Khuyên thật: 2 loại bát nên ít sử dụng càng nhiều càng tốt để tránh ung thư nhưng bếp nhà nào cũng có

Trong vài năm gần đây, vấn đề an toàn sức khỏe từ đồ dùng nhà bếp ngày càng được nhiều người quan tâm. Đặc biệt là những loại bát đĩa rẻ, bắt mắt tràn ngập trên thị trường, nhìn tưởng tiện lợi, nhưng thực tế lại tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe .

Các chuyên gia mới đây cảnh báo, một số loại bát inox kém chất lượng và bát nhựa giả sứ (hay còn gọi là bát melamine rẻ tiền) đã được đưa vào “danh sách đen” . Những sản phẩm này không chỉ khiến người tiêu dùng “rùng mình”, mà còn có thể âm thầm đầu độc cơ thể nếu sử dụng lâu dài.

Inox rẻ tiền

Không thể phủ nhận, bát inox là vật dụng quen thuộc trong mọi gia đình Việt: bền, dễ rửa, nhìn lại sạch sẽ. Tuy nhiên, không phải loại inox nào cũng đạt chuẩn an toàn thực phẩm .

Nhiều sản phẩm giá rẻ, trôi nổi không rõ nguồn gốc thường chứa kim loại nặng như chì, niken hoặc crom vượt mức cho phép . Khi đựng đồ nóng, canh chua, hoặc thực phẩm có tính axit , các kim loại này có thể hòa tan vào thức ăn , âm thầm tích tụ trong cơ thể.

Theo các chuyên gia, việc ăn uống bằng bát inox kém chất lượng trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến gan, thận và hệ miễn dịch , thậm chí gây ngộ độc kim loại nặng.

Nhiều người nghĩ inox không gỉ thì “vô hại”, nhưng nếu chất lượng không đạt, chỉ sau vài tháng sử dụng đã có thể rỉ sét . Khi đó, oxit kim loại sẽ theo thức ăn đi vào cơ thể, làm rối loạn chuyển hóa và tích độc trong gan, đặc biệt nguy hiểm với trẻ em, người già, phụ nữ mang thai hoặc người mắc bệnh mạn tính.

Bát giả sứ

Không chỉ inox, bát giả sứ (melamine) cũng là “kẻ giấu mặt” gây hại sức khỏe. Loại bát này thường được làm từ nhựa tổng hợp pha hóa chất , có vẻ ngoài sáng bóng, nhẹ và rẻ hơn nhiều so với sứ thật nên được nhiều gia đình ưa chuộng.

Nhưng chính vì rẻ, nhiều sản phẩm không qua kiểm định chất lượng , sử dụng nguyên liệu tái chế hoặc sơn phủ chứa độc chất . Khi tiếp xúc với đồ nóng hoặc thức ăn có dầu mỡ , hóa chất độc như formaldehyde, benzen có thể giải phóng ra hơi độc và ngấm vào thức ăn , lâu dần gây ngộ độc mãn tính, rối loạn tiêu hóa, thậm chí tăng nguy cơ ung thư gan .

Đáng nói, nhiều loại bát melamine rẻ còn dễ trầy xước , tạo điều kiện cho vi khuẩn bám vào. Nếu không vệ sinh kỹ, bát trở thành ổ chứa vi khuẩn, nguy cơ gây đau bụng, tiêu chảy, viêm dạ dày là điều khó tránh khỏi.

Bác sĩ khuyến cáo: “Thấy là nên bỏ!”

Theo các chuyên gia y tế, gia đình nào đang dùng bát inox rẻ tiền hoặc bát giả sứ không rõ nguồn gốc nên bỏ ngay , đặc biệt là khi bát đã ngả màu, xước hoặc có mùi lạ khi đựng đồ nóng .

Khi chọn mua bát đĩa, hãy ưu tiên sản phẩm có chứng nhận an toàn thực phẩm , xuất xứ rõ ràng từ các thương hiệu uy tín. Bát sứ thật, thủy tinh chịu nhiệt hoặc inox cao cấp có ký hiệu “304” là lựa chọn an toàn hơn nhiều.

Bởi lẽ, bữa ăn là nơi bắt đầu của sức khỏe nếu ngay cả chiếc bát ta dùng mỗi ngày cũng chứa độc chất, thì mọi nỗ lực ăn uống lành mạnh đều trở nên vô nghĩa.

Nguồn và ảnh: Sohu