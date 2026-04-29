Khu du lịch của bà Nguyễn Phương Hằng phát thông báo đặc biệt

Trang facebook chính thức của Khu du lịch Đại Nam vừa thông báo về chương trình biểu diễn xiếc, ảo thuật vào 4 ngày 30/4 và ngày 1 , 2, 3/5/2026 tại Khu du lịch Đại Nam.

Chương trình bao gồm nhiều nội dung như xiếc tạp kỹ, ảo thuật, xiếc Kungfu, xiếc thăng bằng, múa lửa nghệ thuật và MC hoạt náo sôi động tại tại sân khấu khu trò chơi.

Khách tham quan từ ngày 25/4 đến 04/5/2026 (từ mùng 9/3 đến 18/3 âm lịch) sẽ được miễn phí vé cổng khu du lịch suốt dịp lễ.

Kim điện Đại Nam và tòa bảo tháp 9 tầng sẽ mở cửa phục vụ du khách tham quan từ ngày 25/4 đến 04/5/2026. Cùng các hoạt động ca nhạc, xiếc, ảo thuật, hoạt náo tại khu trò chơi từ ngày 30/4 đến ngày 3/5.

Ngoài ra còn có các hoạt động đua chó Greyhound tại vườn thú, biểu diễn flyboard tại biển, lưu trú khách sạn, tặng vé tham quan.

Về chương trình khuyến mãi hè được áp dụng từ 1/6/2026, khi mang giấy khen học sinh giỏi sẽ được nhận vé trải nghiệm trượt tuyết và chọn 1 trong 2 dịch vụ miễn phí: biển hoặc vườn thú.

Các combo hè bao gồm combo biển và vườn thú 200.000 đồng tặng thêm vé trượt tuyết hoặc vé xem phim 4D. Các combo trò chơi bao gồm combo người lớn 6/11 trò chơi chỉ 200.000 đồng, combo người lớn 3/11 trò chơi chỉ 120.000 đồng, combo trẻ em 6/11 trò chơi chỉ 120.000 đồng.

Khu du lịch Đại Nam nằm ở TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương được xây dựng từ năm 1999 với tổng kinh phí khoảng 6.000 tỷ đồng và sau đó bắt đầu mở cửa đón du khách từ ngày 11 tháng 9 năm 2008 đến nay. Công trình này được xây dựng bởi ông Huỳnh Uy Dũng (còn được biết đến với tên gọi Dũng "lò vôi"). Hiện ông Huỳnh Uy Dũng giữ chức Chủ tịch HĐQT, còn bà Nguyễn Phương Hằng là Tổng Giám đốc điều hành khu du lịch này.