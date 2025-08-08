Không quân Mỹ sẽ cho nổ tung xe bán tải 'chống tận thế' của Tesla

Theo tài liệu do Trung tâm Thử nghiệm Không quân Mỹ (AFTC) công bố, hai chiếc Cybertruck nằm trong số 33 phương tiện được đề xuất mua để phục vụ chương trình Vũ khí Chính xác Tầm xa (SOPGM).

Đây là chương trình sử dụng các loại vũ khí như tên lửa AGM-114 Hellfire, AGM-176 Griffin, bom lượn GBU-69/B và bom laser GBU-39B/B — chuyên dùng để tấn công mục tiêu là phương tiện đối phương trong điều kiện địa hình phức tạp.

Các xe thử nghiệm, trong đó có Cybertruck, sẽ được chuyển đến thao trường tên lửa White Sands ở bang New Mexico. Mặc dù nơi này thuộc quản lý của Lục quân Mỹ, Không quân cũng tiến hành nhiều hoạt động tại đây.

Khác với các loại xe khác trong danh sách mua sắm như sedan, SUV hay xe tải thông thường, Cybertruck được đề cập cụ thể và yêu cầu có biên bản biện minh riêng. Xe không cần hoạt động nhưng phải có thể kéo đi.

Một cuộc khảo sát thị trường vào tháng 2/2025 cho thấy Cybertruck có thiết kế góc cạnh, vỏ thép không gỉ chưa sơn và kiến trúc điện 48V vượt trội, khiến nó khác biệt so với các dòng xe khác.

Tài liệu của AFTC nhấn mạnh Cybertruck “không bị hư hại ở mức thông thường sau những va chạm lớn”, do đó thử nghiệm cần phản ánh đúng điều kiện thực tế để đảm bảo tính hiệu quả khi triển khai vũ khí.

Cybertruck từng được ông Elon Musk — giám đốc điều hành Tesla — quảng bá là “chống đạn”, “chống tận thế” và thích hợp dùng trong quân sự. Tuy nhiên, thay vì được trang bị cho lực lượng chiến đấu, mẫu xe này lại được đưa vào danh sách mục tiêu thử nghiệm của quân đội Mỹ.

Hiện khoảng 46.000 chiếc Cybertruck đã được bán ra, chủ yếu ở Bắc Mỹ. Tesla cũng có kế hoạch mở rộng thị trường sang Ả Rập Saudi, UAE và Qatar. Dù có thiết kế nổi bật, mẫu xe này từng bị chỉ trích về chất lượng, hiệu suất và bị triệu hồi nhiều lần.

Một số công ty đã cung cấp phiên bản Cybertruck bọc thép cho các khách hàng quân sự và cảnh sát. Cảnh sát Dubai đã bổ sung mẫu xe này vào đội xe của mình. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng từng cân nhắc mua nhưng sau đó huỷ kế hoạch.

Có thông tin rằng lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga — ông Ramzan Kadyrov — từng trang bị Cybertruck gắn súng máy và gửi sang Ukraine.

Ông cũng cáo buộc Tesla vô hiệu hóa một chiếc từ xa. Dù mối đe dọa này chưa rõ thực hư, Không quân Mỹ khẳng định họ cần sẵn sàng nếu phải đối mặt với các phương tiện kiểu như Cybertruck trong chiến trường tương lai.