Không phải Bluechips, đây mới là nhóm cổ phiếu kỳ vọng "hút tiền" thời gian tới

Đợt bán tháo tài sản mạnh nhất từ năm 2022 trên toàn thế giới

Trong báo cáo mới nhất, Chứng khoán MB (MBS) đánh giá thị trường cổ phiếu và trái phiếu toàn cầu đang trải qua đợt bán tháo đồng thời mạnh nhất kể từ năm 2022, khi cú sốc năng lượng từ xung đột Iran khiến nhà đầu tư “không còn nơi trú ẩn”.

Điển hình, chỉ số MSCI All Country World – theo dõi cổ phiếu tại cả thị trường phát triển và mới nổi giảm khoảng 9% trong tháng 3, khi chiến sự tại Trung Đông bùng phát và eo biển Hormuz quan trọng gần như bị phong tỏa, đẩy giá năng lượng tăng vọt.

Ngay cả vàng cũng giảm mạnh (-14%) khi nhà đầu tư đẩy mạnh chốt lời các tài sản từng sinh lợi tốt, cho thấy sự thiếu vắng nơi trú ẩn an toàn trên thị trường tài chính. Làn sóng bán tháo trái phiếu Chính phủ đã đẩy lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm lên 4,44%, mức cao nhất kể từ tháng 7.

Tại châu Âu, nơi phụ thuộc nhiều hơn vào năng lượng nhập khẩu, lợi suất cũng leo lên mức cao nhất kể từ khi xung đột bùng phát. Tại Châu Á, lợi suất trái phiếu Chính phủ Nhật kỳ hạn 10 năm cũng tăng lên 2,383$, mức cao nhất kể từ năm 1997.

Bên cạnh đó, khối ngoại cũng rút vốn kỷ lục khỏi thị trường mới nổi châu Á. Kể từ khi chiến sự tại Iran bùng nổ, nhà đầu tư nước ngoài đã bán khoảng 52 tỷ USD cổ phiếu châu Á. Theo MBS tổng hợp từ năm 2009, khu vực này đang tiến gần mức rút vốn theo tháng lớn nhất từ trước đến nay. Quy mô rút vốn trong tháng đã vượt mức tháo chạy hồi tháng 3/2020 khi đại dịch bùng phát, đồng thời cao hơn gấp đôi so với tháng 6/2022 sau khi chiến sự Ukraine nổ ra.

﻿Nhịp hồi phục vẫn sẽ gặp thử thách

Thị trường chứng khoán trong nước phục hồi sau nhịp giảm -336 điểm (-17,5%) kể từ đỉnh, trong đó nhịp giảm kể từ thời điểm diễn ra xung đột Trung Đông, VN-Index đã mất -11% giá trị. Nhóm phân tích MBS đánh giá đây là mức thiệt hại lớn so với các thị trường ở khu vực Châu Á - nhóm dễ tổn thương nhất trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu qua eo biển Hormuz như: Hàn Quốc (-12,9%), Ấn độ (-9,4%), Nhật Bản (-9,3%),…

Theo MBS, nhịp phục hồi của VN-Index diễn ra trên nền thanh khoản thấp (26.000 tỷ đồng, mức thấp nhất 5 tuần gần đây), tuy vậy độ rộng thị trường lại rất tích cực nhờ dòng tiền bắt đáy nhóm cổ phiếu Midcap đã giảm sâu như: BĐS dân cư, Viettel, Chứng khoán,… bên cạnh nhóm cổ phiếu phòng thủ như: Sản xuất điện, Bảo hiểm,…

MBS dự báo, thanh khoản trong tuần giao dịch 30/3-3/4 tiếp tục duy trì ở mức thấp (22.000 – 25.00 tỷ đồng), việc chỉ số VN-Index lấy lại ngưỡng trung bình MA200, một mốc hỗ trợ kỹ thuật hay được quan sát sẽ tạo nền củng cố cho thị trường xây nền ở vùng hỗ trợ mạnh 1.600 điểm.

Do vậy, nhịp phục hồi của thị trường sẽ gặp thử thách ở vùng 1.700 điểm trong kịch bản cơ sở và 1.730 điểm trong kịch bản tích cực nhất. Theo đó, dòng tiền cũng sẽ tìm kiếm cơ hội ở nhóm Midcap thay vì nhóm Bluechips bất chấp có hoạt động chốt NAV quý 1.

Về kỹ thuật, việc chỉ số VN-Index lấy lại ngưỡng MA200 được đánh giá là tín hiệu tích cực. Kịch bản cơ sở là thị trường có 1 nhịp tích lũy hoặc đi ngang phía trên ngưỡng MA200 (1.650 điểm) để chờ loạt dữ liệu vĩ mô quý 1, đợt đánh giá giữa kỳ của FTSE và sự ổn định từ biến số ngoại biên. Ngoài ra, nếu thị trường có nhịp điều chỉnh để kiểm định lại ngưỡng MA200 và tạo đáy sau cao hơn mức đáy trong tuần qua, đó cũng là tín hiệu tích cực.

MBS dự báo nếu thanh khoản giảm hoặc thấp trong kịch bản điều chỉnh, sẽ là tín hiệu tích cực để kỳ vọng thị trường có nhịp hồi kỹ thuật về vùng 1.700 điểm. Ngược lại, kịch bản xấu diễn ra khi thị trường không giữ được vùng hỗ trợ 1.580 – 1.600 điểm, áp lực bán sẽ đẩy thanh khoản tăng mạnh để xác nhận thị trường chuyển từ pha phân phối hơn 6 tháng qua sang giảm điểm.

Về chiến lược giao dịch, mặc dù thị trường đã có sự phục hồi nhưng đây là giai đoạn nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, giải ngân hoặc trading với tỷ trọng thấp, không mua đuổi trong các phiên tăng, lựa chọn các cổ phiếu đang có sự phân kỳ hoặc tạo đáy sau cao hơn hoặc đang có nền tích lũy rõ ràng. Nhóm cổ phiếu Midcap khả năng vẫn là địa chỉ của dòng tiền như: BĐS dân cư, phân bón, sản xuất điện, bán lẻ, bảo hiểm, Ngân hàng,…

Song song đó, MBS lưu ý rủi ro vẫn tồn tại trên thị trường chứng khoán khi ﻿lãi suất huy động đã tạo nền vững chắc trên 7%/năm (thậm chí vượt 8% ở một số ngân hàng/chương trình ưu đãi), trong khi lạm phát đang gia tăng mạnh do giá xăng trong nước tăng hơn 50% từ đầu năm, đẩy chi phí sản xuất và sinh hoạt leo thang.