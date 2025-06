Khu thương mại tự do 16 tỷ USD ở Đồng Nai có gì?

UBND tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức Hội thảo “ Khu thương mại tự do tại Đồng Nai - Động lực tăng trưởng trong kỷ nguyên mới - Cất cánh cùng sân bay Long Thành”.

Hội thảo thu hút nhiều nhà khoa học, chuyên gia, cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Cảng Phước An.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước ủng hộ tỉnh Đồng Nai xây dựng khu thương mại tự do, góp phần tạo động lực quan trọng để tăng trưởng hai con số trong kỷ nguyên mới.

Đồng thời, một số chuyên gia còn phân tích làm rõ hơn các lợi thế so sánh về tiềm năng, dư địa và vận hội phát triển mới của tỉnh Đồng Nai khi có khu thương mại tự do.

Theo đề án, khu thương mại tự do có diện hơn 8.500 ha tích hợp bốn khu chức năng gồm: sản xuất (3.095 ha), logistics (2.244 ha), tài chính - thương mại - dịch vụ (1.500 ha), nghiên cứu đổi mới sáng tạo và kinh tế số (1.419 ha). Tổng vốn đầu tư toàn khu khoảng 16 tỷ USD. Trong đó, vốn đầu tư công khoảng 5%, vốn đầu tư tư nhân trong nước chiếm 40%, còn lại (55%) là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Giai đoạn 1 dự kiến thực hiện trong 5 năm, trên diện tích 3.700 ha với kinh phí hơn 9,2 tỷ USD. Tỉnh Đồng Nai sẽ lựa chọn 18 ngành nghề trong khu thương mại, gồm logistics số, điện tử, cơ khí, công nghệ thông tin, dược phẩm, chế biến thực phẩm, đào tạo nhân lực...

Cảng Phước An và sân bay Long Thành là những lợi thế trong việc xây dựng khu thương mại tự do tại Đồng Nai.

UBND tỉnh Đồng Nai khẳng định đây là khu thương mại tự do đầu tiên tích hợp đầy đủ cả hệ sinh thái sản xuất, logistics sân bay - cảng biển, thương mại tài chính và công nghiệp công nghệ cao. Khi có sự kết nối trực tiếp với sân bay Long Thành và cảng Phước An, khu thương mại tự do sẽ tạo thành chuỗi logistics đa phương thức, giúp tối ưu chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Khu thương mại tự do Đồng Nai cũng sẽ kết nối với khu thương mại tự do Cái Mép Hạ của TPHCM mới để hình thành một siêu khu thương mại tự do với cơ chế chính sách đồng bộ, vượt trội để có thể cạnh tranh được trong khu vực và quốc tế.

Tỉnh Đồng Nai kỳ vọng dự án sẽ tạo động lực mới cho tăng trưởng GRDP của tỉnh, thu hút đầu tư quốc tế, tạo việc làm với thu nhập cao... Theo dự kiến, trong tháng 7, tỉnh Đồng Nai sẽ báo cáo, trình Thủ tướng xem xét phê duyệt Đề án.

Tỉnh Đồng Nai đưa ra các chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp thời gian 5 năm các ngành ưu tiên cho các công ty hoạt động trong khu thương mại tự do; miễn thuế thu nhập cá nhân trong 5 năm cho chuyên gia, người lao động làm việc trong khu thương mại tự do (chỉ áp dụng đối với người nước ngoài) và miễn thuế giá trị gia tăng

Khu thương mại tự do sẽ có thời gian cho thuê đất tối đa 70 năm và xem xét gia hạn từ 10 đến 29 năm; miễn tiền thuê đất trong 20 năm đầu tiên. Từ năm thứ 21, việc tính tiền thuê đất bình thường.

Tỉnh Đồng Nai kiến nghị Quốc hội, Chính phủ sớm Luật hóa việc thành lập khu thương mại tự do tại các địa phương để tỉnh có căn cứ pháp lý để triển khai thực hiện.