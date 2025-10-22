Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khu dân cư không ô tô đầu tiên của Mỹ

22-10-2025 - 09:44 AM | Bất động sản

Khu dân cư Culdesac Tempe ở TP Tempe (bang Arizona - Mỹ) đã trở thành hình mẫu cho một triết lý quy hoạch đô thị hoàn toàn mới.

Đây là khu dân cư hiện đại đầu tiên của Mỹ được xây dựng hoàn toàn không có chỗ đậu xe cá nhân cho cư dân, một động thái táo bạo tại một bang vốn nổi tiếng phụ thuộc vào ô tô cá nhân để di chuyển. Lấy cảm hứng từ những ngôi làng đi bộ ở châu Âu, dự án rộng gần 7 ha này ưu tiên người đi bộ, xe đạp và các hình thức giao thông công cộng.

Kiến trúc của Culdesac Tempe được thiết kế nhằm ứng phó với khí hậu sa mạc khắc nghiệt, gồm các tòa nhà sơn màu trắng để phản xạ nhiệt và nhiều cây bản địa. Việc loại bỏ không gian đậu xe giúp kiến trúc sư tối ưu hóa mặt bằng, tạo ra nhiều không gian chung và không gian đi bộ, thúc đẩy sự kết nối cộng đồng. Thay vì dựa vào ô tô, cư dân dễ dàng tiếp cận tuyến tàu điện, xe đạp điện và dịch vụ gọi xe.

Khu dân cư không ô tô đầu tiên của Mỹ- Ảnh 1.

Khu dân cư Culdesac Tempe trở thành nơi thử nghiệm mô hình đô thị đột phá nhằm thay đổi thói quen phụ thuộc vào ô tô ở Mỹ. Ảnh: CULDESAC TEMPE

Theo đài BBC, khu dân cư này tích hợp đầy đủ tiện ích trong bán kính đi bộ - từ cửa hàng bán lẻ, nhà hàng, chợ cho đến phòng tập gym; thực sự hiện thực hóa khái niệm "thành phố 15 phút" tiện lợi.

Dù đối mặt với nhiều nghi ngại ban đầu, cư dân tại Culdesac Tempe vẫn hài lòng khi chất lượng cuộc sống được cải thiện, như chi phí sinh hoạt thấp hơn, môi trường an toàn hơn và sự gắn kết cộng đồng mạnh mẽ hơn so với cuộc sống ở vùng ngoại ô truyền thống. 

Theo H.Bình

Người lao động

mỹ, khu dân cư

