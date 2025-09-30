Khu compound cao cấp Lan Anh Avenue khẳng định sức hút tại lễ mở bán đợt 1

Chỉ trong 3 giờ mở bán, 66 phiên bản tinh hoa đầu tiên của dự án Lan Anh Avenue đã nhanh chóng tìm thấy chủ nhân. Những giao dịch được chốt liên tiếp không chỉ chứng minh giá trị và tiềm năng của dự án, mà còn cho thấy niềm tin tuyệt đối của khách hàng. Điều này một lần nữa khẳng định: trong bất kỳ bối cảnh nào, sản phẩm có giá trị thực, vị trí đắc địa và pháp lý minh bạch luôn là lựa chọn hàng đầu của khách hàng và nhà đầu tư.

Vị trí chiến lược, đón đầu tiềm năng tăng giá

Lan Anh Avenue sở hữu vị thế hiếm có, nằm ngay giao điểm 2 đại lộ ĐT15 (41m) và ĐT746 (42m). Vị trí này không chỉ mang đến sự thuận tiện tối đa trong di chuyển mà còn kết nối trực tiếp với "đại bản doanh" của các tập đoàn tỷ đô như Lego, Makita, Pandora tại KCN VSIP III, chỉ với 2 phút di chuyển.

Đại diện Chủ đầu tư, chia sẻ:"Lan Anh Avenue là tâm huyết của chúng tôi trong việc kiến tạo một khu compound cao cấp, đáp ứng nhu cầu an cư của cộng đồng chuyên gia. Với vị trí đắc địa và các giá trị độc quyền, chúng tôi tin tưởng dự án sẽ mang lại lợi ích kép cho khách hàng, vừa là nơi an cư lý tưởng, vừa là tài sản đầu tư sinh lời bền vững."

Lan Anh Avenue sở hữu vị thế hiếm có, nằm ngay giao điểm 2 đại lộ ĐT15 (41m) và ĐT746 (42m), sát cạnh KCN VSIP III.

Sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp tại phường Bình Cơ đã kéo theo "làn sóng" hàng chục ngàn chuyên gia, kỹ sư và lao động chất lượng cao đổ về, tạo ra nhu cầu rất lớn về nhà ở cao cấp. Đây chính là yếu tố cốt lõi đảm bảo dòng tiền ổn định và tiềm năng cho thuê vượt trội cho các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, dự án còn thừa hưởng sức bật mạnh mẽ từ hệ thống hạ tầng giao thông huyết mạch đã và đang được đầu tư nâng cấp, mở rộng. Các công trình trọng điểm như đường Vành đai 4, đường ĐT.746, ĐT.15, ĐT.742 và Siêu vòng xoay liên tỉnh 25ha,... không chỉ tối ưu hóa lưu thông, kết nối liên vùng mà còn tạo ra một mạng lưới giao thông suốt, là bảo chứng cho tiềm năng gia tăng giá trị bất động sản khu vực trong tương lai.

Anh Trần Văn B, một nhà đầu tư giàu kinh nghiệm, bày tỏ sự tin tưởng:"Tôi đã theo dõi nhiều dự án tại khu vực này. Lan Anh Avenue nổi bật bởi vị trí chiến lược sát các khu công nghiệp lớn. Với tiềm năng cho thuê và tăng giá rõ rệt, tôi tin đây là một quyết định đầu tư đúng đắn."

Khu compound cao cấp, định hình chuẩn mực sống mới

Với tổng quy mô 2.6ha, Lan Anh Avenue được quy hoạch là khu compound cao cấp chỉ có 147 phiên bản giới hạn, bao gồm: nhà phố thương mại, nhà phố/nhà phố vườn, villa phố/villa vườn. Dự án mang đến một không gian sống riêng tư, biệt lập với hệ thống an ninh khép kín 24/7. Điều này không chỉ đáp ứng nhu cầu về sự an toàn mà còn tạo ra một môi trường sống yên bình, tách biệt khỏi sự ồn ào của đô thị.

Mỗi sản phẩm tại Lan Anh Avenue đều được thiết kế "chuẩn may đo" dành cho giới chuyên gia, với sự tinh tế và tỉ mỉ trong từng chi tiết. Chị Lê Thị C, một khách hàng đã chốt giao dịch tại buổi lễ, chia sẻ: "Gia đình tôi đang tìm một ngôi nhà gần nơi làm việc của chồng, và Lan Anh Avenue đã đáp ứng mọi tiêu chí. Không gian sống biệt lập, an ninh tốt và nhiều tiện ích là những điểm tôi ưng ý nhất. Chính sách ưu đãi cũng hấp dẫn, giúp chúng tôi an tâm hơn khi đưa ra quyết định."

Lan Anh Avenue mang đến một không gian sống riêng tư, biệt lập với hệ thống an ninh khép kín 24/7

Hệ thống tiện ích nội khu của dự án cũng là điểm nhấn nổi bật. Với công viên và mảng xanh rộng gần 2000m² cùng các tiện ích đẳng cấp khác như Quảng trường ánh sáng; Sân pickleball; Khu tập yoga, dưỡng sinh; Góc an nhiên; Góc đá thiền,… cư dân sẽ được tận hưởng một cuộc sống tiện nghi, trọn vẹn "Live a Perfect Life" đúng nghĩa. Ngoài hệ tiện ích nội khu, cộng đồng cư dân sống tại Lan Anh Avenue còn được trải nghiệm hệ tiện ích ngoại khu đa dạng, mở ra cuộc sống đa trải nghiệm, năng động của "siêu đô thị – TP.HCM" như: Trung tâm Văn hóa – Giáo dục – Thể thao 40ha, bệnh viện, trung tâm hành chính, chợ, trường học các cấp,...

Cơ hội "an cư sinh lợi - đầu tư sinh lời" đột phá cùng chính sách bán hàng đặc biệt

Tại sự kiện mở bán, Lan Anh Avenue đã liên tục gây ấn tượng và chinh phục khách hàng nhờ mức giá cạnh tranh và chính sách bán hàng siêu hấp dẫn. Chỉ 666 triệu đồng để ký hợp đồng mua bán, cùng sự hỗ trợ tài chính từ 5 ngân hàng lớn, việc sở hữu nhà phố xây sẵn tại Đông Bắc Sài Gòn chưa bao giờ dễ dàng hơn thế.

Khách hàng có thể lựa chọn một trong hai gói ưu đãi độc quyền: Gói "Sẵn sàng an cư" với quà tặng là trọn bộ nội thất trị giá 90 triệu đồng, hoặc gói "An tâm đầu tư" với cam kết thuê lại lên đến 180 triệu đồng. Những chính sách này không chỉ giảm bớt áp lực tài chính mà còn đảm bảo lợi nhuận ngay từ ban đầu.

Hơn 18 tiện ích nội khu đẳng cấp, Lan Anh Avenue đáp ứng mọi nhu cầu của cuộc sống hiện đại.

Đặc biệt, chương trình chiết khấu cũng được áp dụng, mang đến lợi ích lớn cho khách hàng. Cụ thể, khách hàng địa phương cư trú tại 168 phường/xã/đặc khu TP.HCM sẽ được chiết khấu 1%. Ngoài ra, khách hàng mua sỉ sẽ được chiết khấu thêm 1% khi mua từ 2 sản phẩm và 1,5% khi mua từ 3 sản phẩm.

Chính sách thanh toán linh hoạt cũng là một điểm cộng lớn của Lan Anh Avenue với nhiều phương án khác nhau để khách hàng lựa chọn như: thanh toán chuẩn (chỉ cần 30% đến khi nhận nhà), thanh toán nhanh (nhận ngay chiết khấu 4%), hoặc hỗ trợ vay (lãi suất 0% trong 12 tháng, ân hạn nợ gốc đến 24 tháng).

Thành công của lễ mở bán đợt 1 với 66 phiên bản tinh hoa đầu tiên đã khẳng định vị thế, tiềm năng và sức hút của Lan Anh Avenue trên thị trường. Dự án là lựa chọn không thể bỏ lỡ cho những ai đang tìm kiếm một nơi an cư lý tưởng hoặc một kênh tích lũy tài sản hiệu quả.



