Không phải mê tín: 3 quy tắc phong thủy để nhà như kho bạc, tiền tiêu mỏi tay không hết

Ai cũng mong muốn ngôi nhà của mình không chỉ là chỗ để ở mà còn là nơi mang lại sự đủ đầy, may mắn và cảm giác an tâm. Thực tế, cách sắp xếp, giữ gìn từng góc nhỏ trong nhà có thể ảnh hưởng lớn đến tâm trạng, tinh thần, thậm chí cả công việc và tài chính của gia chủ.

Một ngôi nhà sáng sủa, gọn gàng và ấm áp thường tạo ra nguồn năng lượng tích cực, từ đó dễ mang đến những cơ hội tốt trong cuộc sống. Dưới đây là 3 quy tắc đơn giản, dễ áp dụng mà nhiều gia đình tin rằng có thể giúp không gian sống lúc nào cũng “hút tiền”, đủ đầy như kho bạc.

Giữ cửa chính sáng sủa, thông thoáng - “Miệng” của ngôi nhà

Theo quan niệm, cửa chính là nơi đón nhận dòng khí, đồng thời cũng là “con đường” dẫn may mắn và tài lộc vào nhà. Nếu khu vực này tối tăm, bừa bộn hay bị che chắn, chẳng khác nào tự tay ngăn chặn sự hanh thông.

Vì vậy, hãy luôn giữ cửa chính gọn gàng, đủ ánh sáng và sạch sẽ. Một tấm thảm tinh tươm, vài chậu cây nhỏ xanh mát hai bên cửa không chỉ tạo thiện cảm mà còn giúp gia chủ cảm thấy tinh thần thoải mái hơn mỗi khi bước vào nhà.

Ngược lại, đặt quá nhiều vật cồng kềnh, hay để giày dép bừa bãi trước cửa, dễ tạo cảm giác bức bí, khiến cả người trong nhà lẫn khách đến đều thấy nặng nề, mất đi sự hứng khởi.

Khu vực bếp - giữ lửa ấm để giữ tài lộc

Người xưa có câu: “Bếp có lửa, nhà có của”. Bếp không chỉ đơn thuần là nơi nấu nướng mà còn được coi là trung tâm tài lộc, tượng trưng cho sự sung túc của một gia đình. Trong phong thủy, bếp không được đối diện cửa chính, tránh để tài khí “thoát ra ngoài” ngay khi vừa bước vào.

Ngoài ra, bếp cần được giữ vệ sinh tuyệt đối. Một gian bếp bừa bộn, dầu mỡ bám đầy hay thức ăn thừa vương vãi sẽ tạo cảm giác u ám, nặng nề. Ngược lại, gian bếp gọn gàng, đầy đủ lương thực, gia vị lại mang thông điệp ngôi nhà luôn đủ đầy. Đặt thêm một lọ hoa tươi hoặc một bát trái cây trên bàn ăn cũng là cách đơn giản để tăng cảm giác ấm áp, gắn kết các thành viên.

Không ít người từng chia sẻ rằng khi chú trọng sắp xếp lại gian bếp, tinh thần cả nhà trở nên phấn chấn, các bữa cơm vui vẻ hơn, công việc cũng thuận lợi hơn. Thực tế, bữa ăn ngon, không khí gia đình hòa thuận chính là nền tảng giúp con người làm việc hiệu quả và tạo ra của cải.

Giữ nhà luôn ngập tràn sáng và gọn gàng - “kho bạc” phải sạch mới vượng

Một kho bạc thật sự không bao giờ bừa bộn, tối tăm. Tương tự, ngôi nhà muốn “giữ của” cũng cần sáng sủa, thoáng đãng. Đèn chiếu sáng đầy đủ, cửa sổ thường xuyên mở để đón ánh nắng, và việc dọn dẹp định kỳ sẽ giúp không gian luôn mới mẻ, tạo cảm giác năng lượng tích cực luôn chảy khắp nhà.

Thực tế, môi trường sống gọn gàng, sáng sủa khiến con người cảm thấy dễ chịu, tập trung và có động lực làm việc hơn. Khi tinh thần thoải mái, cơ hội và thành công cũng dễ đến.

Tóm lại, 3 quy tắc trên không đòi hỏi chi phí lớn, nhưng lại mang đến sự thay đổi rõ rệt trong cảm nhận và sinh hoạt.

Một ngôi nhà ngăn nắp, sáng sủa, tràn đầy năng lượng tích cực chẳng khác nào một “kho bạc” vô hình. Khi tinh thần thoải mái, sức khỏe đảm bảo, con người sẽ có thêm động lực làm việc, tạo ra nhiều giá trị và của cải.

Thông tin mang tính chiêm nghiệm