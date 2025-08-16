Không phải Phan Đình Phùng, đây mới là con phố đông nàng thơ nhất Hà Nội lúc này: Không khí đón 2/9 rộn rã vô cùng!

Những ngày này, khắp thủ đô Hà Nội đều rộn ràng trong không khí chào đón Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Không chỉ các con phố được trang hoàng rực rỡ, tràn ngập sắc đỏ của cờ hoa, mà người dân Thủ đô và du khách cũng háo hức rủ nhau đi dạo, chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc đặc biệt.

Nếu như trước đây, đường Phan Đình Phùng - con phố rợp bóng cây xanh - vốn được xem là địa điểm "hút" giới trẻ check-in mỗi dịp lễ lớn, thì năm nay, vị trí ấy dường như đã nhường chỗ cho quảng trường Ba Đình, khu vực phía trước Lăng Bác. Đây đang là "tọa độ vàng" thu hút đông đảo các gia đình, bạn trẻ và du khách, tất cả đều tìm đến để tận hưởng không khí thiêng liêng mà náo nức này.

Video: Dân tình và du khách thích thú chụp ảnh, check-in tại quảng trường Ba Đình

Ghi nhận vào chiều 16/8, khi chưa đầy 2 tuần nữa là đến Quốc khánh 2/9, khu vực quảng trường Ba Đình đã trở nên vô cùng nhộn nhịp. Người người, nhà nhà tấp nập kéo về, trong đó nổi bật nhất chính là hình ảnh những "nàng thơ" Hà Nội trong tà áo dài trắng tinh khôi, gắn huy hiệu cờ đỏ sao vàng trên ngực áo. Có người còn khéo léo mang theo chiếc khăn, dải lụa đỏ sao vàng, hay đội nón được sơn sắc đỏ rực rỡ, hòa chung nhịp điệu với không gian trang hoàng lộng lẫy xung quanh.

Không chỉ vậy, bên cạnh hình ảnh dịu dàng của những tà áo dài, điểm khiến nhiều người ấn tượng hơn cả chính là dòng người tràn ngập trong sắc đỏ sao vàng. Từ những lá cờ lớn tung bay trên quảng trường, cho tới các phụ kiện nhỏ xinh như huy hiệu, băng rôn, quạt giấy hay mũ cờ đỏ sao vàng trên tay người dân… tất cả đã hòa quyện lại tạo nên một bức tranh rộn rã, sống động và ngập tràn khí thế tự hào.

Không chỉ có cờ hoa rực rỡ, địa điểm này còn gây chú ý với một "bức tường kỷ niệm" đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Trên đó chỉ có giản đơn hai con số: 1945 và 2025, nhưng cũng đủ gợi nhắc đến dấu mốc lịch sử quan trọng và chặng đường 80 năm lịch sử. Chính sự tối giản mà ý nghĩa này đã khiến nhiều người dừng chân chụp ảnh, biến bức tường trở thành điểm check-in hot không kém gì khung cảnh phố phường ngập tràn sắc đỏ sao vàng.

Ai đến đây cũng vui vẻ, hân hoan. Nhiều gia đình cho các em nhỏ mặc áo đồng phục đỏ sao vàng để chụp ảnh kỷ niệm, trong khi các bạn trẻ thì rủ nhau tạo dáng bên những hàng cờ rực rỡ. Mặc dù thời tiết Hà Nội những ngày này vẫn thường có mưa, nhưng ngay sau những cơn mưa bất chợt, không khí lại mát mẻ, dễ chịu. Chính điều đó càng khiến việc dạo chơi, chụp ảnh trở nên thoải mái, dễ dàng hơn.

Có thể nói, không khí chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại của dân tộc đang lan tỏa mạnh mẽ từng con đường, từng góc phố. Quảng trường Ba Đình - nơi ghi dấu những thời khắc lịch sử quan trọng của đất nước - nay lại một lần nữa trở thành điểm hẹn thiêng liêng, nơi mọi người cùng hướng về ngày 2/9 với tất cả niềm hân hoan, tự hào.

Khi sắc đỏ sao vàng đã ngập tràn phố phường, từng nụ cười, từng khoảnh khắc ghi lại trên nền trời thu Hà Nội chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự háo hức của người dân. Khi chỉ còn ít ngày nữa thôi, cả nước sẽ cùng nhau bước vào ngày Quốc khánh 2/9 - một ngày hội lớn của non sông, đất nước.