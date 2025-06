Khủng hoảng xe lỗi tại 1 hãng xe nhà di động: Thu hồi điên cuồng suốt 10 năm, đến Warren Buffett cũng không thể cứu vớt

Jay Nelson đang lái xe rời khỏi công viên thì nhìn thấy khói từ gương chiếu hậu. Anh cảnh sát tuần tra đường bộ lâu năm này vội đưa ba cô con gái của mình đến nơi an toàn, sau đó cùng vợ lấy bình chữa cháy.

Nelson đổ lỗi cho hệ thống dây điện. Chiếc xe mang thương hiệu Forest River trị giá hàng trăm USD. Anh cho biết tình hình lúc đó có thể còn tệ hơn nhiều.

“Nó có thể khiến các con tôi, vợ tôi hoặc tôi mất mạng”, anh nói.

Theo một báo cáo của RVshare, 60% người dự định du lịch trong năm 2025 chọn những chiếc xe RV như của Jay Nelson (viết tắt của Recreational Vehicle, Xe giải trí hoặc Nhà di động) làm phương tiện. Những tiện ích như mái nhà tích hợp năng lượng mặt trời, hệ thống sạc Wi‑Fi, điều khiển qua app và thiết kế nội thất theo phong cách hiện đại đã hoàn toàn tái định nghĩa sự tiện nghi.

Dù giá vật liệu và nhiên liệu tăng mạnh, doanh số RV tại Mỹ vẫn tăng trưởng tốt. Dữ liệu tháng 2/2025 từ RV Industry Association cho thấy doanh số tăng 6% so với cùng kỳ năm trước, với tổng lượng giao hàng đạt gần 33.000 xe chỉ trong một tháng. Ngành cũng chứng kiến sự hồi phục tích cực năm 2021 khi giao hàng đạt mức kỷ lục 602.200 xe – tăng 40% so với 2020.

Như vậy, không thể phủ nhận RV là tấm vé đến với lối sống du mục, trở về với thiên nhiên của hàng triệu người Mỹ. Tuy nhiên, đằng sau giấc mơ tự do đó là những vấn đề liên quan đến chất lượng xe, thương tích và tử vong.

Forest River, thuộc sở hữu của Berkshire Hathaway của Warren Buffett, là một trong ba công ty lớn của ngành công nghiệp xe RV, cùng với Thor và Winnebago. Trong thập kỷ qua, rất nhiều vụ thu hồi đã được ghi nhận.

RV phải hoạt động dưới vai trò một ‘ngôi nhà di động’. Theo Forest River, tính phức tạp của quá trình sản xuất đáp ứng nhu cầu này dẫn đến rất nhiều vụ thu hồi.

Không giống như các nhà máy ô tô tự động hóa cao, các nhà máy RV thường dựa vào công nhân lắp ráp xe thủ công. Họ thường được trả lương theo đơn vị thay vì trả lương theo giờ cố định và có thể nghỉ việc khi đạt chỉ tiêu. Một số cựu công nhân cho biết hệ thống này khuyến khích tốc độ hơn là sự kỹ lưỡng.

“Tiền công theo sản phẩm thì tuyệt, nhưng nếu bạn biết mình sẽ được nghỉ sớm khi hoàn thành, thì đó chính là lúc mọi thứ trở nên tồi tệ”, Fred Cook, người đã dành phần lớn sự nghiệp của mình làm việc tại các nhà máy RV, cho biết.

Từ năm 2015 đến năm 2024, không có nhà sản xuất ô tô hoặc RV nào ban hành nhiều lệnh thu hồi hơn Forest River. Theo phân tích dữ liệu liên bang của WSJ, khoảng một nửa số lệnh thu hồi của công ty trong giai đoạn 2020 đến năm 2024 là do lỗi sản xuất.

Forest River vẫn cam kết sản xuất những chiếc xe an toàn nhất và chất lượng nhất, đồng thời tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng trước khi mọi sản phẩm rời khỏi nhà máy. Một nhóm thương mại, Hiệp hội Công nghiệp RV, có trách nhiệm tiến hành kiểm tra đột xuất sáu lần một năm. Việc không tuân thủ các tiêu chuẩn của hiệp hội có thể dẫn đến việc tăng cường kiểm tra, quản chế hoặc chấm dứt tư cách thành viên.

Forest River hiện đang phải đối mặt với cuộc điều tra lớn nhất về kiểm soát chất lượng trong nhiều năm qua, sau khi Nelson đệ đơn kiện. Bốn năm sau sự cố tại công viên đó, công ty đã thu hồi khoảng 41.000 RV và điều này đã ảnh hưởng đến hai mẫu xe Forest River được sản xuất trong hơn 20 năm.

Quan chức liên bang xác nhận rằng Forest River phải nâng cấp hệ thống kiểm soát chất lượng và nhận án phạt từ Cơ quan An toàn Giao thông Mỹ trên đường cao tốc (NHTSA). Trước áp lực từ phía pháp lý và truyền thông, hãng này buộc phải thắt chặt quy trình kiểm tra, thuê chuyên gia độc lập giám sát an toàn và tuyên bố rằng họ “điều chỉnh chủ động mọi vụ thu hồi để đảm bảo an toàn” . Tuy nhiên, vẫn còn nghi ngại về tính hệ thống các lỗi này. Không ai biết liệu công ty này có thể thay đổi văn hóa sản xuất vốn phụ thuộc vào tốc độ và chi phí thấp hay không.

Dẫu vậy, khi nhìn vào số liệu tài chính tổng thể của Berkshire Hathaway, Forest River vẫn đóng góp chính vào mảng consumer products – một phân khúc đa dạng bao gồm cả Duracell, Fruit of the Loom và xe hơi – với doanh thu duy trì, dù lợi nhuận năm 2023 có giảm nhẹ sau đợt tăng nhiệt trong 2021–2022. Điều này cho thấy Forest River vẫn là cỗ máy kiếm tiền đáng tin cậy trong tập đoàn của Buffett.

Được thành lập năm 1996 bởi Peter Liegl, Forest River nhanh chóng mở rộng từ các xe kéo du lịch nhỏ đến bus, thuyền pontoon và xe chuyên dụng. Năm 2005, doanh nghiệp được Warren Buffett mua lại một cách bất ngờ chỉ sau buổi gặp 20 phút, Buffett sau đó ca ngợi Liegl là “một doanh nhân tự nhiên” và Forest River đã đem lại hàng tỷ USD lợi nhuận cho cổ đông Berkshire ngay trong những năm đầu. Tính đến năm 2024, công ty vận hành mạng lưới hơn 100 nhà máy, hơn 14.000 nhân viên và đạt doanh thu khoảng 6 tỷ USD mỗi năm.

Câu chuyện Forest River minh chứng cho “hai mặt của một thương vụ triệu đô”. Một bên là câu chuyện tăng trưởng và đóng góp bền vững cho cổ đông Berkshire, được định hình bởi tầm nhìn của hai người lãnh đạo xuất sắc – Peter Liegl và Warren Buffett. Một bên là thử thách lớn về chất lượng và an toàn sản phẩm, có thể làm lung lay niềm tin của khách hàng và dẫn đến rủi ro pháp lý nặng nề nếu không được khắc phục.

Tương lai Forest River còn phụ thuộc vào khả năng cân bằng giữa tiết giảm chi phí để giữ lợi nhuận và đầu tư đáng kể vào tự động hóa, đào tạo nhân sự, cũng như kiểm soát chất lượng. Đây là bài toán sống còn cho một doanh nghiệp hàng đầu trong ngành RV – lĩnh vực kết hợp giữa tính cơ khí, điện tử và độ an toàn cao.

