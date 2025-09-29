Khu công nghiệp mới tại Hải Phòng: Điểm nối chiến lược đón dòng vốn FDI

‏Hải Phòng mới – Động lực tăng tốc FDI ‏ ‏của‏ ‏ toàn miền Bắc ‏

‏Việc sáp nhập Hải Phòng và Hải Dương đã tạo ra một "Hải Phòng mới" đầy tiềm năng, khẳng định vị thế là trung tâm logistics, sản xuất và xuất khẩu hàng đầu của miền Bắc. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, GRDP của khu vực đã đạt mức tăng trưởng ấn tượng 11,2%, với ngành công nghiệp tăng 12,84% và dịch vụ 9,89%. Tổng vốn FDI lũy kế tại Hải Phòng mới đã lên tới hơn 50 tỷ USD từ 1.724 dự án còn hiệu lực, tập trung vào các lĩnh vực then chốt như chế biến, chế tạo và logistics.

Những con số tăng trưởng ấn tượng cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của Hải Phòng sau sáp nhập.

‏Sau sáp nhập, khu vực này còn được thừa hưởng một hệ thống hạ tầng giao thông và chuỗi cung ứng đồng bộ. Hội tụ đủ 5 loại hình vận tải - đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng không và đường biển - với cảng nước sâu Lạch Huyện, sân bay quốc tế Cát Bi giữ vai trò cửa ngõ giao thương quốc tế. Các tuyến cao tốc như Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh và Quốc lộ 5B được nâng cấp, cùng với đường trục Đông – Tây Kim Thành, đã tạo nên mạng lưới vận chuyển đồng bộ. Điều này giúp giảm thời gian vận chuyển hàng hóa từ các khu công nghiệp nội địa đến cảng Lạch Huyện xuống chỉ còn 1-2 giờ, loại bỏ nút thắt logistics trước đây.‏

‏Sự thay đổi này đã thúc đẩy chuỗi cung ứng liền mạch hơn, kết nối sản xuất từ Bắc Ninh, Hưng Yên với xuất khẩu qua Hải Phòng, thu hút các tập đoàn lớn như Samsung, LG và Intel. Bên cạnh đó, kinh tế tư nhân cũng có bước tăng trưởng mạnh mẽ với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt gần 180 nghìn tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm. Có thể nói, sau sáp nhập, Hải Phòng mới không chỉ tăng trưởng về quy mô mà còn trở thành "thủ phủ FDI" miền Bắc. ‏

‏Khu công nghiệp‏ An Phát 5 (Lương Điền – Ngọc Liên) sở hữu vị trí chiến lược mang lại nhiều lợi thế về kết nối xuyên vùng, logistics…

‏Điểm nối chiến lược giữa các thủ phủ công nghiệp ‏

‏Theo quy hoạch đến năm 2030, Hải Phòng sẽ phát triển 46 khu công nghiệp với diện tích gần 12.000 ha. Để tiếp tục hấp dẫn những “đại bàng” FDI, thành phố không chỉ cần thêm quỹ đất, mà quan trọng hơn là những dự án được quy hoạch đồng bộ, có hạ tầng hiện đại và dịch vụ hỗ trợ toàn diện. Trong bức tranh ấy, khu công nghiệp An Phát 5 (Lương Điền – Ngọc Liên) là dự án mới nổi bật, vừa bổ sung quỹ đất công nghiệp hiện đại, vừa gắn kết cùng hệ thống cảng biển – logistics, mở ra dư địa mới để Hải Phòng tiếp tục giữ vững lợi thế dẫn đầu trong thu hút FDI.‏

‏Tọa lạc tại xã Cẩm Giàng – thành phố Hải Phòng, khu công nghiệp An Phát 5 được ví như "điểm nối chiến lược" của miền Bắc. Từ đây, khu công nghiệp dễ dàng tiếp cận các tuyến giao thông huyết mạch như cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Quốc lộ 5, Quốc lộ 38, cùng các cảng và sân bay trọng điểm như cảng Lạch Huyện, sân bay Cát Bi, sân bay Nội Bài và sân bay Gia Bình. Điều này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối với các cửa khẩu trọng điểm như Hữu Nghị và Móng Cái.‏

‏Vị trí chiến lược còn mang lại lợi thế kép cho khu công nghiệp khi vừa là điểm giao thoa của các thủ phủ công nghiệp (Hưng Yên, Bắc Ninh, Thái Nguyên), vừa chiếm trọn lợi thế từ các dự án trọng điểm như tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, sân bay Gia Bình… Điều này giúp các doanh nghiệp dễ dàng liên kết chuỗi giá trị xuyên vùng, đồng thời tiết giảm được đáng kể chi phí logistics và giúp rút ngắn hành trình vận tải đến các cảng biển, cảng hàng không quốc tế. ‏

‏An Phát Holdings và tầm nhìn chiến lược ESG toàn cầu ‏

‏Điểm đặc biệt của khu công nghiệp An Phát 5 không chỉ nằm ở vị trí mà còn ở hạ tầng được định hướng xây dựng theo chuẩn ESG toàn cầu – coi trọng cả ba yếu tố môi trường, xã hội và quản trị. Đây chính là nền tảng để khu công nghiệp không chỉ là nơi sản xuất, mà còn trở thành một không gian công nghiệp gắn liền với trách nhiệm và giá trị dài hạn, đặc biệt trong bối cảnh các tập đoàn toàn cầu ngày càng chú trọng phát triển xanh và giảm phát thải.‏

‏Với quy mô 150 ha, An Phát 5 được thiết kế theo chuẩn quốc tế, chú trọng cân bằng giữa sản xuất và vận hành bền vững. Gần 70% diện tích dành cho đất công nghiệp, phần còn lại phân bổ hợp lý cho giao thông, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật và trung tâm dịch vụ – điều hành.‏

‏Khu công nghiệp còn sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh, từ hạ tầng đồng bộ đến tiện ích hiện đại, vượt trội so với các khu vực khác. Hạ tầng bao gồm trạm xử lý nước thải đạt chuẩn quốc tế, hệ thống điện nước ổn định 24/7, và quy hoạch thông minh với không gian xanh chiếm tỷ lệ lớn, đảm bảo môi trường sản xuất bền vững. Cùng với đó, quỹ đất quy mô, chi phí hợp lý và nhiều chính sách ưu đãi cạnh tranh, dịch vụ một cửa thuận tiện tiếp tục bổ sung thêm lợi thế, giúp khu công nghiệp này trở thành điểm đến sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu ngày càng khắt khe từ các “đại bàng” FDI.‏

‏Khu công nghiệp An Phát 5 được phát triển theo chuẩn ESG chú trọng phát triển xanh và giảm phát thải.

‏Là dự án thuộc An Phát Holdings – Tập đoàn nhựa công nghệ cao và thân thiện môi trường hàng đầu khu vực, An Phát 5 là khu công nghiệp mới tiệm cận các tiêu chí ESG toàn cầu, với hệ thống xử lý chất thải khép kín và thân thiện môi trường. Khu công nghiệp chắc chắn sẽ mang lại giá trị lâu dài cho đối tác, địa phương, từ việc tạo việc làm chất lượng đến hỗ trợ cộng đồng qua giáo dục và y tế. Dự án đang được đẩy nhanh tiến độ hạ tầng để đón nhà đầu tư mới từ quý IV/2025.‏

‏Đây không phải là lần đầu tiên An Phát Holdings triển khai mô hình khu công nghiệp theo chuẩn ESG. Trước đó, Tập đoàn này đã ghi dấu ấn với hai khu công nghiệp An Phát Complex (46 ha) và An Phát 1 (180 ha) đều được phát triển theo định hướng xanh và bền vững, trở thành điểm đến của nhiều tập đoàn hàng đầu Nhật Bản, Singapore, Mỹ…‏

‏Với tiềm lực của tập đoàn nhựa công nghệ cao và thân thiện môi trường hàng đầu khu vực, dự án Khu công nghiệp An Phát 5 được kỳ vọng sẽ tiếp tục nối dài chuỗi thành công của An Phát Holdings trong lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp.‏