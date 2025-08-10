Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Không phải sầu riêng, 'siêu trái cây' của Việt Nam được Nhật Bản ngày càng ưa chuộng: Sắp hưởng ưu đãi thuế 0%, xuất khẩu tăng 14 lần

10-08-2025 - 07:58 AM | Thị trường

Sau Trung Quốc, mặt hàng này của Việt Nam đang cạnh tranh thị phần với Philippines tại Nhật Bản.

Không phải sầu riêng, 'siêu trái cây' của Việt Nam được Nhật Bản ngày càng ưa chuộng: Sắp hưởng ưu đãi thuế 0%, xuất khẩu tăng 14 lần- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo Nikkei Asia, người tiêu dùng tại Nhật Bản đang nhìn thấy sự hiện diện của chuối Việt Nam nhiều hơn trên kệ các cửa hàng tạp hóa trong bối cảnh chuối nhập khẩu từ Philippines ngày một suy giảm.

Số liệu thương mại từ Nhật Bản cho thấy, năm 2024 nước này nhập khẩu 33.000 tấn chuối từ Việt Nam, tăng gần 14 lần so với năm 2019. Thị phần chuối Việt Nam tại Nhật Bản cũng tăng từ 0,2% lên 3,2%. Riêng tháng 7 vừa qua, lượng chuối Việt Nam xuất khẩu sang khu vực Tokyo đã hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Theo một số nhà buôn tại Chợ Ota (Tokyo), chuối Việt Nam hiện đứng thứ ba về khối lượng nhập khẩu vào Nhật Bản, sau Philippines và Ecuador. Các doanh nghiệp thương mại cho biết, lợi thế cạnh tranh của chuối Việt Nam đến từ giá thành sản xuất thấp, chất lượng ổn định và vị trí địa lý gần Nhật Bản giúp giảm chi phí vận chuyển.

Một số chuỗi siêu thị Nhật Bản bắt đầu thử bán chuối Việt Nam từ hai năm trước và ghi nhận nhu cầu mua ngày càng tăng. Giá bán lẻ chuối Việt Nam tại đây thường thấp hơn khoảng 10% so với chuối Philippines.

Philippines từng chiếm tới 90% thị phần chuối tại Nhật Bản vào đầu những năm 2010 nhờ nguồn cung ổn định từ các chương trình hợp tác với nhà nhập khẩu Nhật. Tuy nhiên, dịch bệnh, biến động thời tiết và chi phí nhân công tăng cao đã làm giảm sản lượng và đẩy giá thành lên. Năm 2024, thị phần chuối Philippines tại Nhật Bản giảm xuống khoảng 75%, trong khi chất lượng không còn đồng đều như trước.

Cac nhà buôn đánh giá Việt Nam mới mở rộng trồng chuối quy mô lớn trong thời gian gần đây nên ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, trái chuối tươi hơn và thời gian bảo quản dài hơn.

Ngoài ra, Nhật Bản và Việt Nam cùng là thành viên Hiệp định CPTPP, giúp thuế nhập khẩu chuối Việt Nam vào Nhật Bản hiện chỉ ở mức 5,4% và sẽ giảm dần về 0% vào năm 2028. Trong khi đó, thuế chuối từ Philippines vẫn duy trì ở mức 8–18% tùy mùa, tạo thêm lợi thế về giá cho hàng Việt.

Hiện diện tích trồng chuối tại Việt Nam khoảng 154,2 ngàn hécta, tập trung ở các tỉnh, thành: Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương, Hà Nội, Hưng Yên…Theo Bộ Công thương, chuối là một trong 4 loại trái cây Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất. Quả chuối của Việt Nam được đánh giá cao về chất lượng và có thể cho trái quanh năm. Ngoài thị trường chính Trung Quốc, các doanh nghiệp nên tăng số lượng xuất khẩu chuối vào Hàn Quốc, Nhật Bản và châu Âu, bởi các thị trường này có nhu cầu nhập khẩu trái cây tươi, trong đó có quả chuối từ Việt Nam.

Cứu tinh từ Indonesia đổ bộ giúp Việt Nam xuất khẩu đứng đầu thế giới: Thu về gần 200 triệu USD, nước ta có diện tích trồng hàng trăm nghìn ha

Như Quỳnh

An ninh tiền tệ

