Khu Đông TP.HCM giữ nhịp thanh khoản, căn hộ compound cao cấp dẫn dắt thị trường

Khu Đông giữ nhịp thanh khoản giữa thị trường phân hóa

Giữa bức tranh phân hóa của thị trường bất động sản TP.HCM, khu Đông vẫn duy trì sức cầu ổn định, giao dịch sôi động và trở thành điểm sáng thanh khoản, đặc biệt ở phân khúc cao cấp.

Theo số liệu từ Bộ Xây dựng trong Quý 2/2025, lượng giao dịch bất động sản toàn quốc (bao gồm căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ và đất nền) ghi nhận 157.021 giao dịch, tăng 116,6% so với Quý 1/2025. Riêng phân khúc căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ có 34.461 giao dịch thành công, tăng 2,61% so với Quý 1/2025.

Tại TP.HCM, đặc biệt là khu Đông, mặt bằng giá căn hộ cũng cho thấy xu hướng tích cực, tăng khoảng 36% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, Báo cáo của DKRA Consulting về thị trường nhà phố, biệt thự TP.HCM và vùng phụ cận Quý 2/2025 vừa công bố, sức cầu thị trường sơ cấp ghi nhận những chuyển biến khá tích cực trước động thái sáp nhập tỉnh thành, gấp 3,3 lần so với cùng kỳ Quý 2/2024.

Vành đai 3, tuyến đường "huyết mạch" giúp gia tăng kết nối liên vùng khu Đông TP HCM. Ảnh: PCM

Trong bối cảnh đó, khu Đông TP HCM đang khẳng định vị trí vùng lõi chiến lược mới hậu sáp nhập với tổng ngân sách đầu tư hạ tầng chiếm 70% vốn đầu tư toàn thành phố. Cùng với các công trình trọng điểm như Vành đai 3, nút giao An Phú… nơi đây còn được củng cố bởi hàng loạt dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn trong tương lai như tuyến Metro mở rộng, mở làn đường cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây, tất cả tạo nên đòn bẩy quan trọng thúc đẩy kinh tế đô thị và gia tăng giá trị bất động sản bền vững trong trung và dài hạn.

Nhu cầu ở thực và cho thuê song hành

Khảo sát từ 502 chuyên viên tư vấn bất động sản của batdongsan.com.vn cho thấy: khách mua để ở và để cho thuê đều chiếm trên 40% giao dịch; trong khi đó, nhu cầu mua lướt sóng chỉ chiếm dưới 20%. Điều này cho thấy xu hướng đầu tư đã chuyển từ "lướt sóng" sang "khai thác thực tế", tập trung vào tính thanh khoản và khả năng gia tăng bền vững theo thời gian.

Mức độ quan tâm căn hộ chung cư cùng mục đích mua cho thuê vẫn được duy trì ở mức cao. Ảnh: Batdongsan.com.vn

Theo CBRE Việt Nam, khách hàng hiện nay ưu tiên hệ sinh thái tiện ích, tức mua "phong cách sống" thay vì chỉ mua một căn nhà. Khả năng cho thuê cùng hệ sinh thái tiện ích chú trọng sức khỏe bền vững (ESG) là tiêu chí then chốt để khách hàng cân nhắc đầu tư, họ chấp nhận đổi lấy không gian sống chất lượng nếu căn hộ sở hữu các yếu tố như: tiện ích nội khu vượt trội, thương hiệu uy tín, pháp lý vững chắc và hệ thống hạ tầng giao thông thuận tiện.

Trong nhóm dự án đã bàn giao, Masteri Centre Point nổi lên như một điểm sáng. Nằm tại trung tâm đại đô thị Grand Park (TP. Thủ Đức cũ), dự án sở hữu nội khu compound hiếm có tại khu vực, đã hình thành cộng đồng cư dân văn minh, pháp lý hoàn chỉnh với sổ hồng đã bàn giao. Hiện dự án đang đưa ra nhiều lựa chọn cho nhà đầu tư từ bàn giao nội thất liền tường cho đến bàn giao hoàn thiện nội thất cao cấp, kèm hợp đồng thuê 12 tháng, đảm bảo dòng tiền ngay sau khi nhận nhà.

Masteri Centre Point: "Điểm neo" của dòng tiền đầu tư

Trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư vẫn khá cẩn trọng khi thị trường có nhiều nguồn cung, tính thanh khoản trở thành thước đo an toàn và lợi nhuận bền vững. Nhà đầu tư không chỉ nhìn vào biên độ tăng giá kỳ vọng, mà quan tâm nhiều hơn tới khả năng khai thác sử dụng và cho thuê tốt. Và Masteri Centre Point đang chạm đúng "gu" thị trường.

Hiện nay, dự án đang duy trì tỷ lệ lấp đầy từ 70% - 80% nhờ vào nội khu compound biệt lập, cộng đồng cư dân văn minh đang sinh sống cũng như chất lượng căn hộ bàn giao được bảo chứng bởi cái tên Masterise Homes.

Giá thuê căn hộ tại Masteri Centre Point đang dao động trung bình từ 11 triệu đến 15 triệu cho căn hộ 2 phòng ngủ (cao hơn từ 15-30% so với các căn hộ cùng khu) mang đến tỷ suất sinh lợi từ việc cho thuê trung bình 3,5% một năm.

Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, lợi nhuận cho thuê căn hộ hiện phổ biến dưới 4%/năm thậm chí nhiều dự án chỉ quanh mức 2%. Thế nên dù chưa phải là mức vượt trội nhưng nếu đặt cạnh các kênh tài chính khác, tỷ suất 3,5% này đủ để cân nhắc làm "điểm rơi an toàn" cho dòng vốn, đồng thời tạo dòng tiền ổn định.

Cận cảnh không gian sống Masteri Centre Point hiện đại cùng thiết kế tối ưu ánh sáng tự nhiên. Ảnh: H.T.A

Đồng thời, Masteri Centre Point nắm lợi thế tăng giá khi là khu compound hiếm hoi trong Grand Park, đại đô thị kết nối và hưởng lợi trực tiếp từ đường vành đai 3, mở ra kết nối liền mạch đến trung tâm và các tỉnh lân cận.

Trong tương lai gần, nhiều công trình trọng điểm như nút giao An Phú, Mỹ Thủy, đường vành đai 2, vành đai 3, cùng các tuyến đường xung quanh được nâng cấp mở rộng. Khi hạ tầng hoàn thiện đồng bộ, giá trị bất động sản khu Đông được dự báo sẽ bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ mới. Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ compound cao cấp tại vùng lõi các khu đô thị mới khan hiếm, những dự án đã định hình như Masteri Centre Point sẽ có lợi thế lớn.

Hơn 30 tiện ích nội khu đáp ứng mọi nhu cầu là một điểm nhấn được cư dân đang sinh sống tại Masteri Centre Point dành nhiều lời khen. Ảnh: H.T.A

Như vậy, có thể nhìn nhận Masteri Centre Point không chỉ là tài sản "giữ nhịp dòng tiền" an toàn trong hiện tại với khả năng khai thác cho thuê thực, mà còn là khoản đầu tư đón đầu biên độ tăng giá vốn trong trung hạn. Yếu tố này càng thêm chắc chắn nhờ vào yếu tố pháp lý rõ ràng khi chủ đầu tư đã bàn giao hàng trăm cuốn sổ hồng cư dân.