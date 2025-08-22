Không phải Sa Pa hay Mù Cang Chải, khung cảnh ruộng bậc thang đẹp như tranh này đang cực hot: Cung đường chữ S rực rỡ cờ đỏ sao vàng, thỏa mãn cả khách đi chill lẫn trekking khám phá

Ẩn mình ở vùng tây bắc Thanh Hóa, Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông rộng hơn 17.600 ha, trải dài trên hai huyện Bá Thước và Quan Hóa. Nơi đây được thiên nhiên ưu ái ban tặng cảnh quan hùng vĩ với núi non trùng điệp, những cánh rừng nguyên sinh đan xen ruộng bậc thang óng ả.

Khí hậu quanh năm mát mẻ, không khí trong lành đã biến Pù Luông thành điểm đến hấp dẫn cho những ai muốn tìm về chốn bình yên và hòa mình cùng nhịp sống bản địa.

Vào kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2025 trước đó, Khu du lịch Pù Luông (Bá Thước) đón khoảng 65.100 lượt khách. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 15.550 lượt, chiếm 23% tổng lượt khách đến thăm quan nghỉ dưỡng trong dịp nghỉ lễ; doanh thu ước đạt 110 tỷ đồng.

Pù Luông – viên ngọc xanh giữa núi rừng xứ Thanh

Tên gọi “Pù Luông” bắt nguồn từ tiếng Thái, mang nghĩa “ngọn núi cao nhất của làng”. Cách gọi mộc mạc ấy lại gợi tả chính xác vẻ uy nghi, trầm mặc nhưng cũng rất đỗi hiền hòa của vùng đất này.

Cách Hà Nội khoảng 160-170 km, Pù Luông nằm giáp ranh với tỉnh Hòa Bình và gần biên giới Việt - Lào. Không chỉ sở hữu hệ sinh thái đa dạng, nơi đây còn làm say lòng du khách bởi sự hòa quyện giữa thiên nhiên và văn hóa. Những thửa ruộng bậc thang trải dài, guồng nước khổng lồ quay đều bên dòng suối, bản làng người Thái và người Mường giữ nguyên nếp sống truyền thống – tất cả tạo nên một bức tranh vừa mộc mạc vừa sống động.

Người dân địa phương vẫn kiên trì với nghề trồng lúa nước, đan lát, dệt vải và sinh hoạt trong những ngôi nhà sàn đơn sơ. Chính sự gắn bó hài hòa giữa con người và thiên nhiên đã tạo nên sức hút riêng cho Pù Luông.

Mỗi năm, Pù Luông có hai vụ lúa: tháng 5-6 và tháng 9-10. Đây là thời điểm đẹp nhất để ngắm “mùa vàng” trên ruộng bậc thang. Tháng 5, dù là mùa hè nhưng tiết trời vẫn dễ chịu, thuận lợi cho trekking và các hoạt động ngoài trời. Sang tháng 9, những thửa ruộng đồng loạt chuyển màu vàng óng, nổi bật giữa nền trời thu xanh thẳm, là khung cảnh khiến ai cũng muốn giơ máy ảnh ghi lại.

Vào sáng sớm, khi mây và sương còn vương trên các dãy núi, Pù Luông hiện lên huyền ảo như chốn bồng lai. Chính khoảnh khắc ấy đã trở thành dấu ấn khó quên trong lòng du khách.

Cung đường chữ S mà ai cũng không thể bỏ qua

Trong các bản làng ở Pù Luông, bản Đôn được xem là nơi thu hút nhiều khách nhất vào mùa lúa. Những thửa ruộng nơi đây nhuộm vàng rực rỡ, xen lẫn vài thửa đang được người dân hối hả thu hoạch. Tên gọi “Đôn” trong tiếng Thái nghĩa là “tụ họp”, phản ánh tinh thần cộng đồng gắn bó của người dân bản địa.

Đến bản Đôn, du khách không chỉ được trải nghiệm nhịp sống yên bình mà còn có thể chiêm ngưỡng cung đường chữ S uốn lượn mềm mại qua cánh đồng lúa, một “phông nền” tuyệt đẹp cho những bức ảnh kỷ niệm.

Ruộng bậc thang vàng óng như dải lụa vắt ngang sườn núi, bản làng yên bình bên suối, nụ cười thân thiện của người dân – tất cả hòa quyện thành một Pù Luông quyến rũ, để lại trong lòng du khách những ký ức không thể nào quên.

Đặc biệt, con đường con được bố trí rất nhiều cờ đỏ sao vàng, thành quả do Đoàn Thanh niên và bà con của xã cùng chung tay để tạo nên hình ảnh rực rỡ. Du khách đến đây rất thích thú, nhiều người còn đội nón sao vàng để chụp ảnh kỷ niệm.

Những điểm đến khác nhất định phải thử ghé qua

Chợ phiên Phố Đoàn

Mỗi tuần vào thứ Năm và Chủ nhật, chợ phiên Phố Đoàn lại rộn ràng tiếng nói cười. Đây là nơi người Thái và người Mường tụ họp, trao đổi nông sản, đồ thổ cẩm, vật dụng thủ công. Đi giữa không gian sắc màu rực rỡ và hương vị ẩm thực dân dã, du khách sẽ cảm nhận rõ nét nhịp sống vùng cao.

Suối Chàm – Làng Chiềng Lâu

Dòng suối Chàm trong vắt chảy qua làng Chiềng Lâu mang đến một trải nghiệm đặc biệt: chèo bè tre. Ngồi trên bè, bạn có thể thả mình theo dòng nước, lắng nghe tiếng chim hót và tận hưởng không khí trong lành. Một số dịch vụ còn phục vụ bữa trưa ngay trên bè, mang lại cảm giác vừa lạ lẫm vừa thú vị.

Bản Kho Mường và Hang Dơi

Kho Mường là một thung lũng tách biệt, bao quanh bởi núi đá vôi, nơi sinh sống lâu đời của người Thái trắng. Bản làng vẫn lưu giữ nguyên vẹn nếp nhà sàn, nghề dệt truyền thống và phong tục sinh hoạt cộng đồng. Tại đây còn có Hang Dơi – một hang động đá vôi hàng trăm triệu năm tuổi với hệ nhũ đá kỳ ảo, là nơi cư trú tự nhiên của nhiều đàn dơi quý hiếm. Hành trình đến Kho Mường có chút gian nan, nhưng trải nghiệm chắc chắn đáng nhớ.

Thác Hiêu

Ẩn sâu trong khu rừng nguyên sinh, thác Hiêu được mệnh danh là một trong những ngọn thác đẹp nhất Thanh Hóa. Dòng nước trắng xóa đổ xuống từng tầng đá phủ rêu xanh, tạo nên khung cảnh hoang sơ và mát lạnh. Đường vào có phần dốc và thử thách, nhưng khung cảnh hùng vĩ nơi đây chắc chắn sẽ khiến du khách hài lòng.

Bản Son – Bá – Mười

Ba bản Son, Bá, Mười nằm gần biên giới giáp Hòa Bình, mang trong mình vẻ đẹp yên bình và nguyên sơ. Nơi đây nổi bật với những thửa ruộng bậc thang trải dài, những dòng suối nhỏ và đời sống gắn bó chặt chẽ với thiên nhiên. Vào mùa lúa chín, thung lũng như khoác lên chiếc áo vàng rực rỡ dưới nắng chiều. Không đông khách du lịch, cụm bản này phù hợp với những ai muốn tìm sự tĩnh lặng và khám phá đời sống truyền thống.

Đỉnh Pù Luông

Với độ cao khoảng 1.700m, đỉnh Pù Luông là thử thách hấp dẫn dành cho những người yêu trekking. Chặng đường dài 6–7km đưa du khách băng qua rừng nguyên sinh, dốc đá và những điểm nghỉ thích hợp để cắm trại. Từ trên đỉnh, khung cảnh Pù Luông hiện ra trọn vẹn trong biển mây bồng bềnh, một trải nghiệm xứng đáng cho hành trình 2 ngày 1 đêm cùng porter bản địa.

Pù Luông thường được ví như Sa Pa thu nhỏ của Thanh Hóa. Tuy đã phát triển các loại hình homestay và du lịch cộng đồng, nơi đây vẫn giữ được sự mộc mạc vốn có. Nghỉ lại trong những ngôi nhà sàn, thưởng thức món ăn bản địa, nghe người dân kể chuyện, du khách sẽ cảm nhận rõ sự hiếu khách và chân thành.

Giữa cái nóng oi ả của mùa hè miền Bắc, Pù Luông lại là “chốn trốn nóng” lý tưởng. Không gian rộng mở, rừng núi trong lành cùng khí hậu dễ chịu giúp chuyến đi vừa thư giãn vừa đầy trải nghiệm khám phá.

(Tổng hợp/Ảnh: Internet)