Không thể tin nổi đây là Trương Thảo Vy, ngôi sao bóng rổ SEA Games nay hoá nữ thần, fan ruột còn không nhận ra

Xuất hiện tại một sự kiện lễ trao giải mới đây, Trương Thảo Vy - nữ vận động viên bóng rổ đình đám của đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam - khiến dân mạng không khỏi kinh ngạc với màn "biến hình" đầy bất ngờ. Không còn là hình ảnh cô gái mạnh mẽ, năng động trong bộ đồng phục thi đấu, Thảo Vy hôm nay chọn váy trắng bồng bềnh, mái tóc uốn nhẹ buông lơi cùng nụ cười ngọt ngào - đúng chuẩn "nữ thần thảm đỏ" khiến người ta ngẩn ngơ.

Trong hình ảnh vừa tinh khôi vừa nổi bật giữa background đỏ rực rỡ của sự kiện, Thảo Vy chiếm trọn spotlight khi khoe bờ vai trần, làn da mịn màng và phong thái tự tin - khiến nhiều người phải thốt lên: "Không thể tin đây là cô nàng từng tung hoành trên sân bóng rổ mọi ngày!"

Trương Thảo Vy từng là một nửa của cặp song sinh đình đám Thảo Vy - Thảo My, hai cái tên đã vô cùng quen thuộc với người hâm mộ bóng rổ Việt Nam khi góp mặt trong đội tuyển quốc gia tại SEA Games. Nếu Thảo My gây ấn tượng với lối chơi máu lửa, thì Thảo Vy lại ghi dấu ấn bằng phong cách thi đấu thông minh, nụ cười tươi và thần thái rạng rỡ.

Trương Thảo Vy khoe nhan sắc xinh đẹp trên thảm đỏ (Ảnh: IG Dylan & Preston)

Giờ đây, khi xuất hiện trong hình tượng hoàn toàn khác - nữ tính, thanh lịch và đầy cuốn hút - Thảo Vy khiến khán giả không khỏi thích thú trước màn "lột xác" ngoạn mục còn fan ruột của cặp song sinh Trương Twins cũng phải thốt lên ngạc nhiên vì không nhận ra idol. Dưới ánh đèn flash, cô nàng không chỉ tỏa sáng bởi nhan sắc, mà còn bởi sự tự tin, bản lĩnh và năng lượng tích cực của một cô gái trẻ từng bước khẳng định mình trên sân đấu và cả sân đấu.

Từ "ngôi sao sân bóng" đến "nữ thần thảm đỏ", Trương Thảo Vy chứng minh rằng cô hoàn toàn có thể chinh phục bất kỳ lĩnh vực nào - miễn là vẫn giữ được trái tim nhiệt huyết và nụ cười rực rỡ như ngày đầu.

Trương Thảo Vy gây sốt với hình ảnh nữ tính ngọt ngào khi dự sự kiện