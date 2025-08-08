Ấn Độ liên tục săn lùng một loại nông sản của Việt Nam: Được mệnh danh hoa nghìn tỷ, trên thế giới rất ít quốc gia trồng được

Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPSA), tháng 7/2025, Việt Nam xuất khẩu được 602 tấn hoa hồi với kim ngạch đạt 2,5 triệu USD, so với tháng 6 lượng xuất khẩu giảm 39,3%. Các thị trường xuất khẩu chính bao gồm: Ấn Độ: 290 tấn chiếm 48,2% thị phần, tiếp theo là Pakistan với 56 tấn.

Lũy kế trong nửa đầu năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu được 9.276 tấn hoa hồi, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 35,7 triệu USD, so với cùng kỳ năm 2024 lượng xuất khẩu tăng 14,3% tuy nhiên kim ngạch giảm 8,3%. Doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu là Prosi Thăng Long với 1.700 tấn.

Việt Nam hiện là một trong hai quốc gia xuất khẩu hoa hồi lớn nhất thế giới, cùng với Trung Quốc, với sản lượng hàng năm ước tính khoảng 10.000–12.000 tấn, góp phần không nhỏ vào kim ngạch xuất khẩu nông sản của cả nước.

Hoa hồi có giá trị kinh tế cao nhờ chứa tinh dầu anethol – thành phần chính tạo nên hương thơm đặc trưng. Giá xuất khẩu hồi khô dao động từ 4.000–6.000 USD/tấn, thậm chí có thời điểm vượt mốc 7.000 USD/tấn khi nhu cầu tăng mạnh trên thị trường quốc tế. Những thị trường nhập khẩu chủ lực của hoa hồi Việt Nam gồm Ấn Độ, Trung Quốc, Trung Đông và châu Âu.

Về phân bố địa lý, cây hồi được trồng tập trung chủ yếu tại các tỉnh miền núi phía Bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh và Thái Nguyên trong đó Lạng Sơn là địa phương có diện tích trồng hồi lớn nhất, chiếm hơn 70% diện tích hồi cả nước. Với điều kiện khí hậu mát mẻ, đất đai phù hợp và truyền thống canh tác lâu đời, vùng Đông Bắc được xem là "thủ phủ" của cây hồi tại Việt Nam.

Năm 2024 ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ trong xuất khẩu hoa hồi của Việt Nam sau giai đoạn trầm lắng vì biến động kinh tế toàn cầu. Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu hoa hồi trong năm đạt xấp xỉ 60 triệu USD, tăng hơn 25% so với năm 2023. Sự gia tăng này chủ yếu đến từ nhu cầu ổn định tại các thị trường truyền thống như Ấn Độ, Trung Quốc và một số nước châu Âu, bên cạnh đó là việc mở rộng xuất khẩu sang các thị trường tiềm năng như Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ.

Trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu đối với sản phẩm tự nhiên, hữu cơ và có nguồn gốc thực vật ngày càng gia tăng, cây hoa hồi được đánh giá là mặt hàng nông sản tiềm năng để phát triển bền vững. Nếu được đầu tư đúng mức vào chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường, sản phẩm từ hoa hồi có thể mang lại giá trị gia tăng cao hơn, đồng thời giúp nâng cao thu nhập cho người dân miền núi.

Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả lâu dài, ngành hồi Việt Nam cần vượt qua những thách thức về tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc và biến động giá cả. Việc định hướng phát triển vùng nguyên liệu gắn với chế biến và xuất khẩu bền vững sẽ là yếu tố then chốt để cây hồi tiếp tục giữ vững vị thế trên thị trường quốc tế trong thời gian tới.

Như Quỳnh