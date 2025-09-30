Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khung hình khiến mạng xã hội dậy sóng của hai nữ thần Châu Á: Khán giả chỉ biết thốt lên quá đẹp

30-09-2025 - 11:36 AM | Lifestyle

Liên hoan phim quốc tế Busan 2025 bất ngờ “dậy sóng” khi khoảnh khắc Thư Kỳ và Han Hyo Joo cùng xuất hiện trong một khung hình được lan truyền.

Liên hoan phim quốc tế Busan 2025 không chỉ là nơi quy tụ những tác phẩm điện ảnh đặc sắc mà còn trở thành điểm hẹn của những khoảnh khắc gây bão truyền thông. Một trong số đó chính là hình ảnh hai đại mỹ nhân châu Á – Thư Kỳ và Han Hyo Joo – cùng xuất hiện rạng rỡ trong một khung hình.

Khung hình khiến mạng xã hội dậy sóng của hai nữ thần Châu Á: Khán giả chỉ biết thốt lên quá đẹp- Ảnh 1.

Trong bức ảnh được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, Thư Kỳ và Han Hyo Joo đều diện trang phục tối giản với gam màu đen, kết hợp phong cách tự nhiên nhưng vẫn toát lên khí chất sang trọng. Cả hai cùng mỉm cười rạng rỡ, tạo dáng thân thiện với biểu tượng "V sign" quen thuộc, khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa trước sự cuốn hút của nhan sắc đôi bên.

Điều đặc biệt, chính Thư Kỳ là người đã chia sẻ lại khoảnh khắc này lên trang cá nhân kèm dòng chú thích: "Han Hyo Joo quá đẹp" . Chỉ một lời khen ngắn gọn cũng đủ chứng minh sự ngưỡng mộ của minh tinh Hoa ngữ dành cho nữ diễn viên Hàn Quốc. Ngay lập tức, bài đăng thu hút hàng nghìn lượt tương tác, nhiều khán giả gọi đây là "khung hình trong mơ" – nơi hội tụ những nhan sắc thực sự, không cần chiêu trò vẫn khiến người xem ngẩn ngơ.

Trong phần bình luận, cư dân mạng để lại vô số lời khen: "Hai nữ thần trong cùng một bức ảnh, đúng là kiệt tác", "Nhan sắc này mà cùng đóng chung phim thì chắc chắn bom tấn", "Thư Kỳ tinh tế khi vừa xinh đẹp vừa biết dành lời ngợi khen đồng nghiệp". Không ít fan còn bày tỏ mong muốn được thấy màn hợp tác giữa hai ngôi sao lớn trong một dự án điện ảnh quốc tế, hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm toàn châu Á.

Sự xuất hiện song hành của Thư Kỳ và Han Hyo Joo tại Liên hoan phim Busan một lần nữa chứng minh sức hút bền bỉ của họ trong lòng công chúng. Nếu Thư Kỳ được mệnh danh là "biểu tượng gợi cảm châu Á" với hàng loạt vai diễn để đời, thì Han Hyo Joo lại là "nữ thần màn ảnh Hàn Quốc" ghi dấu ấn nhờ vẻ đẹp trong trẻo và diễn xuất tinh tế. Cùng đứng cạnh nhau, hai cái tên này đã tạo nên một khoảnh khắc khó quên, tô điểm thêm cho không khí sôi động của Busan năm nay.

