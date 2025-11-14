Khu vực An Khánh xuất hiện dự án thấp tầng có giá thấp hơn đến 30% mặt bằng giá khu vực

Nằm tại lô X6, xã Lại Yên, huyện Hoài Đức (nay là xã Sơn Đồng), dự án An Khánh Ecomony rộng khoảng 2ha. Vị trí dự án nằm trên giao điểm của ba trục hạ tầng”. Trục thứ nhất là Đại lộ Thăng Long - tuyến cao tốc đô thị hiện đại nhất Việt Nam hiện nay. Trục thứ hai là Vành đai 3.5 - tuyến giao thông trung chuyển quan trọng nối Hà Đông - Từ Liêm - Hoài Đức - Đan Phượng. Trục thứ ba là Vành đai 4 - tuyến giao thông cấp vùng mang tính “đột phá thế kỷ”.

Dự án sở hữu dải diện tích vơi liền kề từ 48 - 116m², biệt thự từ 119 - 193m². An Khánh Ecomony được giới thiệu có vị trí sát cạnh đại đô thị, được hưởng lợi từ cảnh quan, tiện ích, cộng đồng cư dân và mặt bằng giá khu vực, nhưng lại có mức giá thấp hơn từ 20 - 30%.

Theo kế hoạch, dự án được triển khai khởi công vào ngày 16/11/2025. Đến quý I/2026, dự án hoàn thiện móng và chính thức ký hợp đồng mua bán. Dự kiến cuối năm 2026, An Khánh Ecomony sẽ hoàn thành xây thô và bàn giao nhà, đồng thời cấp sổ đỏ lâu dài cho cư dân.

An Khánh Ecomony là nguồn cung thấp tầng duy nhất của khu vực phía Tây Hà Nội thời điểm cuối năm. Được biết, phía Tây Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển sôi động bậc nhất trong vòng hơn một thập kỷ trở lại đây.

Theo TS. Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, khi những đại dự án hạ tầng như Vành đai 4, Vành đai 3.5, Đại lộ Thăng Long hay trục đường Trịnh Văn Bô - Trần Hữu Dực dần hoàn thiện, khu vực từ Hoài Đức - Sơn Đồng đến Lại Yên nổi lên như “tâm điểm mới” của dòng dịch chuyển dân cư, của dòng vốn và của nhu cầu đầu tư bất động sản.

"Đây không còn là vùng ven đơn thuần, mà đang trở thành một cực tăng trưởng với tốc độ đô thị hóa vượt trội, nơi hạ tầng dẫn dắt giá trị bất động sản, tạo nên những cơ hội sinh lời khác biệt cho các dự án sở hữu vị trí chiến lược", ông Đính khẳng định.

Tại khu vực phía Tây Hà Nội, Sơn Đồng - Lại Yên đã chứng kiến một cuộc “thay da đổi thịt” rõ nét. Nếu trước đây, khu vực này chủ yếu được biết đến nhờ làng nghề và quỹ đất rộng, thì hiện nay, Sơn Đồng đang trở thành điểm giao cắt của ba tuyến hạ tầng cấp vùng: Đại lộ Thăng Long, Vành đai 3.5 và Vành đai 4. Cùng với đó là hàng loạt tuyến kết nối chiến lược đang dần hoàn thiện, tạo nên một mạng lưới giao thông nhiều lớp, đa hướng và thông suốt.

Đại lộ Thăng Long, trục xương sống phát triển phía Tây, đóng vai trò như “hành lang kinh tế” của hàng loạt dự án quy mô lớn: từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Khu liên cơ quan Bộ - ngành đến các đại dự án đô thị. Khi trục này được quy hoạch đồng bộ với Vành đai 3.5 và tuyến Trịnh Văn Bô kéo dài, Sơn Đồng không còn là khu vực ven đô, mà trở thành cửa ngõ nối giữa trung tâm thành phố và các khu vực phía Tây - Tây Bắc.



