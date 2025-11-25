Không phải đất hiếm, Việt Nam nắm kho báu khác lớn thứ 2 thế giới, hiện làm chủ công nghệ tái chế hiện đại nhất

Ảnh minh họa

Theo Báo cáo mới nhất của Cục Khảo sát địa chất Mỹ, Trung Quốc là quốc gia có trữ lượng đất hiếm lớn nhất thế giới (44 triệu tấn). Các quốc gia khác cũng có trữ lượng đất hiếm lớn như Brazil (21 triệu tấn), Madagascar (6,9 triệu tấn), Úc (5,7 triệu tấn), Nga (3,8 triệu tấn). Trong khi đó, Việt Nam có khoảng 3,5 triệu tấn, xếp thứ 6 thế giới.

Cùng với đó, thế giới hiện có khoảng 4,6 triệu tấn vonfram. Quốc gia có trữ lượng vonfram lớn nhất thế giới gồm là Trung Quốc (2,4 triệu tấn, còn Việt Nam có khoảng 140 nghìn tấn, nằm trong top 5 nước có trữ lượng lớn nhất thế giới.

Tại Việt Nam, Thái Nguyên là tỉnh đang nắm giữ trữ lượng vonfram lớn nhất của cả nước, nắm tới 90% trữ lượng của cả nước. Trang thông tin điện tử huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên cho biết, sản lượng vonfram từ mỏ Núi Pháo ở Thái Nguyên chiếm khoảng 33% sản lượng vonfram toàn cầu nếu không tính nguồn cung từ Trung Quốc, có quy mô lớn thứ 2 thế giới.

Vonfram được dùng làm vật liệu chống mài mòn, sử dụng trong các ngành công nghiệp gia công kim loại, khai thác mỏ, dầu khí và xây dựng.

Mới đây, Quốc vụ khanh Nghị viện Đức thăm mỏ Núi Pháo. Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên, phát biểu tại buổi thăm và làm việc, Quốc vụ khanh Stefan Rouenhoff nhấn mạnh, vonfram là khoáng sản chiến lược quan trọng, không chỉ là nền tảng cho công nghiệp quốc phòng mà còn nhiều ngành công nghiệp trọng yếu khác. Chính vì vậy, một trong những ưu tiên trọng tâm trong chuyến công tác tới Việt Nam lần này của Đoàn là tìm hiểu mỏ Núi Pháo để đa dạng hóa nguồn cung và tăng cường an ninh chuỗi cung ứng đối với các khoáng sản chiến lược.

Tại buổi làm việc, ông Ashley McAleese, CEO Masan High-Tech Materials (MHT) cho biết, MHT đang sở hữu mỏ vonfram lớn nhất ngoài Trung Quốc, là Top 3 nhà sản xuất florit và một trong số ít nhà cung cấp bismut từ quặng ngoài Trung Quốc. Ông Ashley đã giới thiệu tổng quan về năng lực khai thác, chế biến sâu vonfram, định hướng phát triển vật liệu công nghệ cao và kế hoạch hợp tác quốc tế của MHT trong giai đoạn tới.

Đoàn đã tham quan thực địa mỏ Núi Pháo và nhà máy chế biến vonfram. Quốc vụ khanh Stefan Rouenhoff và các thành viên trong Đoàn đánh giá cao quy trình công nghệ hiện đại của MHT, mô hình vận hành tích hợp từ khai thác tại mỏ đến chế biến sâu vonfram, cùng đội ngũ kỹ sư và quản lý phần lớn là người Việt Nam. Đoàn cũng ghi nhận nỗ lực của Công ty trong ứng dụng công nghệ tiên tiến và thực hành khai khoáng bền vững.

Đáng chú ý, Masan High-Tech Materials (MHT) đang làm chủ công nghệ tái chế Vonfram số 1 thế giới, UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết. Làm chủ công nghệ tái chế Vonfram đẳng cấp, Masan High-Tech Materials xác định tái chế là trụ cột chiến lược sẽ mang lại thành công cả về doanh thu và khẳng định vị thế hàng đầu trên thị trường vật liệu công nghệ cao toàn cầu.

Bằng các dự án nghiên cứu và thí nghiệm mô phỏng, đến nay NHT đã phát triển và hoàn thiện quy trình tái chế, cho phép thu hồi toàn bộ Lithium, Niken, Đồng, Coban, Mangan từ các sản phẩm pin thải; đồng thời phát triển các công thức tinh luyện đặc thù nhằm đạt được hiệu quả thu hồi Vonfram cao hơn.

MHT hiện sở hữu công nghệ tái chế mới đối với bùn chứa coban và chất đen của pin thải. Công nghệ mới này hứa hẹn có thể tái chế nhiều loại bột dụng cụ cắt cứng khác nhau, đồng thời chất đen của pin thải có tác động ít hơn tới môi trường so với các công nghệ tái chế truyền thống. Giới khoa học nhận thấy công nghệ này có tiềm năng “thay đổi cuộc chơi” về tái chế Đồng, Coban, Niken, Mangan, Liti, ... trên thị trường toàn cầu.

Những thành tựu công nghệ này giúp Masan High-Tech Materials không còn phụ thuộc vào khai thác khoáng sản trong tự nhiên mà cho phép đẩy mạnh mô hình kinh doanh tuần hoàn thông qua khai thác mỏ phế thải ngay tại khu vực đô thị, thu gom, xử lý chất thải sản xuất và tái chế phế liệu, trả lại nguyên liệu sản xuất, các tài sản cuối vòng đời trở thành nguồn nguyên liệu tạo ra các vật liệu mới, sản phẩm mới.

MHT đang nỗ lực thực hiện để thực hiện tham vọng xây dựng nhà máy tái chế vonfram, đưa Việt Nam trở thành trung tâm hàng đầu thế giới về cung ứng vonfram chất lượng cao và bền vững. Hiện nay, MHT đang tiếp tục cùng với công ty thành viên H.C. Starck (Goslar, Đức) nghiên cứu triển khai dự án xây dựng nhà máy tái chế Vonfram đầu tiên và lớn nhất châu Á tại Việt Nam.

Về công nghệ của nhà máy tái chế Vonfram tại Thái Nguyên, trước mắt được áp dụng từ H.C. Starck (Đức), đây là một trong số ít các công ty sở hữu các sáng chế độc quyền và có nền tảng tái chế Vonfram toàn diện và thân thiện với môi trường. Hiện nay, công nghệ liên tục được cải tiến và đổi mới để xây dựng các quy trình thân thiện với môi trường dựa trên kinh nghiệm nghiên cứu và phát triển về tái chế hàng đầu thế giới tại Đức, cũng như hoạt động nghiên cứu tại Việt Nam.