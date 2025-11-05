Khu nghỉ vừa được Michelin vinh danh, nằm bên rìa “vịnh biển đẹp nhất Việt Nam”, giá phòng gây bất ngờ

Vừa qua, lần đầu tiên trong năm 2025, Michelin công bố hệ thống “Michelin Keys” dành cho khách sạn và khu nghỉ dưỡng tại Việt Nam, đánh dấu bước tiến mới trong việc xếp hạng dịch vụ lưu trú cao cấp, tương tự “sao Michelin” của lĩnh vực ẩm thực.

Trong số 13 khách sạn được vinh danh, hai cái tên nổi bật nhất là Capella Hà Nội và Amanoi Ninh Thuận – đều nhận “Three Keys”, mức cao nhất. Bên cạnh đó, Banyan Tree Lăng Cô (Thừa Thiên Huế) cùng Four Seasons The Nam Hai (Hội An) và Zannier Hotels Bãi San Hô (Phú Yên) được trao “Two Keys”, ghi nhận đẳng cấp quốc tế của ngành nghỉ dưỡng Việt Nam.

Danh sách 13 cái tên vừa được nhắc tới trong “Michelin Keys”

Điều đáng chú ý là giữa danh sách những khu nghỉ hạng sang có giá phòng hàng chục triệu đồng mỗi đêm, Banyan Tree Lăng Cô lại gây bất ngờ: Vừa đạt danh hiệu danh giá từ Michelin, vừa sở hữu vị trí độc nhất bên rìa “vịnh biển đẹp nhất Việt Nam” – vịnh Lăng Cô, mà giá phòng chỉ không quá đắt đỏ như nhiều người mặc định.

Tựa núi Trường Sơn, hướng ra vịnh Lăng Cô – vị trí đắt giá bậc nhất miền Trung

Nằm trong quần thể Laguna Lăng Cô, xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế), Banyan Tree Lăng Cô được xem là viên ngọc nghỉ dưỡng của miền Trung. Resort nằm giữa tam giác di sản Huế – Đà Nẵng – Hội An, chỉ mất khoảng 60 phút di chuyển từ sân bay Đà Nẵng, hoặc hơn một giờ từ trung tâm cố đô Huế.

Điểm nổi bật khiến nơi đây trở nên đặc biệt là thế đất “tọa sơn hướng hải”: lưng tựa dãy Trường Sơn hùng vĩ, mặt hướng ra biển Cảnh Dương xanh ngọc. Từ những biệt thự trên đồi, du khách có thể phóng tầm mắt bao quát toàn cảnh vịnh Lăng Cô – nơi được Câu lạc bộ các vịnh đẹp nhất thế giới (Worldbays Club) công nhận từ năm 2009 và thường được mệnh danh là “vịnh biển đẹp nhất Việt Nam”.

Ảnh Tripadvisors

Nhờ vị trí này, khu nghỉ hưởng trọn lợi thế thiên nhiên của vùng biển miền Trung: Bình minh rực rỡ trên biển và hoàng hôn lấp lánh sau núi, tạo nên khung cảnh “hai sắc trời – một điểm đến”. Không gian nơi đây vừa riêng tư, vừa hòa quyện với tự nhiên – điều mà ít resort nào đạt được.

Giá phòng dễ tiếp cận hơn tưởng tượng

Theo Michelin Guide, Banyan Tree Lăng Cô được trao “Two Keys” vì “mang đến sự hài hòa tuyệt vời giữa sang trọng và thiên nhiên, nơi du khách tìm thấy cảm giác thanh tĩnh hiếm có bên bờ biển miền Trung”. Tuy vậy, trái với suy nghĩ “chỉ dành cho giới siêu giàu”, giá phòng của khu nghỉ lại khiêm tốn hơn nhiều so với đẳng cấp mà nó sở hữu.

Trên các nền tảng đặt phòng quốc tế như Booking hoặc Expedia, giá khởi điểm chỉ từ 8–10 triệu đồng/đêm cho biệt thự hướng đầm, và khoảng 12–15 triệu đồng/đêm cho biệt thự hướng biển có hồ bơi riêng. Ở phân khúc resort hạng sang, đây được xem là mức giá hợp lý, nhất là khi toàn bộ các biệt thự đều rộng từ 130 m² trở lên, có hồ bơi riêng, ban công riêng và dịch vụ 24/7.

Ảnh IViVu, EHoliday

Khu nghỉ có 7 hạng villa, từ Lagoon Pool Villa hướng đầm yên tĩnh, Beach Pool Villa nhìn thẳng ra biển, đến Wellbeing Pool Villa – biệt thự dành cho du khách tìm kiếm trải nghiệm chăm sóc sức khỏe toàn diện. Nội thất được lấy cảm hứng từ nhà vườn Huế, pha trộn tinh tế giữa vật liệu tự nhiên và thiết kế hiện đại, tạo cảm giác ấm cúng nhưng vẫn xa hoa.

Ẩm thực tại Banyan Tree cũng là điểm nhấn với ba nhà hàng, bao gồm:

- Saffron – nhà hàng trên đồi mang phong cách Thái, tầm nhìn hướng biển ngoạn mục.

- The Water Court – tái hiện hương vị Việt Nam truyền thống trong không gian mở.

- Azura – ven biển, phục vụ món Địa Trung Hải và hải sản tươi sống.

Ngoài ra, khu nghỉ còn có Banyan Tree Spa nổi tiếng, nơi du khách có thể tận hưởng các liệu trình chăm sóc cơ thể và tinh thần, hoặc thư giãn bằng những buổi thiền và yoga sáng sớm trên bãi cát Cảnh Dương.

Một số hình ảnh về phòng ở tại khu nghỉ (Ảnh Banyan Tree Lăng Cô)

Một số tiện ích khác ở khu nghỉ (Ảnh Banyan Tree Lăng Cô)

Khi nào nên đi và chơi gì ở Lăng Cô

Thời điểm lý tưởng nhất để ghé Banyan Tree Lăng Cô là từ tháng 3 đến tháng 8, khi biển êm, nắng đẹp và trời trong.

Du khách có thể dành vài ngày nghỉ tại đây để kết hợp khám phá Huế cổ kính, đèo Hải Vân hay phố cổ Hội An. Từ khu nghỉ, resort cũng cung cấp dịch vụ xe đưa đón và tour riêng, giúp du khách dễ dàng di chuyển mà vẫn tận hưởng trọn vẹn không khí nghỉ dưỡng.

Những trải nghiệm không thể bỏ qua gồm: Ngắm bình minh trên biển Cảnh Dương từ chính hồ bơi biệt thự. Chơi golf tại sân Laguna Lăng Cô 18 lỗ do huyền thoại Nick Faldo thiết kế. Khám phá vịnh Lăng Cô và đầm Lập An bằng thuyền kayak hoặc tour du thuyền riêng. Thưởng thức ẩm thực cung đình Huế, hoặc đơn giản là ngồi bên biển ngắm hoàng hôn buông xuống Trường Sơn.

Ảnh Nguyen Phong

Giữa cảnh sắc giao hòa của núi và biển, Banyan Tree Lăng Cô không chỉ là khu nghỉ dưỡng đạt chuẩn quốc tế, mà còn là biểu tượng cho xu hướng du lịch nghỉ dưỡng sang trọng nhưng tinh tế, gần gũi với thiên nhiên. Danh hiệu từ Michelin chỉ như “chìa khóa vàng” xác nhận điều mà du khách đã sớm cảm nhận: ở nơi này, sự xa hoa được thể hiện không bằng phô trương, mà bằng từng khoảnh khắc yên bình khi bạn mở mắt ra nhìn thấy cả trời, biển và núi cùng hòa làm một.