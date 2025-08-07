Mẫu xe điện đang bán tại Việt Nam ra mắt bản nâng cấp tại Trung Quốc: giá từ 269 triệu đồng, đi Hà Nội - Quảng Trị chỉ trong một lần sạc

MG Motor thuộc sở hữu của SAIC đã chính thức ra mắt mẫu xe điện MG4 thế hệ tiếp theo, thay thế đời trước đã ra mắt vào giữa năm 2022. Mới đây, hãng đã tổ chức một buổi ra mắt hoành tráng tại Hàng Châu vào tối ngày 5/8. Trước đó, thiết kế của mẫu xe điện này từng được tiết lộ thông qua website của Bộ Thương mại và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT).

Ngoại thất của MG4 EV thế hệ thứ hai được lấy cảm hứng từ mẫu xe thể thao MG Cyberster, với kích thước tổng thể 4.395 x 1.842 x 1.551 mm, trục cơ sở dài 2.750 mm.

Thay vì cụm đèn trước cũ có thiết kế mỏng và vuốt nhọn, cụm đèn LED Smart Star hoàn toàn mới của MG4 EV mang phong cách trung tính và hiện đại hơn. Đặc biệt, mẫu hatchback hạng B+ này được bổ sung logo MG phát sáng tại đầu xe. Đây là trang bị khá mới trên xe điện, vốn thay thế cho lưới tản nhiệt phát sáng.

Đối với các phiên bản cao cấp, xe được trang bị mâm 5 chấu kép kích thước 16-17 inch. Xe có 6 màu sắc ngoại thất, bao gồm các màu mới như tím Donglai Purple và đỏ Coral Red. Điểm mới trên MG4 EV là thiết kế cụm đèn hậu dạng LED mỏng hình mũi tên Seiya.

Bên trong, MG4 sở hữu màn hình cảm ứng nổi 15,6 inch 2,5K, chạy chip Snapdragon 8155 của Qualcomm. Xe được trang bị Hệ thống Di động Thông minh MG×Oppo, cho phép tích hợp liền mạch điện thoại với xe hơi, bao gồm chức năng chìa khóa kỹ thuật số, lệnh thoại AI, phản chiếu ứng dụng và khả năng tương thích độc lập với các thiết bị Android, Apple, Huawei, Xiaomi và các thương hiệu điện thoại thông minh lớn khác. Các bản cập nhật qua mạng (OTA) sẽ mở khóa các tính năng như đỗ xe từ xa bằng điện thoại và dẫn đường không bị gián đoạn từ khi đi bộ đến khi lái xe.

Khoang lái được trang bị ghế bọc da tổng hợp dành cho trẻ em đạt tiêu chuẩn EU Reach, với 30 ngăn chứa đồ và tùy chọn phối màu tím hồng và xanh dương đậm. Ghế trước tích hợp tựa lưng với chức năng sưởi ấm và thông gió, trong khi hàng ghế sau ngả tối đa 27 độ. Cửa sổ trời toàn cảnh với rèm che nắng chỉnh điện là trang bị tiêu chuẩn.

MG4 được trang bị động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu, sản sinh công suất 120 kW và mô-men xoắn 250 Nm, đạt tốc độ tối đa 160 km/h. Hai tùy chọn pin lithium-ion sắt phosphate cho phép xe di chuyển quãng đường 437 km (42,8 kWh) và 530 km (53,9 kWh) theo chế độ CLTC.

MG sử dụng công nghệ tích hợp pin từ cell-to-body (CTB), cải thiện hiệu suất không gian nội thất và độ cứng vững của xe. MG tuyên bố MG4 đạt độ cứng xoắn 31.000 Nm/độ, vượt trội hơn một số mẫu SUV hạng sang. Hệ thống pin tuân thủ tiêu chuẩn chống nước IP67 và IP69K và trải qua các bài kiểm tra an toàn nghiêm ngặt. SAIC cung cấp bảo hành trọn đời cho hệ thống truyền động.

Khả năng sạc từ 30% lên 80% mất khoảng 20 phút, trong khi mức tiêu thụ năng lượng của xe vẫn duy trì ở mức 10,4 kWh trên 100 km. Thông tin chi tiết về pin bán rắn dự kiến sẽ được công bố tại buổi ra mắt vào tháng 9.

Sức chứa hành lý bao gồm 471 lít trong cốp xe và thêm 98 lít trong cốp phụ. Khi gập hàng ghế sau, không gian ngủ được mở rộng 1,87 m². Kích thước nội thất tương đương với các xe cỡ trung, với chỗ để chân cho hành khách phía trước ngả 46,4° và chiều dài cơ sở ghế ngồi 503 mm.

Tại Trung Quốc, MG4 được phân phối với 4 phiên bản Comfort, Ease, Freedom và Smart với mức giá dao động từ 73.800 - 105.800 NDT (tương đương khoảng 269 - 386 triệu đồng).

Tại Việt Nam, xe đang được bán ra hai phiên bản, Del giá 828 triệu đồng và Lux 948 triệu đồng đã bao gồm pin.



