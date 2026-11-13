Không phải bơi lội hay chạy bộ, đây mới là bộ môn tốt nhất để kéo dài tuổi thọ, giảm huyết áp hiệu quả

Khi nhắc đến những môn thể thao tốt cho sức khỏe và tuổi thọ, nhiều người thường nghĩ ngay đến chạy bộ, bơi lội hoặc đạp xe. Tuy nhiên, thái cực quyền, môn võ truyền thống có nguồn gốc từ Trung Quốc, đang được giới khoa học quan tâm nhờ khả năng giảm huyết áp, kéo dài tuổi thọ cùng nhiều lợi ích khác đối với sức khỏe tổng thể.

Thái cực quyền giúp giảm huyết áp: Nghiên cứu chỉ ra kết quả bất ngờ

Tập thái cực quyền giúp kéo dài tuổi thọ, giảm huyết áp (Ảnh: South China Morning Post)

Thái cực quyền là môn võ truyền thống có nguồn gốc lâu đời tại Trung Quốc, kết hợp những động tác chậm rãi, uyển chuyển với kỹ thuật hít thở và sự tập trung tinh thần. Bộ môn này còn được ví như một hình thức “thiền trong chuyển động”.

Viện Thái cực quyền vì Sức khỏe (Tai Chi for Health Institute) mô tả: "Thái cực quyền là môn nghệ thuật kết hợp tâm trí, cơ thể và tinh thần".

Một trong những lợi ích đáng chú ý nhất của bộ môn này liên quan đến khả năng kiểm soát huyết áp. Theo Harvard Health , nghiên cứu được công bố trên tạp chí JAMA Network Open tháng 2/2024 đã so sánh hiệu quả của thái cực quyền với các bài tập aerobic ở khoảng 340 người có huyết áp cao hơn bình thường nhưng chưa đến ngưỡng tăng huyết áp.

Những người tham gia được chia thành 2 nhóm. Một nhóm tập thái cực quyền 1 giờ/buổi, 4 buổi/tuần. Nhóm còn lại thực hiện các bài tập aerobic như đi bộ nhanh, chạy bộ, leo cầu thang hoặc đạp xe với thời lượng tương tự.

Sau 1 năm, kết quả ghi nhận:

- Nhóm tập thái cực quyền giảm trung bình khoảng 7 mmHg huyết áp tâm thu.

- Nhóm tập aerobic giảm trung bình khoảng 4,6 mmHg.

Như vậy, thái cực quyền cho thấy hiệu quả giảm huyết áp tâm thu nhỉnh hơn trong nghiên cứu này.

Các nhà nghiên cứu cho rằng lợi ích có thể liên quan đến khả năng tạo phản ứng thư giãn của cơ thể, góp phần làm giảm huyết áp.

Tuy nhiên, Harvard Health cũng nhấn mạnh: "Đừng từ bỏ các bài tập aerobic vì chúng vẫn rất quan trọng đối với nhiều khía cạnh của sức khỏe".

Thái cực quyền là bộ môn tốt nhất giúp kéo dài tuổi thọ

Thái cực quyền là môn võ truyền thống có nguồn gốc lâu đời tại Trung Quốc (Ảnh: Getty)

Tờ Express (Anh) gọi thái cực quyền là bộ môn tốt nhất để kéo dài tuổi thọ. Tờ báo này đã trích dẫn kết quả của một nghiên cứu quy mô lớn tại Thượng Hải (Trung Quốc) ghi nhận mối liên hệ giữa việc tập thái cực quyền và nguy cơ tử vong thấp hơn.

Sau khi tính đến các yếu tố như tuổi tác, tình trạng sức khỏe và thói quen hút thuốc, các nhà nghiên cứu nhận thấy những người tập thái cực quyền có nguy cơ tử vong thấp hơn 20% so với nhóm không tập bộ môn này.

Tiến sĩ Xianglan Zhang, nhà nghiên cứu dịch tễ học tại Đại học Vanderbilt (Mỹ), cho biết: "Thái cực quyền kết hợp các động tác chậm với sự tập trung tinh thần vào chuyển động. Điều này có thể giúp giảm căng thẳng, đồng thời tăng độ dẻo dai và sức bền".

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, thái cực quyền không phải yếu tố duy nhất quyết định tuổi thọ. Sống khỏe và sống thọ còn phụ thuộc vào chế độ ăn uống, thói quen sinh hoạt, giấc ngủ và nhiều yếu tố khác.

Lam Chi

Nguồn: Women's Health, Harvard Health, Express