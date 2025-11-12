Khu công nghiệp An Phát 5 (Hải Phòng) hút vốn FDI nhờ chiến lược xanh và chính sách linh hoạt

Khu công nghiệp (KCN) An Phát 5 (Lương Điền – Ngọc Liên) tại Hải Phòng đang nhanh chóng khẳng định vị thế là tâm điểm thu hút đầu tư mới. Được xây dựng bám sát tiêu chuẩn ESG toàn cầu, An Phát 5 không chỉ cam kết về một môi trường bền vững mà còn là sự nâng cấp về chất lượng hạ tầng công nghiệp, định vị thu hút các ngành công nghiệp phụ trợ, công nghệ cao.

Sở hữu ưu thế nổi trội, chính sách linh hoạt và nhiều ưu đãi từ chủ đầu tư, dự án đã thể hiện sức hút mạnh mẽ với những bước tiến hợp tác ngay trong giai đoạn đầu triển khai, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà sản xuất trong khu vực.

KCN An Phát 5 (Hải Phòng) định vị thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, công nghệ cao.

Ưu thế nổi bật nhờ chiến lược xanh và chính sách linh hoạt

Theo phân tích của nhiều chuyên gia, An Phát 5 sở hữu vị trí vàng tại trung tâm hành lang công nghiệp Bắc Bộ, tiếp giáp trực tiếp với các tuyến giao thông huyết mạch như cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Quốc lộ 5. Lợi thế này giúp các nhà đầu tư tối ưu hóa logistics, kết nối thông suốt tới Cảng biển Hải Phòng và các sân bay quốc tế. Bên cạnh đó, vị trí dễ dàng giao thoa với các "thủ phủ" công nghiệp lân cận như Bắc Ninh, Hưng Yên, tọa lạc tại vị trí ngay chính trung tâm công nghiệp của Hải Dương cũ cũng giúp An Phát 5 tận dụng được lợi thế tạo nên một hệ sinh thái sản xuất đồng bộ, hiệu quả.

KCN An Phát 5 đảm bảo giữa mật độ xây dựng và diện tích cây xanh, hệ thống xử lý nước thải hiện đại…

Đáng chú ý, An Phát 5 là một trong số ít KCN tại miền Bắc được phát triển bám sát tiêu chuẩn ESG. Điều này được thể hiện rõ ràng qua quy hoạch hạ tầng: mật độ xây dựng được kiểm soát nghiêm ngặt, diện tích dành cho cây xanh và giao thông nội khu được ưu tiên, cùng với hệ thống xử lý nước thải hiện đại, khép kín. Việc tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn môi trường quốc tế không chỉ là cam kết trách nhiệm xã hội của chủ đầu tư mà còn là lợi thế cạnh tranh then chốt, đáp ứng yêu cầu khắt khe của các tập đoàn đa quốc gia hay các doanh nghiệp FDI hiện nay.

An Phát 5 không chỉ cạnh tranh bằng chiến lược xanh mà còn bằng nền tảng nội lực vững chắc. KCN có lợi thế về nguồn lao động dồi dào, ổn định từ khu vực Hải Phòng (bao gồm Hải Dương cũ) và Hưng Yên. Với dân số đông đảo trong độ tuổi lao động và hệ thống cơ sở giáo dục, dạy nghề phát triển tại Hải Phòng, các nhà đầu tư có thể yên tâm về khả năng tuyển dụng và chất lượng nhân sự.

Thêm một điểm tạo ra sự khác biệt lớn của An Phát 5 là chiến lược phân lô linh hoạt. Trong khi đa số các KCN hiện hữu thường yêu cầu diện tích thuê tối thiểu từ 1ha trở lên, An Phát 5 dành riêng quỹ đất chia lô đất từ 5.000m². Sự linh hoạt này đã mở rộng cánh cửa đầu tư cho các nhà cung cấp công nghiệp phụ trợ vừa và nhỏ hoặc các dự án giai đoạn đầu, vốn là đối tượng cần thiết để hoàn thiện chuỗi cung ứng cho các "ông lớn" FDI, biến KCN này trở thành cầu nối chiến lược cho mọi quy mô doanh nghiệp. Bên cạnh đó, chủ đầu tư còn cung cấp dịch vụ "một cửa" giúp doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục hành chính nhanh chóng, từ giai đoạn khảo sát đầu tư đến triển khai dự án.

Tăng tốc xúc tiến đầu tư

Hiện tại, chủ đầu tư đang chủ động mở rộng hoạt động xúc tiến đầu tư, đẩy mạnh kết nối với các nhà đầu tư chiến lược trên thị trường quốc tế, đặc biệt tại các thị trường tiềm năng như Singapore, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Hoạt động xúc tiến đầu tư của KCN An Phát 5 tại Nhật Bản

Với các lợi thế đó, KCN An Phát 5 đã nhận được sự quan tâm lớn từ nhiều nhà đầu tư từ Singapore, Nhật Bản và Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm then chốt trong ngành công nghiệp phụ trợ: khuôn mẫu, gia công cơ khí chính xác và linh kiện điện tử.

Sự tin cậy về tiến độ được đảm bảo bởi uy tín của Chủ đầu tư qua tốc độ triển khai hạ tầng đồng bộ tại các dự án KCN An Phát 1 và An Phát Complex trước đó. Theo lộ trình đã được công bố, KCN An Phát 5 cam kết tiến độ rõ ràng, tạo sự an tâm tuyệt đối cho nhà đầu tư.

Dự kiến, các khách hàng đầu tiên sẽ được bàn giao đất vào Quý II năm 2026. Các nhà đầu tư sẽ chính thức đi vào hoạt động sản xuất từ Quý I năm 2027, đảm bảo thời gian tối ưu để lắp đặt thiết bị và bắt đầu khai thác thị trường.