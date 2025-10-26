Khu đô thị lấn biển lớn nhất TPHCM đang được thi công thế nào?

Theo kết quả khảo sát, lớp trên cùng của nền đất là cát pha bùn sét mềm, dày khoảng 18 - 24 m, bên dưới là các lớp sét cát pha có trạng thái từ dẻo đến nửa cứng. Ở độ sâu 36 - 40 m, nền đất trở nên rắn chắc hơn với các lớp cát chặt, phù hợp để đặt móng cho các công trình quy mô lớn. Hiểu đặc tính địa chất Cần Giờ, Vinhomes cùng các đối tác tư vấn đã khảo sát kỹ lưỡng để đưa ra giải pháp lấn biển phù hợp.