Không thể chấp nhận đây là Tiểu Yến Tử

Trang QQ đưa tin mới đây bộ phim Hoàn Châu được quay lại theo phong cách phim ngắn, gồm 30 tập, mỗi tập 15 phút. Phim đã công bố trailer đầu tiên giới thiệu các nhân vật. Tuy Tiểu Yến Tử và Hạ Tử Vy trong bản mới không phải vai chính nhưng lại được quan tâm hơn cả.

Theo QQ, cảm nhận ban đầu của khán giả với phiên bản Hoàn Châu mới là nhân vật thiếu điểm nhấn, các diễn viên đẹp một cách vô hồn theo phong cách hiện đại, không phải nét cổ trang đặc trưng như phiên bản của Triệu Vy và Lâm Tâm Như. Trong đó, một khán giả nhận xét: "một người không có khí chất Tiểu Yến Tử, một người chẳng có ngoại hình của Hạ Tử Vy".

Tiểu Yến Tử bản mới gây tranh cãi

Khán giả đánh giá cô đẹp hiện đại, không có gì nổi bật.

Trên mạng xã hội Weibo, nhiều khán giả để lại bình luận họ không muốn xem bản mới vì có cảm tình với dàn nhân vật trong phần đầu tiên. Dù các nghệ sĩ như Triệu Vy, Phạm Băng Băng, Lâm Tâm Như trong đời tư gây tranh cãi, nhưng không thể phủ nhận phiên bản đầu đã có sức sống trong lòng khán giả gần 30 năm. Thậm chí khán giả còn bình luận: "Sau Triệu Vy, không còn Tiểu Yến Tử khác". Trước đó, các ngôi sao kỳ cựu như Huỳnh Dịch, Lý Thạnh cũng đều không thành công khi thử sức với nhân vật này.

Về diễn viên mới Kim Tử Tuyền, cô sinh năm 1999, bắt đầu đóng phim từ năm 2021. Tuy nhiên, các tác phẩm mà Kim Tử Tuyền tham gia thường là phim chiếu mạng, chưa đạt được thành công nào đáng kể. Một số hình ảnh trên phim trường Hoàn Châu của Kim Tử Tuyền bị lộ khiến nữ diễn viên bị chê quê mùa, không đẹp bằng hầu gái của phiên bản cũ. Khán giả cho rằng Kim Tử Tuyền cố gắng cười nhiều để thể hiện sự lý lắc, nhí nhảnh của nhân vật Tiểu Yến Tử nhưng lại không tạo thiện cảm.

Một hình ảnh trên phim trường Hoàn Châu của Kim Tử Tuyền bị khán giả chê nhan sắc

Trong Hoàn Châu bản phim ngắn, nữ chính là Lâm Tuế Tuế do Hồ Liên Hinh thủ vai. Cô tình cờ xuyên không vào tác phẩm Hoàn Châu Cách Cách và gặp gỡ các nhân vật như Tiểu Yến Tử, Hạ Tử Vy, Ngũ A Ca, Phúc Nhĩ Khang... Lâm Tuế Tuế vừa tìm cách không phá hỏng cốt truyện, vừa muốn được trở về thế giới hiện đại.



