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Khu công nghiệp hơn 5.600 tỷ đồng tại thành phố có diện tích nhỏ nhất Việt Nam tăng tốc giải phóng mặt bằng

| | Bất động sản

Khu công nghiệp hơn 5.600 tỷ đồng tại thành phố có diện tích nhỏ nhất Việt Nam tăng tốc giải phóng mặt bằng

Dự án Khu công nghiệp Ngũ Phúc (giai đoạn 1) do CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hải Phòng làm chủ đầu tư đang được đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng.

Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Nghi Dương (TP Hải Phòng) vừa báo cáo kết quả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Ngũ Phúc (giai đoạn 1).

Đến nay, Trung tâm đã phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành giải phóng mặt bằng khoảng 111,6 ha đất của 586 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ đã chi trả đạt hơn 598 tỷ đồng.

Khu công nghiệp Ngũ Phúc (giai đoạn 1) là một trong các khu công nghiệp đang được TP Hải Phòng đẩy nhanh hoàn thiện các thủ tục để chuẩn bị triển khai xây dựng. Dự án này được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian phát triển công nghiệp, đồng thời gia tăng sức hút đối với dòng vốn đầu tư nước ngoài.

Vị trí khu công nghiệp Ngũ Phúc (giai đoạn 1).

Theo quy hoạch, Khu công nghiệp Ngũ Phúc (giai đoạn 1) có quy mô 238 ha, tổng vốn đầu tư hơn 5.670 tỷ đồng, được triển khai tại xã Nghi Dương (trước đây thuộc huyện Kiến Thụy), TP Hải Phòng.

Dự án do CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hải Phòng làm chủ đầu tư, với thời gian triển khai dự kiến 5 năm, từ quý II/2025 đến hết quý II/2030.

Khi hoàn thành, Khu công nghiệp Ngũ Phúc được định hướng thu hút các ngành công nghiệp điện, điện tử, viễn thông, dược phẩm, công nghiệp hỗ trợ, vật liệu mới, năng lượng sạch và năng lượng tái tạo… Hạ tầng kỹ thuật được xây dựng đồng bộ, hướng tới hình thành khu công nghiệp hiện đại, đa ngành.

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm, được kỳ vọng trở thành động lực thu hút đầu tư, tạo thêm việc làm và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng.

Cũng tại TP Hải Phòng, mới đây, ngày 14/5/2026, CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes đã tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Tràng Cát tại phường Hải An.

Theo quy hoạch, Khu công nghiệp Nam Tràng Cát có quy mô hơn 200 ha, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp công nghệ cao, ưu tiên sản xuất hiện đại, công nghệ sạch và giá trị gia tăng lớn.

Trước đó, Vingroup cũng đã đầu tư nhiều công trình thuộc hệ sinh thái tại Hải Phòng, góp phần thay đổi diện mạo đô thị, như khu đô thị Vinhomes Marina, Vinhomes Imperia, hệ thống giáo dục Vinschool và trung tâm thương mại Vincom Plaza…

Cả nước hiện có 7 thành phố trực thuộc Trung ương. Trong số này, TP Hải Phòng là địa phương có diện tích nhỏ nhất, với khoảng 3.195 km². Tuy nhiên, nếu xét về quy mô nền kinh tế, TP Hải Phòng hiện đứng thứ 3 cả nước sau TP.HCM và Hà Nội.

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