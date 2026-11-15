Không phải Match Day nhưng cũng khiến sinh viên nín thở: Camera lia đến đâu, có người phải lên sân khấu đến đó

Nếu Match Day 9/9 của Đại học Y Hà Nội khiến thí sinh hồi hộp chờ đến lượt chọn chuyên ngành thì tại Trường Điện ảnh và Truyền hình Tứ Xuyên (Trung Quốc), sinh viên ngành Phát thanh và Dẫn chương trình cũng có một hoạt động khiến cả hội trường phải nín thở theo cách rất riêng. Hoạt động này có tên là "đánh giá tháng" (nguyệt bình), tạm hiểu là kiểm tra, đánh giá chuyên môn định kỳ của sinh viên Học viện Phát thanh và Dẫn chương trình.

Màn chọn sinh viên lên sân khấu kiểm tra định kỳ hồi hộp như Match Day

Điểm đặc biệt nằm ở cách chọn người lên sân khấu kiểm tra. Thay vì chỉ lần lượt gọi từng sinh viên theo danh sách, nhà trường còn sử dụng hình thức bốc thăm ngẫu nhiên, chọn số thứ tự từ danh sách lớp, thậm chí đưa camera lia khắp hội trường để tìm ra những gương mặt "may mắn".

Khi màn hình lớn dừng lại hoặc camera bất ngờ bắt trúng một sinh viên, người đó sẽ trở thành nhân vật chính của lượt kiểm tra tiếp theo. Đang ngồi dưới khán phòng, bạn có thể lập tức phải đứng dậy, bước lên sân khấu và thể hiện khả năng chuyên môn trước đông đảo bạn bè cùng thầy cô.

Camera sẽ xoay vòng vòng và dừng ngẫu nhiên

Dừng ở ai thì người đó chính là sinh viên "may mắn" phải lên sân khấu

Camera lia đến đâu, sinh viên hồi hộp đến đó

Theo thông tin được chia sẻ trên truyền thông Trung Quốc, hoạt động "đánh giá tháng" này không diễn ra đều đặn mỗi tháng như tên gọi dễ khiến người ta nghĩ. Thực tế, nhà trường tổ chức hai lần trong mỗi học kỳ nhằm kiểm tra kết quả học tập và rèn luyện chuyên môn của sinh viên theo từng giai đoạn.

Với sinh viên năm nhất, nội dung kiểm tra thường bắt đầu từ những kỹ năng nền tảng như đọc thơ cổ, luyện khẩu hình qua các bài nói nhanh, đọc các đoạn văn có nhịp điệu và yêu cầu phát âm liên tục. Khi bước sang học kỳ sau, độ khó có thể tăng lên với những nội dung dài và phức tạp hơn, chẳng hạn giới thiệu đồ vật hoặc bình luận, trình bày quan điểm ngẫu hứng.

Sinh viên lên sân khấu sẽ ngay lập tức phải vào "mode kiểm tra"

Người thì phải đọc diễn cảm bài thơ hoặc trả lời kiến thức liên quan đến nhân vật lịch sử

Người thì phải đọc bài vè nói nhịu để kiểm tra phát âm

Đặc biệt, cứ sau mỗi hai lớp hoàn thành phần kiểm tra, chương trình lại có một lượt "điểm danh toàn hội trường". Khi ấy, hình ảnh sinh viên có thể được đưa lên màn hình để quay ngẫu nhiên, hoặc camera trực tiếp bắt hình một người bất kỳ. Ai bị chọn sẽ phải lập tức lên sân khấu.

Bởi vậy, không khó hiểu khi những đoạn video ghi lại cảnh sinh viên bất ngờ bị camera bắt trúng thường thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Có người đang ngồi rất bình thản, đến khi nhận ra mình xuất hiện trên màn hình thì lập tức thay đổi biểu cảm. Có người bước lên sân khấu với vẻ mặt vừa bất ngờ vừa hồi hộp, rồi phải nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để hoàn thành phần thể hiện.

Không chỉ là một màn thử thách ngẫu nhiên

Đằng sau không khí hồi hộp và những tình huống có phần hài hước, đánh giá thực chất là một hình thức kiểm tra kỹ năng chuyên môn của sinh viên Học viện Phát thanh và Dẫn chương trình, thuộc Trường Điện ảnh và Truyền hình Tứ Xuyên.

Theo quy định, giảng viên sẽ đánh giá phần thể hiện của sinh viên thông qua hệ thống tính điểm bằng những bông hoa nhỏ. Nếu nhận dưới 3 bông hoa, sinh viên bị trừ 50 điểm; nhận 3 bông được cộng 5 điểm, 4 bông cộng 10 điểm và 5 bông cộng 15 điểm.

Giảng viên bên dưới chấm điểm cho sinh viên bằng cách giơ bông hoa

Những nội dung kiểm tra cũng không chỉ dừng lại ở việc đọc thuộc lòng hay phát âm chuẩn. Khi chương trình học tiến triển, sinh viên phải xử lý những bài nói dài hơn, giới thiệu đồ vật, trình bày quan điểm và thể hiện khả năng ứng biến ngay tại sân khấu.

Với một ngành học đòi hỏi khả năng sử dụng giọng nói, biểu cảm, sự tự tin và phản ứng nhanh trước tình huống bất ngờ như phát thanh và truyền hình, việc được thực hành trong môi trường có áp lực như vậy cũng là một cách để sinh viên làm quen với những yêu cầu của nghề nghiệp sau này.