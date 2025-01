Không phải tài chính - ngân hàng hay bất động sản, thu nhập bình quân của lao động trong lĩnh vực này có tốc độ tăng cao nhất trong năm 2024

Báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê về tình hình lao động, việc làm cho hay, so với quý trước và cùng kỳ năm trước, thu nhập bình quân tháng của người lao động quý 4/2024 tăng lên ở ba khu vực kinh tế. Trong đó, thu nhập bình quân tháng của người lao động quý 4/2024 tăng cao nhất ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, với 4,8 triệu đồng, tăng 11,4% (tương ứng tăng 484 nghìn đồng) so với quý trước và tăng 13,3% (tương ứng tăng 563 nghìn đồng) so với cùng kỳ năm trước.

Khu vực dịch vụ là 9,7 triệu đồng, tăng 6,7% (tương ứng tăng 586 nghìn đồng) so với quý trước và tăng 11,6% (tương ứng tăng 1,0 triệu đồng) so với cùng kỳ năm trước; khu vực công nghiệp và xây dựng là 9,0 triệu đồng, tăng 6,2% (tương ứng tăng 497 nghìn đồng) so với quý trước và tăng 11,2% (tương ứng tăng 900 nghìn đồng) so với cùng kỳ năm trước.

Tốc độ tăng/giảm thu nhập bình quân tháng của người lao độngtheo khu vực kinh tế, quý IV so với cùng kỳ năm trước, giai đoạn 2021-2024 (%)

Xét theo ngành kinh tế, báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết, so với cùng kỳ năm trước, thu nhập bình quân tháng của lao động tăng lên ở hầu hết các ngành kinh tế trong quý cuối cùng của năm 2024.

Theo đó, một số ngành ghi nhận tốc độ tăng thu nhập bình quân khá như: Ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản là 4,8 triệu đồng, tăng 13,3%, tương ứng tăng 563 nghìn đồng; khai khoáng là 12,1 triệu đồng, tăng 13,1%, tương ứng tăng 1,4 triệu đồng; công nghiệp chế biến, chế tạo là 8,9 triệu đồng, tăng 11,7%, tương ứng tăng 932 nghìn đồng.

Bên cạnh đó, hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm là 13 triệu đồng, tăng 10,5%, tương ứng tăng 1,2 triệu đồng; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước là 12,3 triệu đồng, tăng 10,3%, tương ứng tăng 1,1 triệu đồng; bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy là 9,3 triệu đồng, tăng 9,3%, tương ứng tăng 794 nghìn đồng.

Tính chung năm 2024, thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng lên ở hầu hết các ngành kinh tế, lao động làm việc trong một số ngành kinh tế ghi nhận tốc độ tăng thu nhập bình quân khá so với năm 2023.

Trong đó, ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước là 11,5 triệu đồng, tăng 12,5%, tương ứng tăng 1,3 triệu đồng; ngành hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm là 12,8 triệu đồng, tăng 11,1%, tương ứng tăng 1,3 triệu đồng; khai khoáng là 11,2 triệu đồng, tăng 9,2%, tương ứng tăng 947 nghìn đồng.

Hoạt động kinh doanh bất động sản là 11,7 triệu đồng, tăng 9,2%, tương ứng tăng 985 nghìn đồng; ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản là 4,5 triệu đồng, tăng 8,2%, tương ứng tăng 340 nghìn đồng; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là 8,4 triệu đồng, tăng 7,6%, tương ứng tăng 599 nghìn đồng.

Tính chung năm 2024, thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương là 8,7 triệu đồng, tăng 9,2%, tương ứng tăng 732 nghìn đồng so với năm 2023. Lao động nam có mức thu nhập bình quân cao hơn mức thu nhập bình quân của lao động nữ là 1,12 lần (9,1 triệu đồng so với 8,1 triệu đồng). Lao động làm việc trong khu vực thành thị có mức thu nhập bình quân là 9,7 triệu đồng, gấp 1,24 lần mức thu nhập bình quân của lao động ở khu vực nông thôn (7,8 triệu đồng).