Khu Đông nổi lên là điểm đến khi giá căn hộ lõi trung tâm tăng mạnh

Dịch chuyển ra vệ tinh là xu hướng tất yếu

Theo báo cáo của One Mount Group, trong quý IV/2025, giá bán sơ cấp căn hộ tại TP.HCM (sau sáp nhập) ghi nhận mức tăng khoảng 9–13% so với quý trước. Đáng chú ý, tại khu vực lõi trung tâm, mặt bằng giá căn hộ đã đạt khoảng 103 triệu đồng/m², tăng gần 9% chỉ trong vòng ba tháng. Một số dự án mới chào bán ở phân khúc cao cấp và hạng sang thậm chí neo giá ở mức 180–200 triệu đồng/m². Mức giá này khiến cho mặt bằng giá toàn thị trường được đẩy lên một ngưỡng cao mới. Trong bối cảnh chi phí đất đai và xây dựng liên tục "leo thang", khả năng điều chỉnh giảm giá gần như không còn.

Trong khi đó, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được triển khai và đưa vào vận hành. Các tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận, tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên, cùng các đoạn tuyến Vành đai 3 đang dần hình thành, đã và đang kéo giãn không gian phát triển đô thị ra ngoài khu vực trung tâm, đồng thời tái định hình dòng di chuyển dân cư và hoạt động kinh tế.

Bcons Center City tọa lạc ngay làng đại học

Theo CBRE Việt Nam, xu hướng dịch chuyển từ trung tâm TP.HCM ra các đô thị vệ tinh thể hiện rõ qua diễn biến giá bán. Các địa phương giáp ranh TP.HCM tăng mạnh, như ở Bình Dương (cũ) đà tăng đạt khoảng 14%/năm và Đồng Nai khoảng 15%/năm. Đáng chú ý, theo DKRA, khu vực Bình Dương cũ hiện chiếm hơn 53% tổng nguồn cung căn hộ mở bán tại khu vực phía Nam, chủ yếu ở phân khúc trung và cao cấp.

Dòng tiền dài hạn đổ về đâu?

Giới chuyên gia cho rằng không phải mọi dự án tại vùng ven đều có thể hưởng lợi trong dài hạn. Chu kỳ hiện tại không dành cho đầu tư theo phong trào, mà ưu tiên những đô thị vệ tinh hội tụ đủ ba yếu tố cốt lõi: hạ tầng kết nối thực – cộng đồng cư dân thực – hệ sinh thái sống hoàn chỉnh. Chỉ khi đáp ứng được các điều kiện này, đô thị vệ tinh mới đủ năng lực trở thành điểm lựa chọn thay thế bền vững cho khu vực trung tâm vốn đang quá tải về hạ tầng, mật độ và chất lượng sống. Tuy nhiên, không phải dự án vùng ven nào cũng hưởng lợi từ xu hướng này. Thị trường đang bước sang giai đoạn chọn lọc, nơi người mua ưu tiên những dự án có vị trí kết nối thực, cộng đồng cư dân hiện hữu và hệ sinh thái sống hoàn chỉnh.

Song hành với sự dịch chuyển không gian sống, dòng tiền dài hạn cũng đang âm thầm tái cơ cấu. Sau giai đoạn chốt lời tại khu vực trung tâm, nhà đầu tư ngày càng thận trọng hơn, tập trung vào các sản phẩm có nền tảng giá trị rõ ràng, pháp lý minh bạch và khả năng tăng trưởng dựa trên nhu cầu ở thực.

Trong bối cảnh đó, một số dự án tại khu Đông hội tụ mọi yếu tố đón đầu xu hướng tăng trưởng như Bcons Center City sẽ là điểm chú ý của người mua nhà.

Không gian sống tiện nghi đáp ứng nhu cầu sống của người trẻ

Tọa lạc tại khu trung tâm phường Đông Hòa, dự án nằm liền kề chuỗi đô thị – giáo dục – thương mại hiện hữu Làng Đại học, gần ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên và hưởng lợi trực tiếp từ quần thể đô thị Bcons City quy mô 12ha. Vị trí này không chỉ mang đến cuộc sống tiện nghi mà còn cho phép kết nối thuận lợi đến nhiều khu vực của TP.HCM và vùng lân cận.

Không chỉ dừng ở lợi thế hạ tầng, Bcons Center City còn được hưởng lợi từ không gian sinh thái hiếm có khi liền kề "lá phổi xanh" Làng Đại học quy mô khoảng 643 ha. Cùng với định hướng phát triển mảng xanh lớn và hệ sinh thái tiện ích đồng bộ – từ trung tâm thương mại 48.000m2, hệ thống trường học liên cấp Bschool, chuỗi sân thể thao đến các không gian sinh hoạt cộng đồng – dự án hướng đến việc hình thành một cộng đồng cư dân ổn định, đáp ứng nhu cầu ở thực lâu dài.

Mặt bằng giá căn hộ khu vực Dĩ An – Thủ Đức hiện đã tiệm cận 65–75 triệu đồng/m², với mức giá dự kiến khoảng từ 55 triệu đồng/m², Bcons Center City đang có dư địa tăng trưởng rõ ràng khi hạ tầng hoàn thiện.

Bất động sản luôn đi theo hạ tầng và nhu cầu sống thực. Khi mặt bằng giá mới tại khu Đông chưa được thiết lập hoàn toàn, cơ hội thường thuộc về những người đi trước một bước. Ở thời điểm hiện tại, Bcons Center City không chỉ là lựa chọn an cư phù hợp, mà còn là bài toán tích lũy giá trị an toàn cho trung và dài hạn.