ngọc Anh 3A khiến khán phòng lặng đi khi hát nhạc Trịnh Công Sơn - Phú Quang

13:03 , 11/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên