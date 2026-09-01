Khu lấn biển 15 tỷ USD, rộng 132.600ha do Tập đoàn Xuân Thiện đề xuất tại một thành phố trực thuộc Trung ương có diễn biến quan trọng

UBND TP Cần Thơ vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề xuất xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch chung khu vực lấn biển và triển khai đồng bộ các công trình, dự án động lực trên địa bàn thành phố.

Theo UBND thành phố, dự án đầu tư Tổ hợp dự án Cảng biển nước sâu, công - nông nghiệp chất lượng cao kết hợp đô thị - du lịch và năng lượng tại thành phố Cần Thơ có quy mô khoảng 132.600ha, tích hợp đa ngành, đa lĩnh vực gồm cảng biển nước sâu, công nghiệp, nông nghiệp chất lượng cao, đô thị, du lịch và năng lượng.

Khu vực biển này có vị trí đặc biệt quan trọng về kinh tế, quốc phòng, an ninh, đang được quy hoạch tập trung nhiều công trình, dự án hạ tầng chiến lược của vùng, trong đó thành phố đang khẩn trương nghiên cứu định hướng phát triển Cảng biển Trần Đề gắn với hệ thống giao thông kết nối vùng.

Theo trình tự phải chờ hoàn thành Quy hoạch chung rồi triển khai quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và các bước chuẩn bị đầu tư, thời gian sẽ kéo dài, khó bảo đảm tiến độ các công trình, dự án động lực cần hoàn thành trong năm 2027, cũng như tiến độ cụ thể hóa Điều chỉnh quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ngoài ra, phạm vi thực hiện dự án bao trùm toàn bộ khu vực ven biển của thành phố, liên quan trực tiếp đến dân cư, đất sản xuất, đất rừng, khu nuôi trồng thủy sản, cửa sông, bờ biển, hệ thống hạ tầng và sinh kế người dân.

Đồng thời, liên quan đến các yếu tố quốc phòng, an ninh, chủ quyền biển đảo, môi trường và trật tự an toàn xã hội, UBND thành phố xác định việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch, Quy hoạch chung khu lấn biển thuộc khu vực có ý nghĩa quan trọng quốc gia, thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 41 Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2024.

Trước đó, Tập đoàn Xuân Thiện đề xuất tổ hợp dự án có quy mô khoảng 132.600 ha, với hạt nhân là khu lấn biển tại Trần Đề và Cù Lao Dung. Dự án gồm cảng nước sâu có thể tiếp nhận tàu 250.000 DWT, điện gió ngoài khơi công suất khoảng 10.000 MW, nhà máy đóng tàu, vùng nguyên liệu mía gắn với nhà máy đường và ba nhà máy thép.

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 390.000 tỷ đồng (tương đương 15 tỷ USD), thời gian triển khai khoảng 10 năm kể từ khi được giao khu vực biển. Doanh nghiệp ước tính khi vận hành ổn định, tổ hợp dự án có thể đóng góp khoảng 20.000 tỷ đồng mỗi năm cho ngân sách và tạo việc làm cho khoảng 100.000 lao động.

Tập đoàn Xuân Thiện cũng đề nghị thành phố chấp thuận chủ trương nghiên cứu, khảo sát lấn biển tại Trần Đề và Cù Lao Dung, đồng thời bổ sung khu vực này vào quy hoạch Khu kinh tế Trần Đề và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của TP Cần Thơ giai đoạn 2026-2031, tầm nhìn đến năm 2050.