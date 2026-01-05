Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Không phải thuốc bổ đắt tiền, nhiều người ngoài 55 vẫn khỏe mạnh, minh mẫn nhờ 11 thực phẩm có sẵn trong bếp Việt

05-01-2026

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, những thực phẩm hàng ngày này hỗ trợ sức khỏe cơ bắp, xương, tim và não bộ sau 55 tuổi rất tốt.

Khi bạn già đi, một chế độ ăn uống lành mạnh đều đặn trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Tara Collingwood, chuyên gia dinh dưỡng thể thao được chứng nhận và đồng tác giả của cuốn sách "Flat Belly Cookbook for Dummies", giải thích tầm quan trọng của việc duy trì chế độ ăn uống lành mạnh mỗi ngày sau tuổi 55 như sua: Sau tuổi 55, quá trình tổng hợp protein cơ bắp giảm đi. Ngoài ra, quá trình chuyển hóa xương tăng lên, tình trạng viêm nhiễm và stress oxy hóa gia tăng, và khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng trở nên kém hiệu quả hơn. Sự nhất quán quan trọng hơn sự hoàn hảo.

Dưới đây là 11 loại thực phẩm mà người trên 55 tuổi nên ăn mỗi ngày theo khuyến cáo của chuyên gia dinh dưỡng Tara Collingwood.

Ăn gì quan trọng, nhưng ăn đều còn quan trọng hơn

Các chuyên gia nhấn mạnh: không cần ăn quá cầu kỳ, nhưng nếu duy trì đều đặn những thực phẩm trên mỗi ngày, người trên 55 tuổi có thể giữ cơ bắp tốt hơn, xương chắc hơn, trí não minh mẫn lâu hơn, đồng thời giảm nguy cơ bệnh tim mạch và viêm mạn tính.

Thực phẩm duy nhất trên thế giới KHÔNG có ngày HẾT HẠN

Theo Minh Anh

Phụ nữ số

