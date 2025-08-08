Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu bông các loại về Việt Nam trong tháng 7 đạt hơn 144 nghìn tấn, trị giá hơn 244 triệu USD, giảm nhẹ so với tháng trước.

Lũy kế trong 7 tháng đầu năm nước ta đã nhập khẩu hơn 1 triệu tấn bông các loại, trị giá hơn 1,8 tỷ USD, tăng 27,2% về lượng và tăng 8,6% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 7 tháng đầu năm, Mỹ tiếp tục duy trì vị trí nhà cung cấp bông lớn nhất cho Việt Nam, với 535 nghìn tấn, trị giá hơn 939 triệu USD, tăng mạnh 133% về lượng và tăng 93% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Riêng tháng 7, mức tăng lên tới hơn 300% về lượng và hơn 200% về kim ngạch.

Giá bình quân đạt 1.756 USD/tấn, giảm 17% so với cùng kỳ. Thị trường này ngày càng gia tăng thị phần trong tổng lượng nhập khẩu của Việt Nam, chiếm khoảng 49%.

Brazil đứng thứ 2 với 338 nghìn tấn trong 5 tháng đầu năm, tương đương 590 triệu USD, tăng về lượng nhưng giảm về kim ngạch. Trong khi đó, nhập khẩu từ Úc lại giảm mạnh cả về lượng lẫn kim ngạch.

Việt Nam là quốc gia nhập khẩu bông lớn thứ 3 thế giới, với sản lượng tiêu thụ 1,5 triệu tấn/năm. Nước ta cũng là quốc gia xuất khẩu xơ sợi đứng thứ 6 thế giới và là nhà xuất khẩu hàng dệt may thứ 3 thế giới – chỉ sau Trung Quốc và Bangladesh.

Dù là ngành xuất khẩu chủ lực, dệt may Việt Nam hiện vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn nguyên phụ liệu nhập khẩu, với tỷ lệ lên tới khoảng 60% và bông là nguyên liệu không thể thiếu trong sản xuất sợi, vải và quần áo. Mỹ là quốc gia xuất khẩu bông lớn nhất thế giới, với chất lượng sợi bông ổn định, được thị trường toàn cầu ưa chuộng.

Những nhà máy dệt lớn ở Hải Dương, Nam Định, Thái Bình, TP.HCM… đều đang tăng cường nhập khẩu bông từ Mỹ để phục vụ kế hoạch sản xuất xuất khẩu trong năm 2025.

Trong thời gian qua, doanh nghiệp trong nước đã có nhiều chính sách để thích ứng với thuế đối ứng của Mỹ. Trong bối cảnh Hoa Kỳ áp thuế đối ứng 20% đối với một số nhóm hàng xuất khẩu từ Việt Nam, Việt Nam đang từng bước triển khai các giải pháp chiến lược để giữ thế cân bằng trong quan hệ thương mại song phương.

Đặc biệt, để từng bước tái cân bằng cán cân thương mại, Việt Nam đã chủ động tăng cường nhập khẩu các nhóm hàng có giá trị gia tăng cao từ Hoa Kỳ như dược phẩm, thiết bị y tế, công nghệ cao và nông sản.

Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) chia sẻ Tập đoàn đang đẩy mạnh nhập khẩu bông, hóa chất và phụ liệu từ Hoa Kỳ để tăng giá trị nội địa hóa và truy xuất nguồn gốc rõ ràng trong chuỗi cung ứng.

USDA dự báo xuất khẩu bông của Mỹ sang Việt Nam sẽ tăng mạnh trong năm 2025 với nhu cầu đạt kỷ lục, nhờ nhu cầu bông của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới, khi thị trường dệt may toàn cầu phục hồi và sự gia tăng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành này.



