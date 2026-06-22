Không phải Trung Quốc hay Ấn Độ, dầu Nga đã có khách 'sộp', vừa mua hơn 1 triệu tấn dầu dù sản lượng sụt giảm

Xuất khẩu dầu nhiên liệu và nguyên liệu lọc dầu của Nga qua đường biển trong tháng 5 ghi nhận sự sụt giảm đáng chú ý, trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine tiếp tục gây gián đoạn hoạt động tại các cơ sở năng lượng trọng yếu.

Theo dữ liệu từ giới giao dịch và hệ thống theo dõi vận tải, tổng lượng dầu nhiên liệu và vacuum gasoil (VGO) xuất khẩu của Nga trong tháng 5 đạt khoảng 3,2 triệu tấn, giảm khoảng 6% so với tháng trước đó. Nguyên nhân chính đến từ việc một số nhà máy lọc dầu và hạ tầng liên quan bị tấn công, buộc phải cắt giảm sản lượng và làm gián đoạn chuỗi cung ứng.

Dù xuất khẩu giảm, Trung Đông, đặc biệt là Saudi Arabia, vẫn giữ vai trò là thị trường tiêu thụ lớn đối với dầu nhiên liệu Nga. Trong tháng 5, lượng hàng xuất sang quốc gia này đạt khoảng 1,23 triệu tấn, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng xuất khẩu, dù giảm 17% so với tháng 4.

Nhu cầu tại Saudi Arabia được thúc đẩy bởi thời tiết nắng nóng khắc nghiệt trong mùa hè, khiến nhu cầu điện cho điều hòa tăng mạnh. Trong bối cảnh một số mỏ dầu bị ảnh hưởng bởi xung đột liên quan Iran, nguồn cung khí tự nhiên phục vụ phát điện bị gián đoạn, buộc nước này phải tăng cường đốt dầu nhiên liệu nhập khẩu.

Các chuyên gia nhận định xu hướng này có thể tiếp diễn trong những tháng cao điểm mùa hè, giúp duy trì nhu cầu đối với dầu nhiên liệu Nga, dù nguồn cung đang chịu sức ép.

Kể từ khi Liên minh châu Âu (EU) áp lệnh cấm hoàn toàn đối với các sản phẩm dầu mỏ của Nga từ tháng 2/2023, Moscow đã phải tái cấu trúc thị trường xuất khẩu. Trung Đông và châu Á nổi lên như các điểm đến chính, thay thế vai trò trước đây của châu Âu.

Tuy nhiên, trong tháng 5, một số thị trường châu Á lại ghi nhận mức giảm mạnh. Xuất khẩu sang Singapore và Malaysia, 2 trung tâm trung chuyển và tiếp nhiên liệu lớn của khu vực, giảm tới 39%, xuống còn khoảng 400.000 tấn.

Tương tự, xuất khẩu sang Ấn Độ, từng là một trong những khách hàng lớn, cũng giảm 28%, còn khoảng 120.000 tấn. Diễn biến này cho thấy nhu cầu tại một số thị trường châu Á đang có dấu hiệu chững lại sau giai đoạn tăng mạnh trước đó.

Một điểm đáng chú ý là khoảng 140.000 tấn dầu nhiên liệu và VGO xuất từ các cảng Nga trong tháng 5 được vận chuyển tới khu vực gần Port Said (Ai Cập) để trung chuyển, nhưng chưa xác định điểm đến cuối cùng.

Xu hướng này phản ánh chiến lược linh hoạt của Nga trong bối cảnh thị trường biến động mạnh. Việc chuyển hàng tới các điểm trung gian cho phép người bán chờ đợi giá tốt hơn hoặc tìm kiếm người mua phù hợp, thay vì chốt hợp đồng ngay từ đầu.

Đây cũng là đặc điểm ngày càng phổ biến trong thương mại dầu mỏ toàn cầu, khi các tuyến vận chuyển và điểm đến không còn cố định mà liên tục thay đổi theo điều kiện thị trường.

Trước đó, xuất khẩu dầu nhiên liệu Nga từng tăng mạnh nhờ các yếu tố như xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn nguồn cung và việc Mỹ tạm thời nới lỏng một số biện pháp trừng phạt. Tuy nhiên, đà tăng này đang chững lại khi các yếu tố hỗ trợ dần suy yếu.

Trong khi đó, các cuộc tấn công UAV của Ukraine vẫn tiếp diễn, gây áp lực lên năng lực sản xuất trong nước của Nga. Điều này không chỉ làm giảm nguồn cung sản phẩm tinh chế mà còn buộc Moscow phải liên tục điều chỉnh chiến lược xuất khẩu.

Theo Reuters﻿